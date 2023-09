Die Chance auf einen großen Fund bietet vom 22. bis 24. September das Bernsteinfestival an der dänischen Nordsee bei Vejers (dänisch Ravfestival). Hier dreht sich alles um das Gold des Meeres: Die Festivalaktivitäten reichen von Kunsthandwerksausstellungen, Workshops, Vorträgen, Musik und Kulinarischem bis hin zu Bernsteinsafaris am Strand der Nordsee. Die Aussteller des Festivals kommen aus ganz Europa und zeigen mit ihrem Kunsthandwerk die Vielseitigkeit des Schmucksteins. Weitere Informationen auf der Website von VisitVesterhavet.



Bernstein gehört zu den ältesten Schmucksteinen der Welt. An den Stränden der dänischen Nordsee findet man das Gold der Meere mit etwas Glück sogar sehr häufig - besonders nach einem Sturm, wenn die See sich wieder beruhigt hat. Viele Sammler kommen dann sowohl tagsüber als auch nachts an den Strand um nach Bernstein zu suchen. Unerfahrenen verspricht die Teilnahme an einer geführten Bernsteinsafari die größten Chancen auf einen Fund. Die Möglichkeit dazu besteht an der dänischen Nordsee nicht nur während des jährlichen Bernsteinfestivals von Vejers. Auch das Vermittlungszentrum Jyllandsakvariet bietet in Houvig, Hvide Sande und Thyborøn ganzjährig am Tag oder im Dunkeln Bernsteinsafaris mit Guide.

Ausstellungen über die Geschichte des fossilen Harzes gibt es zudem im Museum RAV bei Houvig und im Museum Tirpitz bei Blåvand. (BSZ)