Seit drei Jahrzehnten begeistert der Fünf-Flüsse-Radweg in Ostbayern beim Urlaub auf zwei Rädern. Sein Profil: 300 Kilometer, fünf Flüsse und 70 Biergärten, eingebettet in die Urlaubsregion zwischen Regensburg und Nürnberg. Wer Wasser und die Erlebniswelt am Wasser liebt, für den eröffnet der Fünf-Flüsse-Radweg puren Sinnesgenuss der Natur des Bayerischen Juras. Die Rundtour führt von Regensburg über Kelheim, Neumarkt, Nürnberg und Amberg zurück nach Regensburg. Sehr genussvoll fährt man den Weg in fünf Tagesetappen, man kann aber auch Varianten wählen oder den Weg in Abschnitten erkunden. Zudem stehen 17 Tagestouren, als praktische Rundtouren angelegt, zur Wahl. Der Weg ist auch für Handbiker optimiert. Zeugenberge, Trockenhänge und Rifffelsen schmücken die Jurakarstlandschaft. Die Städte sind die kulturellen Perlen am Radweg.



Detaillierte Etappenbeschreibungen, GPX-Daten und kostenloses Kartenmaterial mit Gastgeber-Flyer unter www.fuenf-fluesse-radweg.info. (obx)