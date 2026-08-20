Freizeit und Reise

Drei-Hauben-Koch Markus Freund bei der Arbeit. (Foto: Panorama Royal)

20.08.2026

Ankommen und genießen

Das Hotel Panorama Royal in Bad Häring bietet nicht nur Erholung und Entspannung, sondern auch eine exzellente Kulinarik

Das Panorama Royal setzt ein starkes Zeichen: Das renommierte Resort auf dem Sonnenplateau von Bad Häring in der Nähe von Kufstein wurde von HolidayCheck als eines der besten Hotels weltweit ausgezeichnet und trägt nun seit April 2026 auch offiziell die Klassifizierung mit 5 Sternen. Eine Entwicklung, die den konsequent eingeschlagenen Weg des Hauses beziehungsweise seines Eigentümers, Peter Mayer, eindrucksvoll bestätigt.

Für das Panorama Royal sind diese Auszeichnungen weit mehr als ein Qualitätssiegel. Sie stehen für eine Haltung – für das Zusammenspiel aus echter Gastfreundschaft, gelebter Gesundheitskompetenz und einem Ort, der seit jeher Energie, Kraft und Lebensfreude vermittelt.

Mit der Philosophie „Our Way of Healing“ hat sich das Panorama Royal als ganzheitlicher Rückzugsort positioniert. Hier geht es nicht nur um Entspannung, sondern um nachhaltige Regeneration – körperlich wie mental. Besonders im Sommer entfaltet sich dieses Konzept in seiner ganzen Vielfalt: In der weitläufigen Garten- und Wasserwelt verschmelzen Ruhe, Bewegung und Natur zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Das komplette Ensemble lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu schöpfen.

Drei-Hauben-Koch 

Auch architektonisch zeigt sich die Weiterentwicklung des Hauses: Großzügige, lichtdurchflutete Räume und neue Wohnkonzepte holen die Natur bewusst ins Haus und schaffen ein Gefühl von Weite und Leichtigkeit.

Auch die jüngste Erweiterung des Hauses trägt diese Handschrift. Die neuen Zimmer im „Baumnest“ verbinden modernes Design mit natürlicher Wärme und schaffen eine Atmosphäre, in der man sich vom ersten Moment an wohlfühlt.

Die 5-Sterne-Klassifizierung ist für das Panorama Royal und Hotelier Peter Mayer Anerkennung und Ansporn zugleich. Ziel bleibe es, so Mayers Maxime, Gästen einen Ort zu bieten, der weit über einen klassischen Hotelaufenthalt hinausgeht – einen Ort, an dem Erholung nachhaltig wirkt und neue Lebensfreude entsteht.

Neben all den Vorzügen des Panorama Royal ist vor allem auch die Küche des Resorts zu nennen. Denn kulinarisch unterstreicht das Hotel seinen Anspruch mit einer mehrfach ausgezeichneten Küche, die Genuss und Qualität in den Mittelpunkt stellt.

Im Atelier Freund-Schafft des Panorama Royal wird Kulinarik zur Kunstform. Schon der Name ist ein Versprechen: Hier wirkt Küchenchef Markus Freund, der mit Leidenschaft, Kreativität und handwerklicher Präzision außergewöhnliche Genussmomente schafft. Der 41-jährige gelernte Küchenmeister verbindet mit seiner Küche klassische, handwerkliche Perfektion mit einer modernen, weltoffenen Interpretation. Dabei lässt er sich von der Vielfalt der Region ebenso inspirieren wie von internationalen Einflüssen und modernen Kochtechniken. Gleichzeitig überrascht er den Gast mit Raffinesse, kreativen Ideen und Kompositionen, die gleichermaßen inspirieren und begeistern.

Im Mittelpunkt stehen für Freund hochwertige Produkte, klare Aromen und eine präzise Zubereitung. Besonders wichtig ist ihm die Verbindung regionaler Zutaten mit internationalen Einflüssen – ohne dabei den Ursprung der Produkte aus den Augen zu verlieren. Jeder Teller erzählt eine Geschichte – von der Herkunft der Zutaten, von neuen Ideen und vom Mut, Geschmack immer wieder neu zu interpretieren.

Ausgezeichnet mit drei Hauben von Gault & Millau, zählt das Atelier Freund-Schafft zu den besonderen kulinarischen Adressen in Tirol. Ob als Hotelgast oder als Besucher von außerhalb – hier erlebt der Gast Kulinarik, die Genuss, Atmosphäre und Weitblick miteinander verbindet.

