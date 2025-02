Der härteste Riesentorlauf der Welt

Am 5. April 2025 ist der Stubaier Gletscher Schauplatz eines neuen, spektakulären Skisport-Events in Tirol, dem Wilde Grube Ride, dem härtesten Riesentorlauf der Welt. Mit 10 Kilometern Rennstrecke ist dieser Wettbewerb die ultimative Herausforderungen für Skifahrer mit Ausdauer. Egal ob ambitionierte Hobbyathlete oder erfahrene Profis – hier können Grenzen ausgelotet werden.

„Epic Rides. Epic Valley.“, heißt es vom 4. bis 6. April 2025 beim Wilde Grube Ride im Stubaital. Mit einer Höhendifferenz von 1450 Metern und 200 Toren ist das Rennen definitiv eine Challenge und zählt zu den härtesten Riesentorläufen der Welt. Teilnehmen können alle volljährigen Sportler, die sich der anspruchsvollen Herausforderung stellen wollen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preisgelder und zahlreiche Sachpreise. Rund um das einzigartige Rennen am Samstag, den 5. April, wird im Stubaital das gesamte Wochenende ein großes Rahmenprogramm geboten.

Die Abfahrt mit rund 10 Kilometern ist nicht nur sehr lang, sondern auch konditionell anspruchsvoll. Gestartet wird auf 3210 Metern Höhe mit einem atemberaubenden Blick auf die Stubaier Bergwelt. Dann gilt es 1450 Meter nach unten zu bewältigen, die durch die spektakuläre Hochgebirgslandschaft des Gletschers führen. Das Highlight ist die legendäre „Wilde Grube“-Abfahrt, die als Herzstück des Rennens bekannt ist und höchste technische Fähigkeiten, Konzentration und Kraft verlangt.

Fritz Dopfer, der ehemalige Ski Alpin Weltcup-Fahrer und WM-Silbermedaillengewinner, betont den hohen Anspruch der Strecke: „Ich kenne das Stubaital sehr gut, habe hier bereits viele Male trainiert und bin mit der Wilde Grube-Abfahrt am Stubaier Gletscher bestens vertraut. Sie ist eine durchaus anspruchsvolle Strecke. Wer auf den zehn Kilometern vorne mit dabei sein möchte, muss seine Kräfte gut einteilen und sollte nicht direkt am Anfang mit voller Power starten.“

Das Ziel des Wilde Grube Ride liegt knapp oberhalb der Talstation Gamsgarten, auf 1760 Metern Seehöhe. Dort werden am Ende des Tages die Königin und der König im Königreich des Schnees am Stubaier Gletscher gekrönt. Ein spezielles Briefing mit allen wichtigen Informationen zur Strecke, zum Ablauf und den Sicherheitsvorgaben erhalten die Teilnehmer bereits am Freitag, 4. April, vor Ort in Neustift im Stubaital.

Doch der Wilde Grube Ride bietet mehr als nur sportliche Höchstleistungen. Am gesamten Wochenende wird das Rennen von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Den Auftakt bildet am Freitag eine stimmungsvolle Pasta-Party am Dorfplatz in Neustift, bei der sich Teilnehmer und Zuschauer bei Livemusik auf das Event einstimmen können. Der Renntag am Samstag wird mit musikalischen Highlights und einer großen Siegerehrung abgeschlossen, bevor es zur After Race Party beim Sporthotel Mutterberg geht. Auch der Sonntag sorgt mit musikalischen Darbietungen für einen würdigen Abschluss des Event-Wochenendes.

Anmeldungen für das Event sind ab sofort möglich. Alle Details zur Teilnahme, zur Strecke und zum Rahmenprogramm unter: www.wildegrube-ride.com. (BSZ)