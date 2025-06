Bayerns neues Mountainbike-Mekka

Neumarkt in der Oberpfalz mausert sich zum Geheimtipp unter Bayerns Mountainbike-Regionen. Inmitten der sanften Höhenzüge des Oberpfälzer Jura ist ein über 340 Kilometer langes Streckennetz entstanden, das nicht nur ambitionierten Sportlern, sondern auch Genussfahrern und Familien ein echtes Outdoor-Erlebnis bietet. Die Touren führen durch Wälder und über Höhen, vorbei an Burgruinen, über Tafelberge und durch idyllische Täler. Das Besondere: Alle Strecken sind erstmals in einer MTB-Karte zusammengefasst - mit klarer Einordnung nach Schwierigkeit und Fahrzeit. So können Mountainbiker ihre Routen ganz gezielt nach Fitness, Fahrkönnen und Zeitbudget planen.

Herzstück ist die "Neumarkter MTB-Challenge" - eine doppelspurige Herausforderung für alle, die das Maximum aus ihrem Bike-Tag herausholen wollen. Im Westen verbindet die Runde Buchberg und die Große Dillbergrunde zu einer sportlichen Tour mit 48 Kilometern und über 1000 Höhenmetern. Im Osten lockt das Pendant mit ebenso fordernden 49 Kilometern und 850 Höhenmetern, vorbei an Klassikern wie der Neumarkt-Classic-Strecke, Ottenberg und dem Lengenbachtal. Wer beide Challenges kombiniert, darf sich zu Recht "Ultimate Rider" nennen - die Königsetappe ist nichts für schwache Waden.

Aber auch kürzere, technisch anspruchsvolle Touren bieten alles, was das Bikerherz begehrt. So zum Beispiel die eindrucksvolle Trailrunde am Neumarkter Tafelberg, dem Buchberg, oder die Auffahrt zur Burgruine Wolfstein. Die Wege sind gut beschildert, abwechslungsreich und lassen sich flexibel miteinander kombinieren.

Besonders spektakulär sind die fünf sogenannten JuraTrails - reine Abfahrtsstrecken mit ordentlich Enduro-Feeling. Der "Windrad Trail" bietet leichtere Wurzel- und Steinpassagen, der "Hunter Trail" ist deutlich ruppiger. Der "Jens Trail" und der "Apache Trail" liefern auf kürzerer Distanz Fahrspaß pur. Und dann ist da noch der "Diavolo Snake Trail" - ein Trail mit Kultpotenzial. Wallrides, Drops, steile Wellen und Sprünge fordern hier alles - und sorgen für echtes Bikepark-Feeling in der freien Natur.

Alle Trails sind offiziell freigegeben, gepflegt von der DAV-Sektion Neumarkt und eingebettet in ein durchdachtes Beschilderungs- und Rücksichtnahme-Konzept. Unter dem Motto "Trail-Toleranz" bittet die Stadt Mountainbiker und Wanderer um gegenseitige Achtsamkeit - denn auch das macht Neumarkt als Outdoor-Region besonders: der respektvolle Umgang miteinander. (obx)



Weitere Informationen, digitale Karten und Höhenprofile zu allen Touren gibt es unter www.tourismus-neumarkt.de/mountainbike.