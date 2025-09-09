Vor Kurzem wurde der Europa-Park zum zehnten Mal mit der höchsten Branchenauszeichnung „Golden Ticket Award“ als „Bester Freizeitpark der Welt“ geehrt. Das badische Familienunternehmen setzte sich damit im Jubiläumsjahr erneut gegen namhafte Wettbewerber wie Walt Disney World und die Universal Studios durch.



Europa-Park Inhaber Jürgen Mack betonte bei der Preisverleihung: „Es ist eine große Ehre, diesen Preis stellvertretend für unsere Familie hier in den USA entgegenzunehmen. Er steht für die außergewöhnliche Leistung unseres gesamten Teams und ist zugleich ein Ansporn, den vor 50 Jahren eingeschlagenen Weg voller Leidenschaft und Innovationskraft weiterzugehen.“



Die Jury würdigte insbesondere die große Vielfalt an Attraktionen, den professionellen Betrieb auf höchstem Niveau sowie das gelungene Zusammenspiel von Tradition und Innovation. Auch das breite Unterhaltungsprogramm, die ausgezeichnete Gastronomie und die hochwertigen Übernachtungsangebote von Deutschlands größtem Freizeitpark erhielten große Anerkennung.



Darüber hinaus durfte sich das Europa-Park Erlebnis-Resort über weitere Spitzenplatzierungen freuen: Unter anderem hat es die Wasserwelt Rulantica unter Tausenden Wasserparks weltweit auf den vierten Platz geschafft, während die neue Achterbahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ unter fast 6000 Stahlachterbahnen weltweit den Sprung in die Top 10 schaffte.



In einem sehr starken Umfeld in der Freizeitbranche konnten weitere Auszeichnungen erreicht werden: Das Mutterunternehmen MACK Rides wurde für die „Beste Neue Achterbahn“ (Stardust Racers) sowie die „Beste Neue Innovation“ (Rocking Boat) ausgezeichnet. In der Kategorie „Schönster Freizeitpark“ ist der Europa-Park auf Platz 2 weltweit gelandet, in der Kategorie „Bestes Gästeerlebnis“ ist der Europa-Park der beste Freizeitpark in Europa. (BSZ)



