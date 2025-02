Den Tiroler Silberpfad erobern

Bald sind die mittleren Höhen wieder schneefrei und Weitwanderer können die schönsten Etappen auf dem Tiroler Silberpfad erobern. Mit der Locandy App im Marschgepäck versäumt man keine Sehenswürdigkeit und keine spannende Geschichte aus der Silberregion Karwendel.

Einst folgten ihm Schwazer Knappen auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit im Silberbergwerk. Heute ist er ein beliebter Weitwanderweg, der sich wie ein „silberner Faden“ durch alle zwölf Gemeinden der Silberregion Karwendel zieht. Der Tiroler Silberpfad enthüllt einige versteckte Schönheiten im Tiroler Unterinntal und lässt an Info-Points die Geschichten rund um die spätmittelalterliche Bergbaumetropole aufleben. Die Locandy-App am Smartphone eröffnet eine Hörspiel-Variante, mit welcher sich die spannende Geschichte des Silberbergbaus interaktiv erkunden lässt. Für Kinder gibt es eine eigene spielerische Version mit Karwendolin und seinen Freunden.

Ein Weitwanderweg für jede Kondition

Die fünf Tagesetappen des Tiroler Silberpfads führen über 86 Kilometer und 3360 Höhenmeter durch alle zwölf Gemeinden der Silberregion Karwendel. Die Gesamtroute führt gegen den Uhrzeigersinn von Jenbach ganz im Osten flussaufwärts am Innufer und an den Karwendelausläufern entlang über Stans, Vomp bis nach Terfens, wo über den Inn gewechselt wird. Danach geht es flussabwärts durch Weer und Kolsass hinauf zu den Hochebenen der Tuxer Voralpen um Kolsassberg, Weerberg, Pillberg und hinunter nach Schwaz. Die letzte Etappe führt hoch über Gallzein und Buch zurück nach Jenbach. Am und um den Tiroler Silberpfad liegen alle Natur-, Kultur- und Kraftplätze der Silberregion Karwendel, wie etwa Schloss Tratzberg, die Wolfsklamm, das Kloster St. Georgenberg oder das Silberbergwerk Schwaz. Die Gesamtroute mit Übernachtung in den Etappenorten ist für ambitionierte Wanderer geeignet. Auf Wunsch gibt es auch einen Gepäckservice. Von allen Orten der Silberregion Karwendel aus können Wanderer außerdem leicht ihre sternförmig ringsum liegenden Lieblingsetappen anpeilen.

Weitwandern zählt zu den gesündesten Ausdauersportarten und spricht immer mehr aktive Menschen an. Durch die Silberregion Karwendel ziehen sich neben dem Tiroler Silberpfad viele weitere schöne Weitwander- und Mehrtagesrouten. Am Karwendelweg marschieren Wanderer beispielsweise in vier Tagen 42 Kilometer quer durch die markante Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen. Von Hinterriß, der einzigen Dauersiedlung im Karwendel, führt der Weg zur Falkenhütte. Von dort geht es tags darauf weiter in die Eng, dann über die Binsalm auf die Lamsenjochhütte und schlussendlich durch das Stallental hinunter nach Schwaz. Der 73 Kilometer lange Inntaler Höhenweg verläuft in den Zweitausendern zwischen Innsbruck und Schwaz. Über Patscherkofel und den Glungezer geht es zur Weidener Hütte, der Kellerjochhütte und hinunter nach Schwaz. Kürzer und auch für Familien mit Kindern geeignet sind die vielen Themenwege der Silberregion Karwendel. Am Weg der Sinne, dem Planetenlehrpfad, dem Knappensteig und der Hängebrückenrunde kann Spannendes über die Natur, das Sonnensystem, die Kunst und die Geschichte der Region erwandert werden. (BSZ)