Freizeit und Reise

Ein Ferienhaus an der Nordsee. (Foto: Holidu)

24.03.2026

Das Ferienhaus als „zweites Zuhause“

Umfrage: Deutschland ist Spitzenreiter bei der Gästetreue – vor Spanien, Italien und Frankreich

Während der Reisemarkt immer digitaler und schnelllebiger wird, hält sich in Deutschland noch ein anderer Trend: Die Rückkehr zum „zweiten Zuhause“. Eine aktuelle Umfrage des Ferienhaus-Portals Holidu (www.holidu.de) unter mehr als 2500 Ferienhausvermietern zeigt, dass deutsche Gastgeber im europaweiten Vergleich die treuesten Gäste haben.

Stolze 69 Prozent der befragten Gastgeber in Deutschland geben an, regelmäßig Stammgäste zu begrüßen. Damit liegt Deutschland deutlich vor beliebten Urlaubsländern wie Spanien (58 Prozent), Frankreich und Italien (je 44 Prozent). Für 87 Prozent der Vermieter in Deutschland ist die Stammkundschaft wichtig oder sehr wichtig für ihr Geschäft.

Laut der Umfrage geht der Wert treuer Gäste für die Vermieter weit über das Wirtschaftliche hinaus. 77 Prozent der Vermieter mit Stammgästen schätzen vor allem die vertraute Kommunikation, jeder Sechste nennt die persönliche Beziehung als entscheidenden Vorteil. Planbare Buchungen, weniger Organisationsaufwand und positive Bewertungen zählen ebenfalls zu den wichtigsten Gründen, warum Gastgeber auf treue Gäste bauen.

Um Gäste zur Wiederbuchung zu motivieren, setzt die Mehrheit (52 Prozent) auf den persönlichen Kontakt nach dem Aufenthalt – diese Maßnahme wird häufiger genutzt als Preisnachlässe oder Social-Media-Präsenz.

Susanne Becher, verantwortlich für das Deutschlandgeschäft von Holidu: „Unsere Daten zeigen: Viele Urlauber schätzen Verlässlichkeit – sie wollen wissen, was sie erwartet, vom Check-in bis zur Kaffeemaschine. Wir unterstützen diesen direkten Draht zwischen Gast und Gastgeber, damit die Urlaubsplanung persönlich bleibt. Vermieter können bei Holidu eine eigene Website für ihr Feriendomizil erstellen. So können Urlauber ihre vertraute Unterkunft jederzeit direkt wiederfinden und ihren nächsten Aufenthalt unkompliziert planen.”

Wenn aus Urlaubern Freunde werden
Ein Paket aus Peking, gemeinsame Heuernten und Tränen beim Abschied: Der deutsche Ferienhausmarkt ist emotionaler, als man denkt. Die von Holidu durchgeführte Umfrage liefert bewegende Einblicke in den Alltag. Einige Familien kommen seit mehr als zehn Jahren regelmäßig in dieselbe Unterkunft. Eine Familie reist in diesem Jahr bereits zum 17. Mal an – und sagt bei der Begrüßung: „Wir kommen nach Hause." Gastgeber erzählen von gemeinsamen Grillabenden im Garten, von langen Gesprächen bei einem Glas Wein oder davon, dass die Kinder der Gäste gemeinsam praktisch mit den eigenen aufgewachsen sind. Manche Stammgäste schicken Weihnachtskarten oder kleine Geschenke als Dankeschön. Eine Vermieterin erhielt sogar ein Päckchen aus China mit einem Glückssymbol, nachdem Gäste aus Peking besonders zufrieden waren. Andere helfen bei der Heuernte auf dem Hof oder hinterlassen gleich persönliche Dinge für den nächsten Aufenthalt. Ein Gastgeber erhöht jedes Jahr vor der Anreise eines Stammgastpaares das Bett im Schlafzimmer, weil er weiß, dass es ihnen so bequemer ist. „Dass das in unserem Gedächtnis geblieben ist, freut sie jedes Mal besonders“, berichtet er.

Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbands, ergänzt: „Nur glückliche Urlauber kommen wieder. Wenn Gäste regelmäßig dieselbe Ferienwohnung buchen, ist das ein starkes Signal für Zufriedenheit und Qualität. Für Vermieter bedeuten Stammgäste gleichermaßen Planungssicherheit. Es lohnt sich also, die Bedürfnisse der Gäste zu kennen, Beziehungen zu pflegen und in den persönlichen Service zu investieren.“

Holidu hat zwischen dem 3. und 17. Februar 2026 insgesamt 2519 Ferienhausvermieter in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich befragt. In Deutschland wurden 1023 Vermieter befragt (99 Prozent privat, jeweils 0,5 Prozent Agenturen beziehungsweise Verwalter). In Frankreich wurden 614 (98 Prozent privat), in Spanien 513 (93 Prozent privat) und in Italien 369 (92 Prozent privat) befragt. Bei einigen Fragen waren Mehrfachantworten möglich.

Holidu ist ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen für Ferienunterkünfte mit der Mission, dass Gastgeber und Gäste ihr Ferienhaus rundum genießen können. Mit einer eigenen Property-Management-Software (PMS) und lokalen Expertenteams hilft Holidu Gastgebern, mit weniger Aufwand mehr Buchungen zu erzielen. Reisenden bietet Holidu ein großes, kuratiertes Portfolio an Unterkünften für eine besonders vertrauensvolle Buchung. Gegründet wurde Holidu 2014 von den Brüdern Johannes und Michael Siebers. Das Unternehmen hat seien Hauptsitz in München. (BSZ)

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