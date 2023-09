Bunte Traditionen in den Bergen

Wenn im Herbst das Gras auf den Almen weniger wird, werden die Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen nach Hause geholt. Die großen und kleinen Tiere - bis zu 200 Tiere haben einzelne Landwirte aufgetrieben, manche nur einzelne Tiere auf Gemeinschaftsalmen - haben den Sommer auf den Almen am Fuße der Bischofsmütze verbracht. Filzmoos begeht am 18. September (Bauernherbst-Montag) den traditionellen Almabtrieb. Das Fest zum Almabtrieb beginnt um 11.30 Uhr am Dorfplatz in Filzmoos mit einem umfangreichen Rahmenprogramm, einem Bauernmarkt mit Handwerk sowie kulinarischen Schmankerln aus den bäuerlichen Küchen und Backstuben mit musikalischer Begleitung durch die 'Filzmoos Tanzlmusi". Gegen 13 Uhr werden die prächtig geschmückten Weidetiere gemeinsam mit den Pferdegespannen und den Kleintieren im Dorfzentrum erwartet.



Für Tourismuschef Peter Donabauer ist der Almabtrieb im September ein jährliches Highlight. "Der Filzmooser Almabtrieb zählt zu den größten Bauernherbstveranstaltungen in Salzburg. Das sollten sich Besucher und Gäste, aber auch Einheimische aus unserer Region auf keinen Fall entgehen lassen." Die Vorbereitungen für den Almabtrieb beginnen schon Wochen vorher. Die Weidetiere werden für diesen besonderen Anlass mit Kränzen, Zweigen und bunten Bändern geschmückt, was vor allem an die jahrhundertealte Tradition des "Aufkranzens" erinnert. Eine Besonderheit sind auch die prächtigen Glocken, die den Tieren um den Hals gehängt werden und beim Abstieg ins Tal erklingen.



Einen Tag zuvor (Sonntag, 17.9.) findet ab 11.30 Uhr am Dorfplatz in Filzmoos das Salzburger Bauernherbst-Fest statt. Auch hier können sich die Gäste auf bäuerliche Kulinarik, Kunsthandwerk und zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen freuen. (BSZ)