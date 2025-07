Den Nachthimmel entdecken

In vielen Teilen der Welt ist ein natürlicher, dunkler Nachthimmel mit klar sichtbaren Sternen keine Selbstverständlichkeit mehr. Die zunehmende Lichtverschmutzung belastet Menschen und Umwelt gleichermaßen und lässt den Sternenhimmel immer mehr verschwinden. Laut einer internationalen Studie nimmt die Lichtverschmutzung in Europa jährlich um etwa sechs Prozent zu. In der steirischen Tourismusregion Schladming-Dachstein widmet sich der Naturpark Sölktäler diesem Problem mit besonderem Engagement. An sechs einzigartigen “Sternenplätzen” können Besucher in die faszinierende Welt des Nachthimmels eintauchen.



In Schladming-Dachstein wird die Nacht somit zu einem besonderen Erlebnis. Jeder Platz bietet eine andere Perspektive auf das Universum und macht Dinge sichtbar, die im Licht der Städte normalerweise verborgen bleiben. Alle Sternenplätze sind mit astronomischen Karten ausgestattet, die den jeweiligen Nachthimmel zeigen. Sie werden durch drehbare Sternenkarten ergänzt.



“Diese Plätze sollen gezielt zur Sternenbeobachtung genutzt werden, ohne Wildtiere und andere Lebewesen in der Natur zu stören”, erklärt Gabriele Trinker, Geschäftsführerin des Naturparks Sölktäler. “Unser Ziel ist es, dass Besucherinnen und Besucher an ausgewählten Plätzen den Sternenhimmel erleben können, ohne unkoordiniert im Gelände unterwegs zu sein.”



Zwei Veranstaltungen mit führendem Experten



Auch Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein, zeigt sich vom Projekt begeistert: “Die Sternenplätze sind eine echte Bereicherung. Sie bieten ein besonderes Erlebnis für Gäste und Einheimische, das es in der Form in der Großstadt einfach nicht gibt, und so tragen sie dazu bei, die Attraktivität unserer Region noch weiter zu erhöhen.”



Die “Sternenplätze” befinden sich in St. Nikolai beim Mesnerhaus, in Stein/Enns bei der Rosenkranzkirche, in Mitterberg beim Pürcherhof, im Ortszentrum von Aich, in Haus im Ennstal beim Birnberg sowie in Ramsau am Dachstein beim Walcherhof. Zur Vertiefung des Themas werden zwei Veranstaltungen angeboten. Hier können die Besucher unter fachkundiger Anleitung von Stefan Wallner, einem der führenden Experten zum Thema Lichtverschmutzung in Österreich, den Sternenhimmel erleben:



19. September 2025: Lange Nacht der Naturparke – Earth Night (Schloss Großsölk)

4. Dezember 2025: Himmelsnachtbesichtigung (Kirche Stein/Enns)



Jeweils Anmeldung erforderlich, freier Eintritt.

Alle Informationen zu den Sternenplätzen im Naturpark Sölktäler finden sich online auf www.schladming-dachstein.at/sternenplätze. (BSZ)