Wöchentlich geführte Touren

Warum der idyllische “Ewigkeitsweg” in Grassau so heißt, darüber kann nur spekuliert werden. Manche Einheimische sagen, die Strecke sei vor langer Zeit der Weg von Häftlingen in die Strafanstalt gewesen, und der lange Fußmarsch durch das Moor sei den Delinquenten ewig erschienen.

Die geführte Wanderung “Zwischen Wiesen, Moor und Ewigkeit” bietet Gelegenheit, über diese Frage nachzusinnen. Weitere Touren im bewährten Veranstaltungsprogramm “Chiemgauer Wanderherbst” befassen sich mit regionaler Kulinarik, mit der Geschichte der Römer am Chiemsee oder begeben sich auf die Spuren von Kunst und Kultur.

Wie gewohnt startet der Wanderherbst im September mit wöchentlichen geführten Touren. Bis in den November können Gäste sich den kostenlosen Wanderungen anschließen, die bereits ab der ersten angemeldeten Person stattfinden.

Alle Informationen zu den Besonderheiten, dem Schwierigkeitsgrad, der Einkehr und den Höhenmetern, stehen im Internet auf https://www.chiemsee-chiemgau.info/wanderherbst. Der Flyer liegt seit August in den Touristinformationen im Chiemgau aus und kann per Mail an urlaub(at)chiemgau.bayern kostenlos angefordert werden. (BSZ)