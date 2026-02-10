Tourismus in Ostbayern wächst weiter

Mit einer insgesamt sehr positiven Entwicklung blickt der Tourismusverband Ostbayern auf das Jahr 2025 zurück. 5.447.941 Gäste reisten in die Region – ein Zuwachs von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,8 Prozent auf 16.718.266. Mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,1 Tagen konnte das stabile Niveau des Vorjahres gehalten werden. Damit bestätigt Ostbayern seine starke Stellung im bayerischen Tourismus, insbesondere im ländlichen Raum.

„Ostbayern behauptet seine Spitzenposition im ländlichen Raum in der touristischen Entwicklung in Bayern. Das Ergebnis zeigt, dass wir mit Qualität, Innovationsbereitschaft und einer starken Zusammenarbeit im Netzwerk den richtigen Weg eingeschlagen haben“, betont Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern.



Leistungsbereitschaft zahlt sich aus

Das positive Gesamtergebnis ist maßgeblich auf den Mut und die Investitionsbereitschaft der touristischen Leistungsträger zurückzuführen. Viele Betriebe haben ihre Angebote konsequent weiterentwickelt und qualitativ aufgewertet. Gleichzeitig prägen Engagement, Leistungsbereitschaft und persönlicher Einsatz aller im Tourismus Tätigen die hohe Attraktivität der Region. „Persönlicher Service, regionale Authentizität und eine konsequente Weiterentwicklung des Angebots stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Region“, sagt Braun. Denn Tourismus zeige das Gesicht einer Region und deren Strahlkraft nach außen.



Besonders erfreulich entwickelte sich das Gästeaufkommen im Bayerischen Wald (+3,5 Prozent) und im Bayerischen Thermenland (+1,9). Auch die ostbayerischen Städte verzeichneten ein starkes Wachstum bei den Ankünften (+4,1). Der Bayerische Jura konnte sowohl bei Gästen (+2,1) als auch bei Übernachtungen zulegen. Der Oberpfälzer Wald bleibt stabil, jedoch bei leicht rückläufigen Gästezahlen (-1,4). Unberücksichtigt sind bei diesen Zahlen die Ausflügler ohne Übernachtung. „Sie erbringen in ganz Ostbayern weitere rund 45 Millionen Aufenthaltstage“, erläutert Braun, „und stärken insbesondere Gastronomie, Einzelhandel und Erlebnisanbieter.“



Qualität und Innovation sind Säulen im ostbayerischen Tourismus

Die Entwicklung bestätigt zugleich das strategische Ziel des Tourismusverbandes: den Tourismus in der Fläche nachhaltig zu stärken und als gesunden, wirtschaftlich tragfähigen Sektor in Niederbayern und der Oberpfalz maßvoll weiterzuentwickeln. Grundlage hierfür ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen touristischen Akteuren, die im Verbandsgebiet seit Jahren erfolgreich gelebt wird. „Dieser konstruktive Austausch bringt uns alle voran“, ist Braun überzeugt.



Natur- und Aktivurlaub, Erholungs- und Wellnessangebote sowie authentische regionale Erlebnisse bleiben wichtige Wachstumstreiber. Für Braun sind auch die Heil- und Thermalbäder Niederbayerns eine tragende Säule im Tourismus: „Sie verbinden höchste Gesundheitskompetenz mit nachhaltiger Erholung und gesundheitlicher Prävention. Das Angebot der Thermen ist ein wesentliches und zukunftsträchtiges Element des modernen Lebensstils.“

Im Fokus Tourismusbranche stehen weiterhin Qualität, Innovation und Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Gästebedürfnisse. Parallel dazu wird die Digitalisierung konsequent ausgebaut, um Gästen einen durchgängigen Service entlang der gesamten Reise zu ermöglichen – von der Inspiration über Information bis hin zur Buchung.

Mit dieser strategischen Ausrichtung sieht sich der ostbayerische Tourismus gut gerüstet, um die positive Entwicklung fortzuführen und auch künftig ein attraktiver, hochwertiger und wettbewerbsfähiger Lebens- und Urlaubsraum zu bleiben. (BSZ)

Fakten 2025 – Tourismus in Ostbayern nach Regionen

