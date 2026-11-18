Wenn Ethan Hawke und Russell Crowe im Kinofilm „The Weight – Im Goldrausch“ durch die Wildnis Oregons ziehen, ist auf der Leinwand als heimlicher Hauptdarsteller der Bayerische Wald zu sehen, genauer gesagt das Viechtacher Land und der Große Arber. Im Sommer 2025 wurde die internationale Produktion in weiten Teilen vor Ort gedreht. Besonders der Schwarze Regen und der Höllensteinsee wurden zu zentralen Schauplätzen.

Die Geschichte spielt im Oregon der 1930er-Jahre: Samuel Murphy, gespielt von Ethan Hawke, kämpft nach dem Tod seiner Frau und seiner Inhaftierung um das Sorgerecht für seine Tochter. Lageraufseher Clancy, dargestellt von Russell Crowe, macht ihm ein gefährliches Angebot. Murphy soll Gold durch die Wildnis schmuggeln – in der Hoffnung auf seine Freiheit.



Für diese Wildnis fand das Filmteam im Bayerischen Wald die passende Landschaft. Der Schwarze Regen schlängelt sich durch das Viechtacher Land, vorbei an bewaldeten Hängen und Felsen, und weitet sich zum Höllensteinsee. Die wildromantische Mittelgebirgsregion wird nicht umsonst auch gerne als „Bayerisch Kanada“ bezeichnet: Wasser, Wald und Fels prägen eine ursprüngliche Landschaft, die dem Film seine besondere Atmosphäre verleiht. Auch Motive rund um Bodenmais, darunter die Rißloch-Wasserfälle und der Große Arber, wurden eine bedeutende und tragende Komponenten in diesem außergewöhnlichen Survival-Thriller von Regisseur Padraic McKinley.



Die Bayerwaldnatur beeindruckte auch die Filmschaffenden. Regiseur Padraic McKinley beschrieb die bayerischen Drehorte als inspirierend und hob hervor, wie sehr die Umgebung die Darsteller unterstützte. Schauspielerin Julia Jones zeigte sich ebenfalls begeistert von der Schönheit des Ortes und sprach vom „most beautiful place“.

Hinter den eindrucksvollen Bildern stand eine enge Zusammenarbeit: Die Film Commission des FilmFernsehFonds Bayern war federführend bei der Suche nach geeigneten Motiven. Die Stadt Viechtach begleitete die Dreharbeiten als lokale Ansprechpartnerin für die Locationscouts, die Unterkunftsbuchungen und für Anfragen bzw. Kontakte aller Art vor Ort. In engem Schulterschluss wurde die internationale Produktion vor Ort umgesetzt – und mit ihr eine Begegnung zwischen Filmwelt und Bayerischem Wald geschaffen. Mehr als 100 Personen vor und hinter der Kamera wurden im Sommer 2025 in Viechtach und den umliegenden Hotels untergebracht. Viele Akteure vor Ort unterstützten die Dreharbeiten mit Rat und Tat.



Für Urlaubsgäste und Einheimische bietet der Film „The Weight“ nun einen besonderen Blick auf die Region: Vertraute Landschaften werden auf der Kinoleinwand neu erlebbar. Wer Bayerisch Kanada selbst entdecken möchte, findet am Schwarzen Regen und am Höllensteinsee eindrucksvolle Natur – ganz ohne den weiten Weg nach Oregon. Mit Boots- und Kanutouren im Sommer und ganzjährig hervorragenden Wandermöglichkeiten. Und natürlich auch den passenden Unterkünften, die selbst den Ansprüchen von Hollywood-Stars mehr als gerecht werden. (BSZ)



