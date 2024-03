Buddeln nach vergrabenen Schätzen

Azurblauer Himmel, die Sonne lacht geradezu verschwenderisch vom Himmel, die Temperatur liegt weit unter Null Grad Celsius und der Schnee knirscht bei jedem Schritt unter den Skischuhen. Jetzt heißt es die Skier anschnallen und die ersten Schwünge in den Schnee der bestens präparierten Pisten ziehen. So sieht ein perfekter Skitag aus.

Nach den letzten kräftigen Schneefällen herrschen in Obertauern jetzt mehr als ideale Pistenverhältnisse. Für Ski- und Snowboardfans gilt deshalb: Wer zuerst auf der Piste ist, hat das größte Vergnügen.

Der kleine, knapp 300 Einwohner zählende Ferienort Obertauern im Salzburger Land liegt rund 90 Kilometer südlich von Salzburg auf 1740 Meter Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstädter Tauernpass. Das schneereichste Skigebiet Österreichs startet auf 1630 Metern und reicht bis auf eine Höhe von 2313 Meter.

Durch seine geografische Lage hat Obertauern das Glück, sowohl große Schneemengen von Norden als auch Schneefälle vom Süden abzubekommen. Gepaart mit der Höhenlage macht das Obertauern zum schneereichsten Wintersportort Österreichs. Eine weitere Besonderheit: Die Berge rund um Obertauern bilden die Form einer Schüssel. Das bedeutet, dass man Hänge in allen Expositionen vorfindet, und wenn man möchte, den ganzen Tag in der Sonne Skifahren kann. Nach einer 2016 veröffentlichten Studie führt Obertauern mit 264 Zentimetern mittlerer maximaler Schneehöhe das Ranking der sieben schneereichsten Wintersportorte in Österreich an.

Was Obertauern abseits der Pisten auszeichnet, ist sein unkompliziertes und unaufgeregtes Ambiente. Wer sich für eines der meist familiengeführten Hotels entscheidet, bucht herzliche Gastfreundschaft gleich mit, auch ein Grund, weshalb es viele Familien mit Kindern nach Obertauern zieht. Hier kann man sich besonders wohlfühlen. Darüber hinaus bietet der größte Teil der Beherbergungsbetriebe einen direkten Zugang zur Piste – Stichwort: Ski in, Ski out. Somit hat auch das Auto bei einem Aufenthalt in Obertauern Urlaub.

100 Pistenkilometer

In Obertauern gibt es rund 150 Beherbergungsbetriebe mit insgesamt rund 10 000 Betten und etwa einer Million Nächtigungen – davon mehr als 90 Prozent in der Wintersaison. Unterkünfte gibt es für jeden Geschmack und Geldbeutel. Unterkommen kann man derzeit unter anderem in drei Hotels der Fünf-Sterne-Kategorie, neun Vier-Sterne-Superior Häusern, 26 Hotels sind mit vier Sternen klassifiziert und 20 Hotels sowie Pensionen mit drei Sternen.

26 Seilbahn- und Liftanlagen sind rund um den Ort zu einem Skizirkus angelegt. Hier gibt es keine zentrale Bahn, die die Ski- und Snowboardfahrer in das Skigebiet bringt. Vielmehr verhindern elf verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in das Skigebiet lange Warteschlangen an den Liftanlagen. Die rote Tauernrunde verläuft im Uhrzeigersinn, die grüne Tauernrunde gegen den Uhrzeigersinn, auf diese Weise kann man von einer Anlage ausgehend die ganze Tauernrunde befahren und wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren.

Brettelfans können sich nach Lust und Laune auf den rund 100 Abfahrtskilometern sowie abseits der Pisten im freien Gelände nach Herzenslust austoben. Das Gebiet wird Wintersportlern jeden Anspruchs und Könnens gerecht. 61 Prozent der Pisten sind als leicht (blaue Pisten), 35 Prozent als mittel (rote Pisten) und vier Prozent als schwierig (schwarze Pisten) deklariert. Die Beschilderung der Pisten ist hervorragend und erleichtert so die Orientierung im Skigebiet. Somit bietet Obertauern die perfekte Umgebung für alle Könnerstufen. Mit der prestigeträchtigen Gamsleiten 2 befindet sich im Skigebiet sogar eine der steilsten Pisten der Alpen, teilweise erreicht das Gefälle 100 Prozent (45 Grad).

