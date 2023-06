Biken, Wandern, Baden, Rutschen

Egal ob man auf der Suche nach Abenteuer oder Ruhe ist, die traditionsreiche Region Hochkönig rund um die Ortschaften Maria Alm, Dienten und Mühlbach begrüßt alle mit echter Gastfreundschaft. Mit vielen Kilometern zertifizierter Wanderwege, unzähligen Kilometern an E-Bike- und Mountainbike-Strecken sowie mehr als 50 Gipfelsiegen sind die Wege, die Natur zu entdecken, ebenso vielseitig wie die Region selbst.

Mit der HochkönigCard, die jeder Gast bei ausgewählten Partnerbetrieben ab einer Nacht erhält, kann man die Ferienzeit am Hochkönig ganz unbeschwert gestalten. Zu den zahlreichen Bonusleistungen zählen neben der kostenlosen Nutzung der Sommerbahnen, des Wanderbusses und die einmalige Nutzung der Sommerrodelbahn auch über 100 Attraktionen in der näheren Umgebung.

Neben den ganzen Bonuspunkten darf man aber auf keinen Fall die regionale Kulinarik vergessen. Denn die ist zu 100 Prozent auf höchstem Niveau. Unglaubliche 56 Almen und Hütten sorgen den Sommer über für eine Stärkung am Berg.

In der Region Hochkönig wird der Wanderurlaub zu etwas ganz Besonderem. Ob gemütlich mit der ganzen Familie die Natur genießen, bei langen Weitwanderungen bis an die Grenzen gehen oder beim Kräuterwandern etwas Neues erfahren – die Region im Salzburger Land hält zahlreiche Möglichkeiten bereit, um den nächsten Urlaub unvergesslich zu machen.

Nicht nur im Winter bietet die Region Hochkönig idyllisches Ambiete und Skivergnügen, auch im Frühling, Sommer oder Herbst kann der Gast auf den weitläufigen Wanderwegen und Pfaden die faszinierende Natur der Umgebung genießen. Urlauber*innen haben die Auswahl zwischen geführten Touren, kurzen Spaziergängen und langen Weitwanderungen.

Frische Bergluft

Mit 340 Kilometern lässt das ausgebaute Wegenetz – ausgezeichnet mit dem österreichischen Wandergütesiegel – bei Wanderurlauber*innen keinen Wunsch unerfüllt. Auf gut ausgeschilderten Wegen laden idyllische Almen, majestätische Gebirgsfelsen und frische Bergluft dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und inmitten grüner Wiesen und Wälder die Seele baumeln zu lassen. Um zwischendurch neue Kraft zu tanken, werden in verschiedensten Almen und Hütten regionale Leckerbissen von traditionell bis modern angeboten.

Wer im Urlaub nicht nur relaxen, sondern auch in der Natur abschalten und sich neuen Herausforderungen stellen möchte, für den sind die Weitwanderungen in der Gegend genau das Richtige. Gleich fünf Weitwanderwege locken mit atemberaubender Aussicht und idyllischer Natur, sodass Aktivurlauber*innen zwischen den Wanderwegen „Ach du grüne Neune“, der „Hüttenhüpfer-Tour“ dem „Königsweg“, der „Via Alpina“ und dem „Salzbuger Almenweg“ wählen können. Damit nicht auch noch die Schultern vom schweren Gepäck schmerzen, besteht die Möglichkeit, eine der „sorglos Wanderpauschalen“ zu buchen, sodass Rucksack und Gepäck automatisch zur nächsten Unterkunft transportiert werden. Zusätzlich können die Wanderfreunde zwischen einem Aufenthalt im Hotel mit Halbpension oder in einer kleinen Pension mit inkludiertem Frühstück entscheiden.

Ob Einsteiger*in oder (E-)Bike-Profi: Am Hochkönig ist für jeden etwas dabei. Über Wellenstrecken durch den kühlen Wald, auf Schotterstraßen den Staub aufwirbeln oder ganz gemütlich über Wege und Straßen – Fahrspaß ist hier garantiert. Ein perfekt ausgebautes E-Bike-Streckennetz mit kostenlosen Ladestationen, die schönsten Routen für Mountainbiker*innen und drei verschiedene Flowtrail-Strecken machen die Region zum perfekten Ausgangsort für ein Bikeabenteuer mit der ganzen Familie.

Die Region Hochkönig ist ein wahres Mountainbike-Eldorado: Von anfängerfreundlich bis herausfordernd sind hier Routen jeder Schwierigkeitsstufe zu finden. Umgeben von faszinierender Natur und einem atemberaubenden Panorama können Biker knackige Anstiege überwinden und rasante Talfahrten erleben. Dank gekennzeichneter E-Bike-Strecken mit vielen Ladestationen müssen sich die Pedalritter auch um den Akkustand keine Sorgen mehr machen.

