Beeindruckendes Refugium der Extraklasse

Die Sonne lacht vom wolkenlosen Himmel über Bad Häring. Bereits von Weitem sieht man das Vier-Sterne-Superior Hotel Panorama Royal und dessen Neubau auf dem sonnigen Plateau über dem Tiroler Ort. Angekommen, spürt man sofort: Hier wurde nicht nur erweitert, sondern mit Hingabe und Fachwissen neu gedacht. Unter der Leitung von Hotelier Peter Mayer, der sowohl baulich als auch konzeptionell ein großes Know-how einbringt – er kommt ursprünglich aus dem Wohnbau –, ist ein Ort entstanden, der den Kraftplatz hoch über dem Inntal in eine neue Dimension führt.

Kurz vor Weihnachten letzten Jahres, am 13. Dezember, wurde dieses außergewöhnliche Projekt feierlich eröffnet.

Im wahrsten Sinne des Wortes schreibt das Panorama Royal (www.panorama-royal.at) ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Mit einer der größten Investitionen seit seiner Gründung hebt das mehrfach ausgezeichnete Resort seine Philosophie des „Our Way of Healing“ auf eine neue Ebene und setzt Maßstäbe, die weit über das hinausgehen, was man bisher von einem Wellness- und Spa-Hotel erwartet. Gesundheit, Spiritualität, Natur, Luxus und gelebte Gastfreundschaft verschmelzen zu einem Gesamterlebnis, das nicht konsumiert, sondern gespürt wird.

21 „Vogelnester“

Als ehemaliger Bauunternehmer war es Peter Mayer immer ein großes Anliegen, die optische und bauliche Weiterentwicklung zu forcieren, da es seine Überzeugung war und ist, dass eine schöne und gediegene Hardware für ein ansprechendes Ambiente notwendig ist und für Gäste sowie Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium darstellt.

Im Zentrum der Erweiterung und Neuerungen steht jetzt ein architektonisches Juwel, das „Baumnest“. Das Holzhaus fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und vermittelt mit seinen 21 „Vogelnestern“, wie die neuen Zimmer genannt werden, ein unvergleichliches Wohngefühl, das Naturverbundenheit und Exklusivität vereint. Hier erhält die Idee des Rückzugs eine neue, inspirierende Form: Geborgenheit und atemberaubende Aussicht verschmelzen zu einer besonderen Harmonie.

Ursprünglich wollte Peter Mayer ja ein Mitarbeiterhaus errichten, fand aber nach kurzer Zeit, dass der Platz zu prominent für eine Mitarbeiterunterkunft ist und entschied sich, stattdessen einen neuen Trakt für seine Gäste zu bauen und zwar, wie bereits erwähnt, in Holzbauweise. In mehreren geselligen Runden kam man dann mit Blick auf das Baumaterial Holz auf die Namen „Baumnest“ und „Vogelnester“, wie Mayer erzählt. Aber auch die Mitarbeiter kamen nicht zu kurz, für sie wurden im hinteren Teil des Hotels zusätzliche Wohnmöglichkeiten geschaffen, so der Hotelier.

Ausgezeichnete Küche

Das Angebot des Panorama Royal geht aber noch weit über dieses bauliche Highlight hinaus. Mit der neuen tollen Panorama-Bar, die ihrem Namen alle Ehre macht und einen einzigartigen Ausblick bietet, entstand ein Ort, an dem Genuss und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen. Auch das Restaurant wurde erweitert, um den kulinarischen Erlebnissen noch mehr Raum zu geben.

Weitere Neuerungen sind der imposante und jetzt doppelt so große Fitnessbereich und Meditationsraum, die großzügige und stilvolle Lobby mit ihrem elegant gestalteten Eingangsbereich. Die Lobby wurde sogar um das Dreifache vergrößert, um noch mehr Komfort und Servicequalität zu bieten. Auch der Eingangsbereich erstrahlt in neuer Eleganz – eine stilvolle Überdachung sorgt dafür, dass die Gäste vom ersten Moment an das Gefühl haben, willkommen zu sein.

Darüber hinaus ist der Panorama Park auf 25 000 Quadratmeter angewachsen, der eine Oase der Ruhe und Erholung ist, quasi ein Naturparadies für Körper und Seele.

Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Rückzugsbereiche in der High-End-Relax-Dream-World. Der Raum „Leuchtende Quelle des Lebens“ und die außergewöhnliche Sauna „We Are The World“ schaffen Erholungsorte, die wie aus einer anderen Welt wirken. Sie spenden Energie und vermitteln ein seltenes Gefühl tiefer Geborgenheit.

