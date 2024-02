Andreas Gabalier in Ischgl

Sein Versprechen „I sing a Liad für di“ hält Andreas Gabalier am 14. April 2024 beim „Top of the Mountain Spring Concert” auf der Ischgler Idalp. Und performt für anwesende Wintersportler garantiert mehr als nur einen Song. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist im Skipass enthalten.

Gabaliers „Hodiodiooodioooodie – Happy Hour, mitten in der Nocht“, wird am 14. April 2024 schnell zur „Happy Hour, mitten im Ischgler Skigebiet“! Ab 13 Uhr rockt der Volks-Rock’n’Roller beim „Top of the Mountain Spring Concert” die legendäre Ischgl Stage auf 2.320 Metern Seehöhe. Im Gepäck des begnadeten Volksmusik-Barden: Bombenstimmung und Hits wie „Hulapalu“, „I sing a Liad für di“, „Verdammt lang her“ oder „Sie“. Der Konzerteintritt ist im gültigen Skipass inkludiert, die Preise sind auf www.ischgl.com abrufbar. Mit dem „Top of the Mountain Spring Concert“ ist die Skisaison in Ischgl noch nicht vorbei. Gäste erwartet dank der Veranstaltungsreihe Spring Blanc bis zum letzten Saisontag am 1. Mai ein buntes Event-Potpourri aus Kulinarik und Musik gepaart mit ganz besonderen Skimomenten. Und auch um Schnee müssen sich Ischgl-Besucher im April nicht sorgen, denn mit einer Höhenlage von 1.377 bis 2.872 Metern herrschen auf den 239 Pistenkilometern der Silvretta Arena garantiert perfekte Ski-Bedingungen bis zum Saisonsende.

Spring Blanc in Ischgl: Beste Skibedingungen und Events bis Anfang Mai

Egal ob leidenschaftlicher Skifahrer, Sonnenanbeter, Gourmet oder Musikliebhaber – die Eventreihe „Spring Blanc“ liefert bis zum Ende der Skisaison am 1. Mai 2024 zahlreiche Gründe, den Frühling auf den weißen Pisten Ischgls willkommen zu heißen. Auf dem bunten Programm voller Kulinarik und Musik stehen noch zwei große Open-Air-Konzerte, chillige sun.downer am Pardatschgrat, ein kulinarisches und musikalisches Zusammentreffen beim grenzenlos.kulinarisch an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz, das dine.around durch die Ischgler Haubenrestaurants sowie Firnschneefahrten mit Profis.

Alle Informationen zum Skigebiet und den Winter-Veranstaltungen: www.ischgl.com. (BSZ)