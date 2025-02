Wolfauslasser und Fanfarenbläser

Der Bayerische Wald ist in diesem Jahr Partner der Reise- und Freizeitmesse f.re.e 2025. Diese findet vom 19.-23 Februar 2025 auf der Messe München statt.



„Der Bayerische Wald ist eine herausragende und nachhaltige Urlaubsregion“, bringt es Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern (TVO), auf den Punkt. „Wir zeigen mit unserem Urlaubsangebot, dass die Balance im Bayerischen Wald stimmt. Komfort zu erleben und ressourcenbewusst zu reisen ist hier kein Widerspruch. Über 50 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, weit mehr als 100 mit Nachhaltigkeitssiegeln zertifizierte Betriebe sowie acht Sternküchen liegen über die 6000 Quadratkilometer große Waldlandschaft verteilt. Wir beherbergen den ältesten Nationalpark Deutschlands, mit dem Goldsteig den vielfältigsten Fernwanderwege Deutschlands und mit der Trans Bayerwald eine absolut sportliche Herausforderung. Ob Familien-, Natur-, Wellness- oder Sporturlaub, jeder findet ein passendes Refugium für sich.“



Innerhalb Bayerns ist der Bayerische Wald auf kurzen Anfahrtswegen mit Autobahnen und Schienennetz hervorragend angebunden. Durch den engen Takt von Waldbahn und Regionalbussen kann man den Aufenthalt umweltfreundlich und doch mobil gestalten. Das Gäste-Umweltticket, eine Gäste- und Fahrkarte zugleich, wird von Urlauber sehr geschätzt. Die alten Bräuche wie Wolfauslassen, Further Drachenstich oder Kötztinger Pfingstritt sind besucherstarke Magnete. Der Bayerische Wald zeigt sich aber auch von seiner stillen Seite, wirbt mit über 130 Gipfeln, die höher als 1000 Meter sind, mit Aussichtstürmen und -plätzen, stillen Waldwegen und romantischen Pfaden entlang von Flüssen und Seen.



Die Messeeröffnung am 19. Februar läutet der Bayerische Wald fulminant ein: Wolfauslasser aus Bodenmais und eine Fanfarenabordnung des Further Drachenstichs werden heute den Eingang Ost beschallen. Erwartet werden auch Ansprachen der Bayerischen Landwirtschafts- und Tourismusministerin Michaela Kaniber sowie des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Dann öffnen um 10 Uhr die Drehkreuze zu Wald- und Wasserwelten, Camping, Radfahren, Wandern und vielen Messeattraktionen.

Der Bayerische Wald zählt zu den beliebtesten Erholungs- und Wanderregionen Deutschlands. Sowohl für Wellness-, als auch für Aktivurlauber bietet die Region viel. Gerade weil die Natur das höchste Gut des Bayerischen Waldes ist, legt die Region besonderen Wert auf Nachhaltigkeit.



Die f.re.e ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse. Seit 1970 bietet sie Inspiration, Information und die richtige Ausrüstung für Ihre Reisen und Ihre Freizeitaktivitäten. Die f.re.e 2025 findet vom 19. bis 23. Februar in München statt. Nahezu 150.000 Besucher werden erwartet. Über 1000 Aussteller aus 50 Ländern sind in acht Hallen präsent. (BSZ)