Besonders hervorzuheben ist der Nachtskilauf jeden Montag und Donnerstag vor allem deshalb, da dieser für jeden gratis ist, der mindestens einen 1,5-Tages-Skipass besitzt. Von 19 bis 22 Uhr ist die Edelweissbahn geöffnet. Die Pistenlänge beträgt 1,5 Kilometer.

Überaus familienfreundlich ist das Skigebiet mit seinen Schneewelten für die Kids. Vor allem Schneehase Bobby, das Ortsmaskottchen, hat es ihnen angetan. Bobby ist immer dabei – bei den ersten Skiversuchen, beim Rodeln oder bei Schneeballschlachten. Die gesamte Wintersaison über fahren Kinder bis 5 Jahre in Begleitung der Eltern kostenlos Ski.

Die bekannte und beliebte Tauernrunde gibt es in doppelter Ausführung auch für Kinder und Jugendliche, abgestimmt auf deren Können und Kondition. Bei der „Bobby-Runde“ haben die Jüngeren Abwechslung und viel Spaß. Die Runde „My Track“ für die fortgeschrittenen Kinder und Jugendlichen ist spannend und herausfordernd. Auf beiden Runden animieren ein Funpark, eine Zeitmessstrecke, eine Geisterbahn und eine Wellenbahn unter dem Hashtag #LOVEOBERTAUERN die Erlebnisse zu teilen.

Wer einmal für ein paar Stunden oder einen Tag nicht die Berge runterbrettern will, aber trotzdem Action sucht, für den bietet Obertauern ebenfalls genügend Abwechslung. Zu nennen wären da unter anderem Snowbiken, Snowkiten, Eisklettern, Langlaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln und Airboarden – auf dem Bauch liegend, mit dem Kopf voran, flitzen die Airboarder talwärts. Das Hightech-Luftkissen federt Unebenheiten zwar ab, dennoch erfordert die spektakuläre Sportart Mut und Geschicklichkeit.

Für Wintererlebnisse abseits der Pisten ist insbesondere die Gnadenalm zu erwähnen, die rund fünf Kilometer nördlich vor Obertauern liegt. Die rund 20 Kilometer lange, auf 1350 Meter Seehöhe, traumhaft gelegene Höhenloipe der Gnadenalm – schneesicher und windgeschützt –, bietet alle Schwierigkeitsgrade im Skating und Klassikstil. Es wird großer Wert auf bestens gespurte Loipen gelegt. Zusätzliche Schneesicherheit wird durch künstliche Beschneiung garantiert. Die Loipe steht allen Gästen und Einheimischen kostenfrei zur Verfügung.

Neben Langlaufen kann man auf der Gnadenalm unter anderem auch eine tolle Winterwanderung unternehmen, eine Pferdeschlittenfahrt buchen, Eisstockschießen oder Rodeln. Die Rodelbahn auf der Gnadenalm ist 1,5 Kilometer lang und jeden Abend beleuchtet. Der Ausgangspunkt und das Ziel befinden sich direkt neben der Gnadenalm. Rodler werden mit dem Motorschlitten „Skidoo-Rodeltaxi“ den Berg hoch gebracht. Mit dieser Beförderungsmöglichkeit ist bereits die Bergfahrt ein Erlebnis. Die Rodel werden eingehängt und los geht’s ...

Obertauern ist nicht nur wegen seiner Schneesicherheit privilegiert, auch die Dichte an kulinarischen Angeboten ist beeindruckend. In der verschneiten Winterlandschaft servieren über 50 Hütten und Restaurants ihren Gästen die Vielfalt im Salzburger Land. Dabei wird großer Wert auf regionale Produkte gelegt, die raffiniert und abwechslungsreich miteinander kombiniert werden. Lokale Spezialitäten stehen ebenso auf den Speisekarten wie außergewöhnliche Gourmetkreationen.

Ob traditionelle Kasnock’n, eine herzhafte Frittatensuppe, schmackhafte Germknödel oder der unvermeidliche Kaiserschmarrn: Die Küche von Obertauern ist ehrlich und bodenständig, fantasievoll und vielfältig, aber immer authentisch. Die zahlreichen Gastronomiebetriebe in der Region bieten ihren Gästen in gemütlicher Atmosphäre ein kulinarisches Spektrum für alle Ansprüche und Erwartungen. Grandiose Ausblicke gibt es gratis dazu. Außerdem gehört die älteste Skihütte Österreichs zu Obertauern. Die Achenrainhütte am Gamsleiten gibt es seit fast 100 Jahren.

