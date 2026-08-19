Freizeit und Reise

Vom 11. bis 13. September findet das 14. Traktoren- und Oldtimertreffen statt. (Foto: Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, Luke Schütz)

19.08.2026

Goldener Herbst auf dem Sonnenplateau

In Serfaus-Fiss-Ladis wird es im Herbst noch einmal richtig lebendig

Der Sommer verabschiedet sich leise, doch in Serfaus-Fiss-Ladis hoch über dem oberen Tiroler Inntal wird es noch einmal richtig lebendig. Wenn die Tage milder werden, die Fernsicht weiter reicht und die Natur ihr goldenes Farbenkleid trägt, zeigt sich die Ferienregion von ihrer stimmungsvollsten Seite. Der Herbst ist hier keine Pause zwischen den Saisonen, sondern eine Einladung: hinauszugehen, durchzuatmen und sich treiben zu lassen zwischen Bergwegen, kulinarischen Begegnungen und unvergesslichen Momenten. In diesem Jahr wird diese besondere Zeit erstmals von einem ganz neuen Rhythmus begleitet.

Premiere für die Goldenen Herbstklänge: Ein Hochgenuss für Ohren und Seele 

Mit den Goldenen Herbstklängen etabliert Serfaus-Fiss-Ladis ein neues herbstliches Highlight, das die Region vom 26. September bis 10. Oktober 2026 in Schwingung versetzt. Das Besondere an dem zweiwöchigen Format ist die Verbindung von herbstlichem Naturerlebnis und festlicher Unterhaltung. Tagsüber locken geführte Fanwanderungen und Konzerte sowie ein humorvolles Kontrastprogramm mit „Comedy am Berg“ auf den Hütten und Bergrestaurants der Ferienregion. Die Höhepunkte warten jeweils mittwochs (30. September und 7. Oktober) beim großen „Schlager Open Air“ direkt am idyllischen Högsee in Serfaus mit Künstlern wie den Calimeros und Natalie Holzner. Abends wird das Kulturhaus Fiss zur exklusiven Bühne für besondere Musikmomente: In einem außergewöhnlich persönlichen Rahmen erleben die Gäste bekannte Künstler aus Schlager, Volksmusik sowie bei der Evergreens & Oldies Night so hautnah wie nur selten. Stars wie Francine Jordi, Anita Hofmann oder Charly Brunner & Simone sorgen dabei für unvergessliche Abende mit echter Nähe zum Publikum. Da nur eine begrenzte Anzahl an Tages- und Wochentickets erhältlich ist, bleibt jede Veranstaltung bewusst exklusiv und besonders.

Flankiert wird das neue Musikfestival vom traditionellen Programm des Genussherbstes, der bereits ab dem 6. September 2026 die regionalen Schätze des Hochplateaus feiert. Die Besucher erwartet eine bunte Vielfalt aus gelebtem Brauchtum, Handwerk und herbstlichen Genüssen:

11. bis 13. September: 14. Traktoren- und Oldtimertreffen

Ein Wochenende für alle, die Geschichten auf Rädern lieben: Beim 14. Traktoren- und Oldtimertreffen versammeln sich historische Landmaschinen, Pkws und Motorräder aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, den Niederlanden und Belgien. Was glänzt, knattert und liebevoll gepflegt durchs Dorf rollt, ist mehr als Nostalgie – es ist ein Stück gelebte Erinnerung.

5. September bis 4. Oktober: Kunst am Berg

Hoch oben am Fisser Schönjoch auf über 2400 Metern Seehöhe wird der Herbst zur Freiluftgalerie. Bei Kunst am Berg entstehen Werke live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher. Die alpine Kulisse liefert die Inspiration gleich mit: klare Luft, weite Blicke und eine Bergwelt, die selbst wie gemalt wirkt. Bei der Finissage am 27. September können die Arbeiten erworben werden. Zusätzlich zeigt eine Ausstellung rund um das Panoramarestaurant BergDiamant von 5. September bis 4. Oktober Werke von Freizeitkünstlern.

17. bis 20. September: Oldtimertreffen Fiss

Beim Oldtimertreffen „Klassiker in den Alpen“ in Fiss treffen von 17. bis 20. September stilvolle Automobile auf beeindruckende Bergkulisse. Auf dem Programm stehen unter anderem gemeinsame Ausfahrten und gesellige Abende mit Livemusik. Teilnahmeberechtigt sind Fahrzeuge mit Baujahr bis 1996.

19. September: Almabtrieb in Fiss

Der Almabtrieb ist eine lange Tradition in Fiss, bei der festlich geschmückte Kühe das Ende des Sommers symbolisieren. Einer der Herbstmomente, die man nicht nur sieht, sondern spürt: das Läuten der Glocken, die bunten Kränze, die Musik der Musikkapelle Fiss und die Freude darüber, dass der Almsommer gut zu Ende gegangen ist. Ein Tag voller Brauchtum, Dorfleben und alpiner Herzlichkeit.

2. bis 4. Oktober: KidVenture

Auch für Kinder wird der Genussherbst zum Abenteuer. In Serfaus erwartet Kinder jeden Alters von 2. bis 4. Oktober ein buntes Fest. Zahlreiche Spaß- und Action-Stationen an der Serfauser Puintbühne sorgen für Bewegung, Abwechslung und leuchtende Augen – ein Familienwochenende, das den Herbst noch ein Stück bunter macht.

8. Oktober: Bauernmarkt im Museum

Zum genussvollen Ausklang trifft im „s’Paules & Seppls Haus“, dem ältesten Bauernhof von Fiss, Kultur auf Kulinarik und Handwerk. Beim Bauernmarkt im Museum präsentieren sich bäuerliche Produkte, Handwerkskunst und regionale Spezialitäten in besonders stimmiger Umgebung. Begleitet von geselliger Musik entsteht ein Herbsttag, der nach Tirol schmeckt. (BSZ)


Weitere Infos zum Genussherbst unter: www.serfaus-fiss-ladis.at/genussherbst

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