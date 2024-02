Barrierefreier Urlaub in Füssen

Der Allgäuer Urlaubsort Füssen, bekannt für das benachbarte Schloss Neuschwanstein, eine pittoreske Altstadt und die atemberaubende Naturkulisse, setzt verstärkt auf barrierefreie Angebote, um auch hör-, seh- und mobilitätseingeschränkten oder älteren Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bieten. So ist die 2023 veröffentlichte „Lauschtour“-App, mit der man die Füssener Sehenswürdigkeiten und die Stadtgeschichte entdecken kann, für sehbeeinträchtigte Menschen als audio-deskriptive Version abrufbar und für höreingeschränkte Nutzer stehen die gesprochenen Texte zum Nachlesen in der App. Touristisch interessante Punkte wie die Barockbasilika St. Mang, die Aussichtsplattform am Lechfall oder der Baumkronenweg am Lech können ebenso per Rollstuhl erreicht werden wie die speziellen Zuschauerplätze im Festspielhaus Neuschwanstein. Auch in Bayerns Besuchermagnet Schloss Neuschwanstein können sich Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Besucher für Führungen anmelden.



Zusätzlich hat sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Tourismus- und Freizeitbetrieben in Füssen und Umgebung nach den strengen Qualitätskriterien des bundesweit gültigen Zertifizierungssystems "Reisen für Alle" prüfen und zertifizieren lassen. Dazu gehören Hotels, Ferienwohnungen, die Jugendherberge und zwei Tourist Informationen in der Lechstadt, das Veranstaltungszentrum Haus Hopfensee mit Restaurant, die Linienschiffe der Forggenseeschifffahrt, die Tegelbergbahn sowie das Museum der Stadt Füssen und das Museum der bayerischen Könige. Und weil in der beliebten Wanderregion auch Outdoor-Angebote inklusiv sein sollen, gibt es hier vier zertifizierte barrierefreie Wanderrouten an Hopfensee und Weißensee, am Lech und im Faulenbacher Tal.

„Wir möchten, dass jeder Gast, unabhängig von seinen individuellen Bedürfnissen, den Urlaub in Füssen genießen kann. Unsere Initiative für mehr barrierefreie Angebote ist ein entscheidender Schritt, um unsere Region für alle zugänglich zu machen“, fasst Julia Knaebel, die zuständige Produktmanagerin bei Füssen Tourismus und Marketing die Initiativen zusammen.

Informationen zum barrierefreien Urlaub in Füssen stehen auf www.fuessen.de/barrierefrei online - und werden bis zum Sommer 2024 noch einmal optimiert, um für die inklusive Nutzbarkeit der Füssen-Website den Standard WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines) zu bieten. (BSZ)