Annehmlichkeiten auf Fünf-Sterne-Niveau

Valamar Rivieria d.d. ist Kroatiens führender Anbieter für Hotels, Resorts und Campingplätze mit Standorten in den wichtigsten Destinationen des Landes, wie Istrien, die Inseln Krk, Rab und Hvar oder die Ferienorte Makarska und Dubrovnik. Insgesamt 37 Hotels und Resorts sowie 15 Campingplätze bieten jedem ein authentisches Urlaubserlebnis. Von Low-Budget und hip bis Fünf-Sterne und mondän, bei Valamar findet jeder Gast sein passendes Urlaubsdomizil. Allen Hotelanlagen gemein sind direkte Strandlage und Weitläufigkeit. Dazu begeistern große Suiten, separate Villen und eine eigene Hotelinsel mit viel Privatsphäre. Spezielle Familienresorts oder Adults-Only-Angebote sorgen für das richtige Urlaubsumfeld.

Eines dieser Top-Hotels ist das Isabella Valamar Collection Island Resort in Porec (https://www.valamar.com/de/hotels-porec/valamar-isabella-island-resort). Das Hotelensemble aus Schlösschen und modernem Neubau ist ein ganz besonderer Ort: Hier verbindet sich mondänes K.und K.-Ambiente mit Robinson-Crusoe-Feeling. Die kleine Hotelinsel Sveti Nikola ist in nur fünf Minuten von Porec aus mit dem Boot zu erreichen. Umgeben von üppigem Grün, gepflegten Gärten und vielen Stränden finden sich hier die Hotelanlage, verschiedene Luxusvillen sowie das Schlösschen mit stilvollen Zimmern und Suiten. Besonderen Service genießen Gäste der Kategorie V Level – personalisierter Check-In, privater Infinity-Pool und Sonnenliegen am Strand sowie eine Dine-Around-Option für die verschiedenen Restaurants.

Die Kategorie V Level

Das Premium Buffetrestaurant Isola begeistert mit einer großen Auswahl an mediterranen und internationalen Spezialitäten sowie dem besten Feinschmecker-Frühstück in Kroatien. Das V Level Restaurant Momenti überzeugt mit seinem eleganten Ambiente, erstklassigen Menüs und einer umfangreichen Weinkarte inklusive Sommelier-Service. Den schönsten Blick aufs Meer und ein absolut hochwertiges Feinschmeckererlebnis bietet das Restaurant Miramare neben dem Infinity-Pool.

Urlaub im Zelt oder mit dem Wohnmobil erfreut sich einer stetigen Beliebtheit. Unter der Marke Camping Adriatic by Valamar betreibt der kroatische Urlaubsspezialist, wie bereits kurz erwähnt, 15 Campingplätze entlang der Adriaküste. Das Portfolio reicht von naturnahen Zeltplätzen bis hin zu Fünf-Sternen-Camping Resorts. Wer lieber in bequemen Betten schläft, ein eigenes Badezimmer bevorzugt und trotzdem nicht auf das Naturerlebnis verzichten möchte, findet im Glamping-Angebot von Valamar eine ideale Alternative zum üblichen Hotelzimmer.

Je nach Gusto hat man die Wahl zwischen verschiedenen Unterkünften vom Camping-Chalet über das modern eingerichtete Mobile Home bis hin zum schicken Zelt im Safari-Look. Dazu begeistern die Campingplätze mit langen Stränden, großzügigen Poolanlagen und teilweise sogar eigenem Spa mit Saunen, Whirlpool, Behandlungsräumen und Ruhebereichen. Verschiedene Restaurants sowie der Online-Lieferdienst Valfresco Direkt, der Lebensmittel aller Art sowie die Gerichte aus den Restaurants direkt zum eigenen Zeltplatz bringt, runden das Angebot ab

Tolle Strandabschnitte

Es ist ein einzigartiges und luxuriöses Camping Resort, das Istria Premium Camping Resort (https://www.valamar.com/de/camping-porec/istra-camping-resort). Die Anlage liegt auf einer Halbinsel an der kroatischen Küste im Ort Funtana, rund sieben Kilometer südlich von Porec. Das Resort ist elegant in die mediterrane Natur der bewaldeten Halbinsel eingebunden und bietet einen spektakulären Blick auf die vorgelagerten Inseln des Vrsar-Archipels, das malerische Städtchen Vrsar und die schönsten Sonnenuntergänge am Meer. Hier kann der Gast die perfekte Ruhe und den authentischen mediterranen Charme genießen.