Wer im Urlaub eine Biketour der ganz besonderen Art erleben möchte, für den sind die kulinarischen Königstouren genau das Richtige. Mit dem Mountain- oder E-Bike werden Touren von Hütte zu Hütte angeboten und sportlich Aktive mit den besten regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Auf jeder Almhütte werden leckere Schmankerl, Gerichte oder Gipfelschnäpse serviert. Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und Themen der Touren ermöglichen Genussmomente für jeden Geschmack.

Zwei neue Single-Trails

In der Region Hochkönig gibt es seit letztem Jahr gleich zwei neue Mountainbike-Strecken. Die zwei neuen Single-Trails werden im „Nani & Mariedl Mountainbike Trail“ vereint und bieten so fast 5 Kilometer lang puren Fahrspaß. Etwa 300 Meter oberhalb der Bergstation Bürglalm starten die aneinander anschließenden Wege und gehen 572 Meter bergab über welligen Untergrund und durch enge Kurven.

Bei mittlerem Schwierigkeitsgrad bieten die neuen Strecken Abenteuer mit brillanter Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Wer noch mehr Flowgefühl erleben will, kann auf den Flowtrails „Hochkönig“ und „One Natrun“ zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen meistern oder eine Übungsrunde in der Mountainbike Skill Area mit 54 Metern Pumptrack einlegen und seine Grenzen austesten. Eine neue 250 Meter lange Flow One Tec Sec mit technischen Features und drei Steinwänden für gute Anliegerkurven bietet seit 2022 noch mehr Action für abenteuerlustige Radsportler.

Unmittelbar an der Natrunbahn in Maria Alm liegt das Dreisterne-Superiorhotel Gasthof Niederreiter (www.niederreiter.com). So liegt es auf der Hand, dass man als Gast dieses Hauses nicht viel Zeit auf dem Zimmer verbringt. Mit der Seilbahn schwebt man auf den Berg hinauf. Oben angekommen, gibt man sich sogleich den zahlreichen Sommer-Abenteuern hin. Die einen unternehmen entspannte Wanderungen durch die blumige Landschaft, andere suchen Action auf den Waldrutschen und im Waldseilpark des Prinzenberg Natrun. Umweltbewusste Gäste erwartet neuerdings der eigens angelegte Klimaschutzweg Maria Alm und Dienten, der seinen Gästen an sechs interaktiven Stationen Wissenswertes zu den Themen „erneuerbare Energie“ und „Regionalität“ präsentiert. Wonach einem also auch der Sinn steht und wer auch immer zur persönlichen Reisegruppe gehört: In dieser Region kommt garantiert jeder auf seine Kosten.

Der Waldrutschenpark mit insgesamt mehr als 200 Metern Rutschstrecke befindet sich am Natrun, dem Hausberg der Maria Almer. Fünf Edelstahlrutschen befördern Rutschenfans auf die wohl lustigste Weise von der Bergstation bis zur Postalm nach unten. In den bis zu 55 Meter langen Rutschen sind Bullaugen eingefasst, welche die Kurvensicht erhöhen. Der erste Waldrutschenpark Österreichs bietet rasanten Rutschspaß für große und kleine Kinder. Neben den vier Tunnelrutschen gibt es auch eine Breitspur-Wellenrutsche. Damit rutschfaule Eltern ihre Kinder begleiten können, führt ein kinderwagentauglicher Forstweg von der Bergstation bis ins Tal, der immer wieder bei den einzelnen Rutschen vorbeiführt. Die Benutzung der Rutschen ist übrigens kostenlos. Bezahlen muss man nur die etwaige Liftfahrt nach oben (mit der HochkönigCard kostenlos).

Neben dem Waldrutschenpark befinden sich auf dem Prinzenberg Natrun noch ein Waldseilgarten – hier kann man in bis zu 14 Metern Höhe zwischen den Bäumen umherklettern, der Schlossspielplatz sowie der Prinzensee, wo Aussichtsplattformen und Liegemöglichkeiten unvergessliche Bergmomente mit Ausblick auf das Steinerne Meer und das Hochkönigmassiv garantieren. Etwas weiter entfernt gibt es bei der Jufenalm noch einen 3D-Bogenparcours.

Was wäre so ein Sommerurlaub schließlich ohne den obligatorischen „Köpfler“ ins kühle Nass nach einem aktiven Tag in der Natur? Zurück im Hotel ist der Weg in den Garten samt Bio-Badeteich glücklicherweise nicht weit. Perfekt, um Entspannung und Ruhe beim nachmittäglichen Sonnenschlummern zu finden. Wer noch etwas mehr braucht, bucht sich eine angenehme Anwendung im neuen Wellnessbereich samt Bio- und Finnischer Sauna, Dampfbad und Erlebnis-Whirlpool. Und auch für kulinarische Belange ist mit der hauseigenen Konditorei – man denke nur an den ofenfrischen Apfelstrudel – und köstlichen Küche vorgesorgt. So soll er sein, der Sommer in den Alpen, in Maria Alm am Hochkönig. (Friedrich H. Hettler)