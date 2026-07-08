Bayerwald-Bikeabenteuer

Der Bayerische Wald zählt zu den führenden Mountainbike-Regionen Deutschlands. Das bestätigt jetzt eine bundesweite Auszeichnung: Die Trans Bayerwald hat beim erstmals vergebenen Bike Spirit Award 2026 den zweiten Platz in der Kategorie "Bike-Erlebnis" erreicht.

Die Trans Bayerwald verbindet auf rund 700 Kilometern und mehr als 17.000 Höhenmetern die schönsten Landschaften des Bayerischen Waldes. Seit ihrer Einführung hat sich die Route als eines der beliebtesten Angebote für mehrtägige Mountainbike-Touren in Deutschland etabliert. Mehr als 12.000 versendete Starterpakete belegen das große Interesse von Bikern aus dem In- und Ausland.



Mit dem Bike Spirit Award werden Projekte ausgezeichnet, die den Mountainbike-Sport durch Innovation, Engagement und nachhaltige Entwicklung voranbringen. Die Trans Bayerwald überzeugte die Jury insbesondere als herausragendes Bike-Erlebnis. Die Route steht zugleich für eine enge Zusammenarbeit zahlreicher Partner in der Region.



Landkreise, Kommunen, Naturparke, Nationalpark Bayerischer Wald, Bayerische Staatsforsten, Grundstückseigentümer, ehrenamtliche Wegepaten und touristische Betriebe haben gemeinsam ein Angebot geschaffen, das Naturerlebnis und nachhaltigen Tourismus miteinander verbindet.



"Diese Preise unterstreichen die starke Entwicklung des Bayerischen Waldes als Mountainbike-Destination sowie die hohe Qualität der Mountainbikeangebote", sagt Daniela Schilling, Projektleiterin der Trans Bayerwald beim Tourismusverband Ostbayern. Die Auszeichnung sei eine wertvolle Anerkennung für das langjährige Engagement aller Beteiligten und zugleich Ansporn, die erfolgreiche Entwicklung des Mountainbike-Angebots in der Region weiter voranzutreiben.



Für einen weiteren Erfolg aus dem Bayerischen Wald sorgte die Jugendabteilung des RSC Waldkirchen. Sie erreichte beim Bike Spirit Award den zweiten Platz in der Kategorie "Vielfalt". Gewürdigt wurde insbesondere die vorbildliche Nachwuchsarbeit des Vereins, der rund 120 Kinder und Jugendliche an den Mountainbike-Sport heranführt. (obx)