Eine dieser Hütten, wenn man von Hütte überhaupt noch sprechen kann, ist das Mountain High Life Treff 2000. Sie befindet sich auf 2000 Metern Seehöhe unmittelbar neben der Bergstation der Grünwaldkopfbahn. Hier wird der Gast nach Strich und Faden mit Erlesenem aus Küche und Keller verwöhnt. Die kulinarische Qualität des Treff 2000 bleibt einem sicher noch länger in Erinnerung.

Die Beatles auf Skiern

Bekannt, ja geradezu berühmt ist Obertauern aber nicht nur wegen seiner Schneesicherheit, sondern als der Ort, an dem die Beatles ihr einziges „Konzert“ in der Alpenrepublik gaben. ImMärz1965 kamen die vier Pilzköpfe nach Obertauern, um dort Skiaufnahmen für ihren Film Help zu machen. Skifahren konnten die Fab Four allerdings nicht, daher sprangen für Szenen auf der Piste vier lokale Skilehrer als Doubles ein. Einer von ihnen war Herbert Lürzer, heute Senior-Chef der Marke Lürzer. Mit Freude denkt er noch heute an die zweiwöchige Ausnahmesituation zurück, ob an seine Stunts auf der Piste oder das exklusive Konzert der Beatles, das so ja eigentlich gar nicht geplant war.

Bekannt ist Obertauern aber auch für Österreichs größte Schatzsuche im Schnee, das Gamsleiten-Kriterium. Am 13.April findet es zum 16. Mal statt. Mit kleinen Schaufeln bewaffnet, die jeder Teilnehmer beim Start erhält, buddeln die Schatzgräber dann fieberhaft in einem abgesteckten Gebiet an der Talstation der Gamsleiten 2 nach den verborgenen Schätzen. Im Schnee versteckt sind mehr als 30 Schatzkisten mit wertvollen Sachpreisen. In jeder Truhe versteckt sich ein Preis mit einem Mindestwert von 500 Euro. Der Hauptpreis: Die Schlüssel zu einem nagelneuen, vollelektrischen BMW iX1 eDrive20.

Und so läuft die Schatzsuche ab: Ausgestattet mit Pflanzkellen geht es für die rund 1200 Schatzsucher in das Fußballfeld große Areal. Hier wird schon das erste Mal Glück benötigt, denn gestartet wird streng nach Reihenfolge der am Vortag gezogenen Startnummer. Zweieinhalb Stunden Zeit haben die „Gold Digger“, um das Areal, auf der Suche nach den wertvollen Schatzkisten, umzugraben. Sobald eine Schatztruhe gefunden ist, wird man vom Security-Personal zum Notar außerhalb des Suchgeländes begleitet. Der Notar stellt sicher, dass die Truhen bis zur Öffnung bei der anschließenden Siegerehrung sicher verwahrt werden und jede Truhe zu seinem Entdecker zugeordnet wird. Der Tag endet dann mit einer angemessenen Aftershowparty inklusive Konzert der Band „Folkshilfe“. Das Konzert findet für alle Teilnehmer sowie „Nicht-Schatzsucher“ bei freiem Eintritt statt.

Die auf 1200 Teilnehmende limitierten Tickets für die große Schatzsuche sind ab sofort für 60 Euro online unter www.obertauern-tickets.com oder im Tourismusverband Obertauern erhältlich. Für all jene, die den Goldgräber-Event mit einem Sonnenskilauf-Wochenende verbinden möchten, bieten diverse Hotels attraktive Packages.

Das „Schneeloch“ Obertauern ist ständig bemüht Jung und Alt, Groß und Klein etwas zu bieten. Der Urlaubsort setzt auf ein perfektes Rundumerlebnis. Wer sportliche Betätigung und Action sucht und liebt ist hier genauso am richtigen Fleck, wie der Gast, der in erster Linie Beschaulichkeit sucht, sich verwöhnen lassen und unaufgeregt den Tag genießen will. Um es auf den Punkt zu bringen: Man muss sich von Obertauern einfach begeistern lassen.

(Friedrich H. Hettler)