Das breit gefächerte Angebot an luxuriösen Unterkünften mit Mega-Luxus-Parzellen direkt am Meer, modernen Camping Homes, Glamping-Zelten und luxuriösen Camping Villen mit Privatpool wird auch den Wünschen anspruchsvollster Gäste gerecht. Abgesehen von der hervorragenden Lage bietet das Resort auch erstklassige Serviceangebote für einen aktiven oder entspannenden Familienurlaub am Meer.

Wer einen Campingurlaub inmitten herrlicher Natur am Meer erleben möchten, ohne dabei auf Komfort zu verzichten, für den ist das Sunset Glamping Village die ideale Wahl. Das Sunset Glamping Village befindet sich neben einem gepflegten Strand, der mit einem herrlichen Blick auf die Sonnenuntergänge begeistert. Beim derzeitigen Trend Glamping treffen Freiheit und Natur im Istria Premium Camping Resort auf Komfort und Chic und machen seinen fünf Sternen alle Ehre. Die Verbundenheit zur mediterranen Landschaft genießen Gäste genauso wie bequeme Betten und ein eigenes Badezimmer. Hier findet man eine erstklassige Auswahl an Zelten für drei, fünf oder sechs Personen.

Der Campingplatz liegt an einem langgezogenen Küstenabschnitt und begeistert Badeliebhaber mit verschiedenen Buchten und Strandabschnitten. Der Familien-Wasserpark Aquamar beinhaltet fünf Pools für alle Interessen und Altersgruppen, abenteuerliche Wasserrutschen (die höchste ist die Twister Slide mit nicht weniger als zehn Metern Höhe) und tolle Wasserattraktionen.

Die Verbundenheit mit dem Meer und der Natur verspürt man am besten an der bezaubernden, 1500 Meter langen Küste des Camping Resorts. Unabhängig davon, für welche Seite der Halbinsel man sich entscheidet, findet man hier einen tadellosen Strand und kristallklares Meerwasser vor.

Sowohl das Isabella Valamar Collection Island Resort als auch das Istra Premium Camping Resort sind beides Orte, wo man als Gast entspannt seinen Urlaub aufs angenehmste genießen und den Alltag ausblenden kann.

So schön und toll die beiden Valamar Anlagen auch sind, die nähere Umgebung sollte man dennoch etwas in Augenschein nehmen. Wer gerne Austern und Muscheln isst, sollte unbedingt Emil Socic im Limski Kanal besuchen. Im Limski Kanal mischen sich Süß- und Salzwasser zum perfekten Lebensraum für Austern, Jakobs-, Venus und Miesmuscheln. Socic, studierter Ökonom, übernahm 2002 eine alte Muschelzucht und baute sie zu einer modernen Aquakultur aus. Vor Ort, aus der kristallklaren Limski-Bucht, bietet Socic fangfrische Austern und Muscheln mit einem Glas Sekt oder Wein zum direkten Verzehr an. Das machte seine Hütte quasi zu einer Art Pilgerstätte für Feinschmecker, egal ob Touristen oder Einheimische.

Bekannt ist Istrien aber auch für sein hervorragendes Olivenöl. Die Familie Grebac aus Kastelir (www.grebac.com) widmet sich in vierter Generation den Oliven, von der Erneuerung der alten bis zum Anpflanzen von neuen Olivenhainen. Mit zahlreichen Anerkennungen und Preisen von Jahr zu Jahr beweist der Olivenölhersteller die erstklassige Qualität seines Olivenöls.

