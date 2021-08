Auf individueller Entdeckertour

Freising gilt als traditionsreiche und dennoch jung gebliebene Universitätsstadt im Norden Münchens. Bekanntes Wahrzeichen und Anziehungspunkt der ältesten Stadt an der Isar ist der Domberg mit seinem barocken Mariendom, der hoch über der historischen Bürgerstadt aufragt. In unmittelbarer Nähe und ebenso bekannt ist der Weihenstephaner Berg, wo Tradition und Moderne aufeinandertreffen. Hier befinden sich der Universitätscampus, die älteste Brauerei der Welt und die blühenden Schaugärten der Hochschule.

Zwischen diesen Sehenswürdigkeiten liegen versteckte Orte, an denen Freisinger Geschichte und Besonderheiten lebendig werden. Mit den neuen „Freisinger Stadtspaziergängen“ lässt sich die alte Bischofsstadt individuell entdecken. Die vier unterschiedlichen Faltkarten, die kostenfrei in der städtischen Touristinformation erhältlich sind, geben thematische Routen vor und liefern interessante Infos. Natürlich stehen die Faltpläne auch unter tourismus.freising.de unter „Führungen & Touren“ bereit.

Freising ist eine Stadt am Wasser, die Fluss- und Bachläufe haben die Stadt seit Jahrhunderten geprägt. Jeden Sommer erfreuen sich die Freisinger an den kühlen Wegen entlang der Wasserläufe, die im familienfreundlichen Stadtspaziergang „Freising – Stadt am Wasser“ vorgestellt werden. Der Weg passiert plätschernde Brunnen oder ehemalige Mühlen und führt immer zu einer Wasserlandschaft mit ganz eigenem Charakter.

Der Stolz der Einheimischen auf die eigenen Brauereien, Biergärten und Bierfeste ist groß und berechtigt. Denn nirgendwo werden die unterschiedlichsten Facetten des Bierbrauens so gelebt wie in Freising. Der Stadtspaziergang „Freisinger Braukultur“ führt zu alten Brauereien, zu Bierkellern und ungewöhnlichen Orten der lokalen Braukultur sowie natürlich zum Weihenstephaner Berg, wo die innovative Brauwissenschaft des 21. Jahrhundert zu Hause ist.

Mithilfe der Faltkarte „Freising für kleine und große Entdecker“ können Familien mit Grundschulkindern einer kurzweiligen Tour durch die Altstadt bis hoch auf den Domberg folgen. Die besuchten Gebäude und Plätze erzählen viel über das vergangene und heutige Leben in Freising. Richtig spannend wird der Spaziergang durch die eingefügten Rätsel, denn nur wer genau hinsieht, kann das Bilderrätsel oder die Rätselfragen beantworten.

Abgerundet wird die Reihe Freisinger Stadtspaziergänge mit einem Rundgang zu barrierefreien Besonderheiten der Altstadt.

Jeden Samstag um elf Uhr finden geführte Altstadtrundgänge statt. Kurzweilig und informativ geht es mit den Stadtführer*innen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Freisings. Treffpunkt ist an der Touristinfo. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kosten: Acht Euro für Erwachsene (ermäßigt fünf Euro), begleitende Kinder unter 18 Jahren sind frei. (BSZ)