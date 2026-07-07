Bester Freizeitpark Deutschlands

Die Reiseexperten von Travelcircus haben den Europa-Park in Rust bei Freiburg erneut zum besten Freizeitpark in Deutschland gewählt. Die Buchungsplattform hat in ihrem Freizeitpark-Check die 49 beliebtesten Freizeitparks im Land und über 1600 Attraktionen analysiert sowie zahlreiche Preis-, Bewertungs- und Bekanntheitsdaten ausgewertet. Mit 22,51 von möglichen 25 Punkten steht der Europa-Park klar an der Spitze.



Mit seinen über 100 Attraktionen und Shows garantiert Deutschlands größter Freizeitpark Nervenkitzel, Familienspaß und hochkarätige Unterhaltung. In diesem Jahr kam mit Monaco der 18. europäische Themenbereich hinzu. Ein Aufenthalt in der Wasserwelt Rulantica, dem mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Fine Dining Restaurant Eatrenalin sowie eine Übernachtung in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels oder der neuen Silver Lake City runden den Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort optimal ab. (BSZ)