Frühling spüren und Kraft tanken

Der Begriff Wellness ist vieldeutig. Entspannung, Abschalten oder Auftanken wecken unterschiedliche Erwartungen. Entscheidend ist jedoch die Frage nach der Tiefe, nach der Wirkung, nach dem, was insbesondere über den Urlaub hinaus Bestand hat. Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Panorama Royal in Bad Häring - in der Nähe von Kufstein - wird Wellness als bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohlbefinden verstanden. Als Premium Health & Retreat Resort bietet das Haus von Hotelier Peter Mayer ein einzigartiges Erholungskonzept, das neue Kraft und Energie schenkt. Gerade im Frühling, wenn Neues entstehen darf, begleitet das Team des Panorama Royal diesen Prozess mit Achtsamkeit, Erfahrung und dem klaren Ziel, den Gästen zu mehr Vitalität und Lebensfreude zu verhelfen. Die tolle Lage des Hauses hoch über dem Tiroler Inntal wirkt beruhigend. Im Zentrum des Hotels entfaltet sich die weitläufige Wellness Dream World, in der Wasser, Wärme und Ruhe zu harmonischen Stunden fernab vom Alltag einladen. Innen und Außenpools, Saunen, private Ruhebereiche sowie exklusive Beauty und Vitalbehandlungen schaffen Raum für tiefe Regeneration. Yoga, Qi Gong und Meditationsangebote unterstützen die innere Balance. Kraftvolle Orte wie die Sauna „We Are The World“ oder die „Leuchtende Quelle des Lebens“ machen Entspannung spürbar intensiv, ruhig und nachhaltig. Die angrenzende 20.000 Quadratmeter große Parklandschaft erweitert darüber hinaus das Wellnesserlebnis nach draußen – bietet Platz zum Durchatmen, Bewegen, Schwimmen sowie Verweilen in der Sonne, ist aber gleichzeitig auch ein Ort um zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen. Der beginnende Frühling lädt zur Bewegung ein, draußen wie innen. Spaziergänge und Wanderungen beleben Körper und Geist, während der tolle neue großzügige Fitnessbereich mit Panoramablick ideale Bedingungen für kraftvolle Aktivität bietet. Frühling im Panorama Royal ist ein Gefühl von Aufbruch, Ruhe und neuer Energie. Die jüngste Weiterentwicklung des Panorama Royal zeigt sich in neuen Räumen, die Rückzug und Naturverbundenheit auf besondere Weise erlebbar machen. Nach der umfassenden Erweiterung präsentiert sich das Haus offen, modern und großzügig. Die lichtdurchflutete Lobby empfängt mit Weite, die Panorama Bar lenkt den Blick auf die Berglandschaft. Neue Restaurantbereiche schaffen Atmosphäre für entspannten Genuss. Und mit dem außergewöhnlichen architektonischen Juwel, dem „Baumnest“ entstanden 21 neue Zimmer, die Natur, Ruhe und Wohnqualität auf besondere Weise verbinden. Das in Holzbauweise gefertigte Gebäude fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und vermittelt mit seinen 21 „Vogelnestern“, wie die neuen Zimmer genannt werden, ein unvergleichliches Wohngefühl. Kulinarisch wird das Erlebnis Panorama Royal von einer vielfach ausgezeichneten Küche abgerundet. Im erweiterten Restaurant sowie im Gourmetrestaurant Atelier Freund Schafft (3 Hauben Gault Millau) verbinden sich alpine Frische, Leichtigkeit und internationale Spitzenküche zu einem Genuss, der den ganzheitlichen Anspruch des Hauses konsequent widerspiegelt. Ganz im Sinne von „Our Way of Healing“, dem Motto des Huses, verbindet das Panorama Royal Aktivsein, Entspannung und Lebensfreude zu einer Auszeit, die nachhaltig wirkt und von der der Gast nachhaltig "zehren" kann. (Friedrich H. Hettler) http://www.panorama-royal.at