Mit dem Verfahren der Kaltpressung und unter idealen Bedingungen aufbewahrt, bereichern die unterschiedlichen Öle jede Mahlzeit mit ihrer Reichhaltigkeit an Geschmack und Gerüchen. Darüber hinaus wirken direkt sie auf die Gesundheit. Wer auf seine Lebensqualität achtet, sollte es bei seiner Ernährung verwenden.

Mit etwas Phantasie und Kreativität kann man die hochwertigen Öle bei fast jedem Essen verwenden, mit einer kleinen Einschränkung, dass pikantere Öle besser zu starkem Essen (Braten, Parmaschinken, bittere Salate…) und Öle milderen Geschmackes besser zu leichterem Essen passen (Nudelgerichte, Fisch, Salate, Dessert).

Da ja beide Valamar Resorts in der Nähe von Porec liegen, bietet sich der Besuch dieser kleinen, knapp 17 000 Einwohner zählenden Stadt, geradezu an. Das wertvollste Kulturgut von Porec, die Basilika des Bischofs Eufrasius, wurde im Jahr 1997 in die Unesco Liste der Welterbe eingereiht. Die in ihrer heutigen Gestalt im 6. Jahrhundert errichtete Kirche ist einer der bedeutendsten Sakralbauten Kroatiens. Weil sie in späteren Zeiten kaum verändert wurde, ist sie eines der wichtigen Zeugnisse spätantiker und frühbyzantinischer Kunst im gesamten Adriaraum.

Die Basilika umfasst ein Atrium, eine Taufkirche, einen Bischofspalast, Mosaike und Überreste sakraler Objekte aus dem Zeitraum zwischen dem 3. bis zum 4. Jahrhundert. Die Mosaike mit denen das Innere und die Fassade bebildert sind, zählen zur wertvollen Hinterlassenschaft der byzantinischen Kunst und dank der Bodenmosaike sowie den erhaltenen Inschriften können alle Epochen ihrer Erbauung und Erneuerung abgelesen werden.

Auch ein Abstecher nach Motovun lohnt sich. Der Ort mit der charmanten Altstadt und den mittelalterlichen Gässchen liegt 277 meter über dem Meer auf einem steilen, isolierten Hügel über dem Tal der Mirna. Das historische Städtchen zählt heute etwa 500 Einwohner, die hauptsächlich von Tourismus, Weinbau und sich selbstversorgender Landwirtschaft leben. Die venezianische Herrschaft gab Motovun das heutige architektonische Gepräge. Die Stadt ist ein kultur- und architekturgeschichtlich bedeutsames Ensemble. Sie ist zur Gänze von einem um 1300 erbauten inneren und einem im 16. bis ins 17. Jahrhundert errichteten, äußeren Mauerring mit Wehrtürmen und Stadttoren umgeben. Unter der Festung entstand eine Vorstadt.

Motovuns berühmtester Sohn ist der ehemalige Formel 1 Rennfahrer Mario Andretti, der sich 1978 auch die Weltmeisterschaft in dieser Rennklasse sicherte.

Kulinarisch hat Istrien neben Oliven, Wein und Trüffeln auch zahlreiche exquisite Restaurants zu bieten. Eines davon ist das Spinnaker in Porec (www.restaurantspinnaker.com), das zu Valamar gehört. Der Küchenchef des Spinnaker, Goran Hrastovcak, verfeinerte sein Handwerk im Restaurant La Pergola und lernte bei dem renommierten Küchenchef Heinz Beck, der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist.

In Spinnakers Küche werden ausschließlich regionale Zutaten verwendet. Informationen darüber, wie jede Zutat hergestellt, angebaut oder geerntet wurde, sind transparent und der ursprüngliche Geschmack wird in jedem Gericht gewahrt und bewahrt. Deshalb sind die Teller aus Hrastovcaks Küche echte Kunstwerke, die dank sorgfältiger und inspirierter Kochkunst scheinbar unpassende Geschmacksrichtungen vereinen können. Jeder Bissen ist voller Variationen und unerwarteter aromatischer und struktureller Wendungen.

Die beeindruckende Qualität der Küche von Chefkoch Hrastovcak drückt sich auch in der Auszeichnung mit 3 Hauben im Gault & Millau aus. (Friedrich H. Hettler)