Abgerundet wird das Erlebnis Panorama Royal durch die mehrfach ausgezeichnete Küche, die Feinschmecker immer wieder begeistert. Im erweiterten Restaurant und im Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ (3 Hauben bei Gault&Millau) verschmelzen alpine Leichtigkeit und internationale Spitzenküche zu einem Genuss, der perfekt zum ganzheitlichen Anspruch des Hauses passt und die Gäste mit der Zunge schnalzen lässt.

Eine deutlich erweiterte Küche und ein modernes Mitarbeiterrestaurant zeigen zudem, dass das Hotel nicht nur an die Bedürfnisse der Gäste, sondern auch an die des engagierten Teams denkt, das Tag für Tag für die Gäste sorgt.

Apropos Mitarbeiter. Peter Mayer legt immer schon ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter, welche bei ihm eine wichtige Rolle als Mitgastgeber übernehmen. Jeder von ihnen ist Teil der Panorama Royal-Philosophie, was sich auch im Umgang mit den Gästen wiederspiegelt. Mayer ist bestrebt, stets ein bisschen mehr Dienstleistung anzubieten als von den Gästen erwartet wird.

Die 7500 Quadratmeter große Wellness Dream World bleibt für eine unvergessliche Erholung im Hotel der Mittelpunkt. Von wohltuenden Innen- und Außenpools über Saunen bis zu Ruhebereichen und tollen Beauty- und Vitalbehandlungen – all dies schafft eine unvergleichliche Oase, in der Regeneration zu einem festenn Bestandteil wird. Warum sich nicht eine Gesichtsbehandlung a la Maria Galland bei Daniela oder eine Hot Stone Massage bei Karolina gönnen. Beide sind hervorragende Meisterinnen auf ihrem Gebiet.

Er ist ein Perfektionist

Yoga-, Qi Gong- und Meditationskurse bringen Körper und Geist in Einklang, während das exklusive Lumina Vitalis mit Licht- und Energiebehandlungen neue Kraft schenkt. Wer hier eintaucht, erlebt Winterurlaub in seiner schönsten, nachhaltig stärkenden Form.

All das trägt auch seine Früchte. So wurde das Panorama Royal beim renommierten Connoisseur Circle Award 2025 im Rating „Die besten Hotels“ auf Platz 1 der besten Wellnesshotels des Landes gewählt. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind dankbar für die Anerkennung. Sie ist eine wertvolle Bestätigung für unseren Weg, Menschen nicht nur Erholung, sondern auch echte Heilung und Inspiration zu schenken. Mit dem neuen Panorama Royal setzen wir unsere Vision konsequent fort, ein Ort zu sein, der nachhaltig stärkt und berührt“, erklärt Peter Mayer.

Er ist in gewisser Weise Perfektionist, das aber im absolut positiven Sinn. Wenn etwas gemacht wird, muss das, so seine Worte, zu 100 Prozent ausgeführt und erledigt werden.

Mit seinem einzigartigen Konzept „Our Way of Healing“ setzt das Hotel Maßstäbe, die weit über den klassischen Wellnessgedanken hinausgehen. Die sechs Säulen dieses Ansatzes – von Achtsamkeit über Ernährung und Bewegung bis zu Longevity – schaffen ein harmonisches Gesamterlebnis für Körper, Geist und Seele.

„Jeder unserer Schritte baute von Beginn an auf unseren Leitspruch ’Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude’ auf“, so Mayer. „Unsere Motivation ist es, dass jeder Gast die Philosophie spürt und nach einem Aufenthalt im Panorama Royal mit Energie, Kraft und Lebensfreude nach Hause geht.“ Hier kommt der Perfektionist Mayer ebenfalls durch, denn alles das, was Energie, Kraft und Lebensfreude schafft, will er seinen eigenen Worten zufolge „auf 100 Prozent puschen“. Es muss stets das Beste sein, so sein Leitspruch.

Obwohl das Panorama Royal „nur“ als Vier-Sterne-Superior geführt wird, bietet das Haus mit all seinen Angeboten und Annehmlichkeiten einen Fünf-Sterne-Standard, der von den Gästen geschätzt wird. Dessen ist sich Peter Mayer auch bewusst und er tut alles dafür, den Standard des Hotels kontinuierlich zu erhöhen und zu verbessern.

Dieses Wellness- und Genusshotel ist ein Ort, an dem Luxus, Gesundheit und Natur in seltener Harmonie verschmelzen. Ein Ort, der nachhaltig stärkt und seinen Gästen ein rundum besonderes Erleben bietet. Hier stehen Ruhe, Erholung und kulinarische Überraschungen im Mittelpunkt. (Friedrich H. Hettler)

