Bewusste Auszeiten

Es beginnt mit einem Gefühl, das sofort da ist. Im Hotel Panorama Royal, einem 5-Sterne-Haus, auf dem Sonnenplateau von Bad Häring, in der Nähe von Kufstein, genügt oft ein Moment, ein tiefer Atemzug, und alles wird ruhiger. Von 100 auf 0 in erstaunlich kurzer Zeit. Gedanken ordnen sich, der Körper lässt los, die innere Unruhe weicht einer angenehmen Klarheit. Die Welt draußen tritt leise in den Hintergrund, während sich innen etwas neu ausrichtet. Viele erleben diesen ersten Augenblick als Wendepunkt. Hier fühlt man sich aufgefangen, getragen und ehrlich willkommen. Behutsam, aufmerksam, mit einer Selbstverständlichkeit, die berührt.

Hier entsteht ein Raum, in dem man einfach sein kann, wie man ist. Ohne Erwartung, ohne Druck. Kein Müssen, kein Performen. Dieser Freiraum öffnet neue Perspektiven. Gedanken dürfen sich entfalten, Kreativität kehrt zurück, und dieses seltene Gefühl von Leichtigkeit stellt sich wieder ein. Inspiration entsteht fast von selbst. Neue Erfahrungen ergeben sich. Und mit ihnen wächst ein klares Gespür für sich selbst. Für das, was wirklich gut tut.

Mit seiner Philosophie „Our Way of Healing“ verbindet das mehrfach ausgezeichnete Health & Retreat Resort Natur, Regeneration, Genuss und Gesundheitskompetenz zu einem Ort, an dem neue Energie entstehen kann.

Bereits die Ankunft verändert die Perspektive. Während der Blick über das Tiroler Inntal bis in die Bergwelt reicht, entfaltet sich Schritt für Schritt die besondere Atmosphäre des Kraftplatzes. Im 25.000 Quadratmeter großen Panorama-Park laden Energieorte, Wasserwelten und stille Rückzugsorte dazu ein, den gewohnten Takt hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die mit drei Lilien gekrönte Relax Dream World lässt Paare aufatmen. Zwischen Pools, Saunen und exklusiven Ruhezonen finden sie Raum für Erholung, Entspannung und gemeinsame Zeit.

Auch die jüngste Erweiterung des Hauses trägt diese Handschrift. Die neuen Zimmer im „Baumnest“ verbinden modernes Design mit natürlicher Wärme und schaffen eine Atmosphäre, in der man sich vom ersten Moment an wohlfühlt.

Genuss spielt im Panorama Royal ebenfalls eine wichtige Rolle. Im mit drei Hauben ausgezeichneten Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ wird Kulinarik zum Erlebnis. Kreativität, regionale Herkunft und handwerkliche Perfektion verbinden sich zu Menüs, die überraschen, inspirieren und gemeinsame Genussmomente schaffen.

Kraft und Energie, die im Körper ankommen

Die besondere Atmosphäre des Hauses entfaltet ihre Wirkung Schritt für Schritt. Beim Gehen durch den weitläufigen Panorama-Park, wenn der Blick über das Inntal schweift und die Weite den Kopf klärt. Beim Innehalten an den Kraftplätzen, am Steinkreis oder entlang des Pfades der Energie. Beim Eintauchen in warmes Wasser, das trägt, im Solepool, in der großzügigen Spa-Landschaft, in der Stille Raum bekommt.

Plötzlich gewinnen die kleinen Dinge an Bedeutung. Ein intensiver Geschmack aus der Küche von Haubenkoch Markus Freund. Ein Frühstück, das nach echter Qualität schmeckt. Ein Glas Wein mit Blick auf den Sonnenuntergang von der Sky-Terrasse. Die klare Bergluft. Ein stiller Moment. Hier lernt man wieder zu genießen. Aromen, Natur, den Augenblick. Kraft wird unmittelbar spürbar. Als Energie, die aufbaut, stärkt und lange trägt.

Vielleicht liegt der wahre Luxus unserer Zeit genau darin: sich bewusst Zeit zu nehmen – für sich selbst und füreinander. Denn wer zur Ruhe kommt, neue Energie schöpft und wieder ins Gleichgewicht findet, der gewinnt an Aufmerksamkeit, Gelassenheit und Offenheit. (FHH)