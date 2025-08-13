Freizeit und Reise

Ein Besuch im Naturerlebnisgarten der Abtei Waldsassen in Ostbayern ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die Kräutergärten des fast 900 Jahre alten Klosters führen auf eine einzigartige Reise durch die Welt der Jahrtausende alten Naturmedizin. (Foto: obx-news/Bayern Tourismus Marketing)

13.08.2025

Apotheke der Natur

Eine einzigartige Reise durch die Welt der alten Naturmedizin

Ob frische Brennnesselblätter, duftende Pfefferminze oder würziger Salbei - seit jeher vertrauen Menschen auf die heilende Kraft der Kräuter. Im Naturerlebnisgarten der fast 900 Jahre alten Abtei Waldsassen im Oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth können Besucher auch heute noch die mystische Atmosphäre eines traditionellen Klostergartens mit allen Sinnen erleben. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen der Schulmedizin den Rücken kehren, erfreuen sich die medizinischen Gärten in Waldsassen zunehmender Beliebtheit.

Tausende Besucher genießen jedes Jahr die Kräutergärten der traditionsreichen Abtei Waldsassen, die schon im Mittelalter ein Ort besonderer Heilkräfte und innerer Meditation waren. Verschiedene Themengärten führen die Gäste auf eine Reise durch die Jahrtausende alte Geschichte der Naturmedizin - von Deutschlands berühmter Natur-Ärztin Hildegard von Bingen über die beliebte Gesundheitslehre von Pfarrer Sebastian Kneipp bis hin zur uralten Traditionellen Chinesischen Medizin.

Im Hildegard von Bingen-Garten wachsen in sechs Kräuterbeeten über 100 Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen, die in der Lehre der großen deutschen Naturheilkundlerin eine wichtige Rolle spielen. Die fünf Säulen der Kneipp-Therapie können Besucher in einem Areal erleben, das dem Begründer der bis heute beliebten Wasser-Bewegungstherapie gewidmet ist. In mehreren Becken dürfen Gäste die Kneipp-Therapie gleich selbst ausprobieren.

Viel Wissenswertes über die Jahrtausende alte Heilkunde der Chinesen, die inzwischen auch zunehmend unsere westliche Welt erobert, erfahren die Besucher der Abtei Waldsassen in einem speziellen Garten zur Traditionellen Chinesischen Medizin. Dort symbolisieren einzelne Pflanzen die fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser.

Ein Besuch im Naturerlebnisgarten Waldsassen ist ein Abenteuer für alle Sinne: Auf dem Erlebnispfad, dem Wasserspielplatz, im Bauerngarten mit Kräuterspirale oder im Mariengarten können Besucher die Kraft der Natur sehen, hören, fühlen und riechen. Zur Anlage gehören auch eine Umweltstation, ein Wetter- und Klimaerlebnispark sowie ein Bienen-Lehrpfad. Gäste können den Klostergarten entweder auf eigene Faust oder mit einer Führung besuchen. Wer mehr wissen möchte, für den gibt es Seminar-Angebote zu Heilkräutern und vielen weiteren Natur-Themen. (obx)

Mehr unter: www.kubz.de.