Ein Besuch im Atelier Freund-Schafft ist mehr als ein Dinner mit Gaumenfreuden – es ist ein vom Haus bewusst inszeniertes Erlebnis. Der Abend beginnt um 18:30 Uhr mit einem herzlichen Empfang. Bei einem erlesenen Aperitif nimmt sich der Gast einen Moment Zeit, anzukommen, durchzuatmen und die Vorfreude auf das bevorstehende Menü wachsen zu lassen. Gang für Gang entfaltet sich anschließend eine kulinarische Reise voller Überraschungen: fein abgestimmte Aromen, kreative Präsentationen und sorgfältig ausgewählte Produkte aus der Region und darüber hinaus. Hier wird Genuss zelebriert – mit Ruhe, Aufmerksamkeit und viel Raum für die kleinen Details, die einen besonderen Abend ausmachen.

Jeder Gang überrascht

Damit jedes Menü die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient, ist die Zahl der Plätze im Atelier bewusst begrenzt. Das Restaurant ist an drei ausgewählten Abenden pro Woche geöffnet und bietet nur einer kleinen Anzahl von Gästen – maximal zwölf Personen, so Peter Mayer – die Möglichkeit, dieses, in der Tat, exklusive Genusserlebnis zu erleben. Reservierungen erfolgen daher nach dem Prinzip „first come, first serve“. Wer einen Platz ergattert, darf sich auf einen Abend freuen, der Kulinarik, Atmosphäre und Handwerkskunst auf höchstem Niveau verbindet.

Mit Haubenkoch Markus Freund steht ein Küchenchef am Herd, der seine Leidenschaft für außergewöhnliche Kulinarik in jedem Gericht spürbar macht. Für ihn steht nicht allein der Geschmack im Mittelpunkt, sondern das gesamte Erlebnis. Jeder Gang soll überraschen, begeistern und Emotionen wecken. Mit viel Gespür für Aromen, Texturen und Präsentation entstehen Menüs, die Tradition und Innovation auf elegante Weise verbinden. Das Lieblingsgericht des Küchenchefs sind geschmorte Kalbsbackerl mit Sellerie-Holunderpüree und Erdäpfelwirrler. 

Es ist Markus Freunds Leidenschaft, Gästen besondere Genussmomente zu bereiten und aus einem Abend ein unvergessliches Erlebnis zu machen. Mittlerweile zählt Markus Freund zum elitären Kreis der 50 besten Köche Österreichs.

Das ist für Peter Mayer eine Anerkennung, die weit über das Handwerk hin-ausgeht, denn sie würdigt seinen Worten zufolge gleichermaßen Freunds Persönlichkeit, Haltung und die Fähigkeit, Genuss als verbindendes Erlebnis zu gestalten. Gleichzeitig sieht Mayer darin eine Bestätigung für dessen konsequenten Weg – getragen von Leidenschaft, Präzision und einem klaren Anspruch an Qualität.

„Genau das prägt auch seine Handschrift in unserem Gourmetrestaurant Atelier Freund-Schafft, das er mit besonderer kulinarischer Raffinesse und feinem Gespür für Aromavielfalt führt – ein Ort, an dem Kulinarik zur Kunst wird und jedes Menü als vielschichtiges, überraschendes Genusserlebnis inszeniert ist“, so Mayer.

Aber nicht nur kulinarisch fühlt man sich als Gast im Panorama Royal bestens aufgehoben. Es beginnt ja schon, wie bereits kurz erwähnt, bei der Ankunft mit einem Gefühl, dass man die richtige Wahl getroffen hat. Hier kommt man als Gast von 100 auf 0 in erstaunlich kurzer Zeit. Hier fühlt willkommen, mit einer Selbstverständlichkeit, die seines gleichen sucht. Ohne Erwartung, ohne Druck. Kein Müssen, kein Performen, all dies bietet das Panorama Royal seinen Gästen.

Die besondere Atmosphäre des Hauses entfaltet ihre Wirkung Schritt für Schritt. Während der Blick über das Tiroler Inntal bis in die Bergwelt reicht, entfaltet sich die besondere Atmosphäre des Kraftplatzes und man bekommt den Kopf wieder frei. Im 25 000 Quadratmeter großen Panorama-Park laden Energieorte, Wasserwelten und stille Rückzugsorte dazu ein, den gewohnten Trott hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier lernt man wieder zu genießen: Aromen, Natur, den Augenblick.

Zwischen Pools, Saunen und exklusiven Ruhezonen findet der Gast in der mit drei Lilien gekrönten Relax Dream World außerdem zusätzlich Raum für Erholung und Entspannung. 

„Vielleicht liegt der wahre Luxus unserer Zeit genau darin: Sich bewusst Zeit zu nehmen – für sich selbst und füreinander“, so Peter Mayer. „Denn wer zur Ruhe kommt, neue Energie schöpft und wieder ins Gleichgewicht findet, der gewinnt an Aufmerksamkeit, Gelassenheit und Offenheit.“ (Friedrich H. Hettler)
 

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