Biker in ihrem Element

Die Silberregion Karwendel legt sich für E-Biker ins Zeug. Es gibt fünf E-Bike-Verleihstationen sowie rund 600 Kilometer Rad- und Bikewege zwischen Karwendel, Inntal und Tuxer Voralpen. Sehenswürdigkeiten, Wirtshäuser und Almen liefern Anreize für einen genussvollen Zwischenstopp.

Zu den beliebtesten einfachen Kennenlernrunden der Silberregion Karwendel zählt die Inntaltour Light. Für E-Biker ist die 14 Kilometer lange Runde von Schwaz bis Terfens und retour eine lockere Übung. Nachdem sie ein Teil des 520 Kilometer langen Innradwegs von St. Moritz bis Passau ist, lässt sie sich beliebig verlängern, beispielsweise bis Innsbruck im Westen oder bis Kufstein im Osten. Der Innradweg verläuft parallel zur Bahnstrecke. So können Radler sich und das Bike für den Rückweg in die Silberregion Karwendel auch Huckepack nehmen lassen.

Hoch hinauf mit Rückenwind

Zwischen Zintberg, Pillberg, Weerberg und Kolsassberg in den Tuxer Voralpen liegen außerdem viele E-Bike-taugliche Bergstrecken. Anspruchsvoll ist die geschichtsträchtige Tour von Schwaz über den Zintberg zur Proxenalm nach Gallzein. Für einen echten Höhenmeter-Rausch peilt man am besten die Kellerjochbahn-Talstation an. Die Tour schlängelt sich über acht Kilometer und stramme 550 Höhenmeter bis zur Bergstation hinauf. Während das Bike lädt, tanken die Biker bei der Einkehr im Hecherhaus frische Energien und genießen einen traumhaften Ausblick ins Karwendel. Die einfache Runde von Vomp um den Vomperberg im Karwendel verspricht dagegen eine herrliche Aussicht in die Tuxer Alpen.

Mit allen Energien auf Tour

Das eigene E-Bike kann beim Urlaub in der Silberregion Karwendel zuhause bleiben. Es gibt mittlerweile fünf Verleihstationen, von denen zwei rund um die Uhr geöffnet haben, nämlich der 24/7 E-Bike- und E-Scooter-Verleih beim Tourismusverband der Silberregion Karwendel und beim Natur.Erlebnis.Hotel Post in Hinterriss. Mit der SILBERCARD in der Biketasche gibt es Top-Leihbikes zu günstigen Konditionen. Zwölf Ladestationen sorgen in der Silberregion Karwendel dafür, dass den E-Bikern unterwegs der Saft nicht ausgeht. Zu einem Radurlaub, bei dem alles läuft, tragen radlerfreundliche Unterkünfte bei (silberregion-karwendel.com).

E-Bike Touren Silberregion Karwendel



416 Zintberg – Proxenalm - Gallzein: Ausgangspunkt Schwaz | rot | 2 h | 22,3 km



Freundschaftsradroute München–Venedig: Ausgangspunkt München | schwer | 25 h | 560 km



Rund um den Vomperberg: Ausgangspunkt Vomperberg | einfach | 2 h | 7,5 km



Familienfreundliche Tour über Schwaz: Ausgangspunkt Schwaz | einfach | 2 h | 6,4 km



4006 Mitterberg – Hausstatt: Ausgangspunkt Weerberg | einfach | 1,5 h | 4.4 km



Genusstour am Rande der Tuxer Alpen: Ausgangspunkt Kolsass | einfach | 8.5 h | 58,5 km



Innradweg Etappe 4: Innsbruck – Strass Im Zillertal: Ausgangspunkt Schwaz | einfach | 3 h | 44,8 km



Bike & E-Bike Verleihstationen: Probike in Schwaz, Smirkbike in Stans, 24/7 TVB Silberregion Karwendel, 24/7 Verleih im Natur.Erlebnis.Hotel Post in Hinterriß. (BSZ)