Aufbau läuft auf Hochtouren

Während noch die Wiesn-Zelte auf der Theresienwiese abgetragen werden, baut das Tollwood-Team schon fürs Tollwood Winterfestival (25. November bis 23.Dezember) auf – mit Hochdruck. Die Zeit ist knapp, trotzdem wächst das Festivaldorf Tag für Tag bis am 25. November das Winterwunderland zum vorweihnachtlichen Erlebnis einlädt.



Die Food-Plaza steht bereits, im Bazar-Zelt werden Planen gespannt. In den kommenden Tagen folgen das zweite Marktzelt Mercato, das vegan-vegetarische EssZimmer und der Hexenkessel für die Live-Konzerte. Ganz zum Schluss errichtet die französische Compagnie Cirque Ici das Zirkuszelt für die Show „Terces“ mit Johann Le Guillerm.



Parallel entstehen Markt- und Gastrostände, Kunstinstallationen, die Plätze für Feuershows und Performances. Überall wird geschraubt, gehämmert und geplant – mit Präzision und Teamgeist. Das Tollwood-Team arbeitet im engen Zeitfenster, doch die Stimmung ist konzentriert und zuversichtlich. Wenn das Winterfestival am 25. November seine Tore öffnet, wird von der Wiesn nichts mehr zu sehen sein – nur noch ein leuchtendes Festival voller Kunst, Musik und Sinneseindrücke. (BSZ)