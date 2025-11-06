Freizeit und Reise

Die Zeit ist knapp, trotzdem wächst das Festivaldorf Tag für Tag bis am 25. November das Winterwunderland zum vorweihnachtlichen Erlebnis einlädt. (Foto: Alexander Scharf)

06.11.2025

Aufbau läuft auf Hochtouren

Der Aufbau fürs Tollwood Winterfestival läuft auf Hochtouren

Während noch die Wiesn-Zelte auf der Theresienwiese abgetragen werden, baut das Tollwood-Team schon fürs Tollwood Winterfestival (25. November bis 23.Dezember) auf – mit Hochdruck. Die Zeit ist knapp, trotzdem wächst das Festivaldorf Tag für Tag bis am 25. November das Winterwunderland zum vorweihnachtlichen Erlebnis einlädt.

Die Food-Plaza steht bereits, im Bazar-Zelt werden Planen gespannt. In den kommenden Tagen folgen das zweite Marktzelt Mercato, das vegan-vegetarische EssZimmer und der Hexenkessel für die Live-Konzerte. Ganz zum Schluss errichtet die französische Compagnie Cirque Ici das Zirkuszelt für die Show „Terces“ mit Johann Le Guillerm.

Parallel entstehen Markt- und Gastrostände, Kunstinstallationen, die Plätze für Feuershows und Performances. Überall wird geschraubt, gehämmert und geplant – mit Präzision und Teamgeist. Das Tollwood-Team arbeitet im engen Zeitfenster, doch die Stimmung ist konzentriert und zuversichtlich. Wenn das Winterfestival am 25. November seine Tore öffnet, wird von der Wiesn nichts mehr zu sehen sein – nur noch ein leuchtendes Festival voller Kunst, Musik und Sinneseindrücke. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die praktische Führerscheinprüfung verkürzt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!