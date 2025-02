Der Hektik des Alltags entfliehen

Getreu dem Motto „Momente, die bleiben!“ steht die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis für einen abwechslungsreichen und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Die Destination ist ein Wohlfühlort, an dem alle Gäste eine Auszeit genießen und sich frei und unbeschwert erholen können.

Die drei Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht: Aktivitäten für Wintersportler, Abwechslung für die ganze Familie, Abenteuer für Actionsuchende sowie atemberaubende Panoramen für Genießer und Spezialitäten für Feinschmecker. Schlicht und einfach: Ein Urlaub, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wohin das Auge auch blickt, rund um Serfaus-Fiss-Ladis bringt die Sonne fast täglich die glitzernden Schneekristalle zum Funkeln. Natürlich auch auf den 214 Kilometer makellosen, super präparierten Pisten, die sowohl Anfängern als auch Profis perfekte Bedingungen bieten. Insbesondere für Familien sind die drei sonnenverwöhnten Bergdörfer ein wahres Eldorado, denn hier kommt jeder auf seine Kosten.

U-Bahn in den Bergen

Wer nicht Skifahren oder Snowboarden kann oder möchte, findet hier mehr Winteraktivitäten, als in einen einzigen Urlaub passen. Wie wäre es zum Beispiel mit Langlaufen auf 52 Kilometern präparierten Loipen und Routen oder Winterwandern auf der Almpromenade in 2000 Metern Höhe oder auf dem Panorama-Genussweg? Abseits der Pisten warten über 100 Kilometer präparierte Winterwanderwege und Themenpfade darauf, entdeckt zu werden. Nicht zu vergessen die Fun Areas, Freeride-Routen, Pistenskitouren und Skitourenmöglichkeiten.

Lust auf Idylle und Ursprünglichkeit? Dann geht’s mit Schneeschuhen querfeldein durch die herrliche Winterwelt. Darüber hinaus gibt es genussvolle Winteraktivitäten mit ganz eigenem Charme – von der romantischen Pferdekutschenfahrt bis zur Tour durch die verschneite Bergwelt im Masner Express, einer umgebauten Pistenraupe.

Auch nach Sonnenuntergang ist noch lange nicht Schluss: Unvergesslich sind ausgelassene Schlittenfahrten auf der Rodelbahn Serfaus oder der Hexenrodelbahn in Fiss, die einmal wöchentlich abends beleuchtet werden. Die Rodelbahnen garantieren jede Menge Spaß für Groß und Klein, ob am Tag oder am Abend. Und wer eine Pause einlegen, die Ruhe der Natur und das grandiose Panorama der Region genießen möchte, findet auf den zahlreichen Wohlfühlstationen mit Genussliegen, Hängematten, Loungemöbeln oder Strandkörben Platz für eine entspannte Pause.

Die Welt des Wintersports ist immer für eine Überraschung gut: Ob Weltrekordversuche, nachhaltige Technologien oder außergewöhnliche Genusserlebnisse – eine diese Kuriositäten ist in Serfaus zu bestaunen. Denn wo gibt es eine U-Bahn, die auf Luftkissen schwebt und Wintersportlerinnen und Wintersportler kostenlos zur Talstation bringt? Seit 1985 befördert die kleinste höchstgelegene U-Bahn der Welt jährlich Millionen von Gästen durch das verkehrsberuhigte Serfaus. Mit vier Haltestellen und bis zu 3000 Fahrgästen pro Stunde zählt sie zu den ungewöhnlichsten Attraktionen der Alpen. Die U-Bahn hat bereits eine Strecke zurückgelegt, die von der Erde bis zum Mond und zurück reicht – und das ohne Fahrpreis.

Natürlich gibt es in den drei schnuckeligen Bergdörfern jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, angefangen beim Privatquartier über Pensionen und diversen Sterne-Häusern bis hin zum Luxussegment. Die Wellnessresident Schalber am Ortseingang von Serfaus gelegen, ist das einzige 5-Sterne-Superior-Haus in der Region.

Winter- und Skitage in der Wellnessresidenz bringen alles mit, was einen Aktiv- oder Erholungsurlaub in den Bergen zum Highlight macht: Ein SPA-Erlebnis, das mit drei Relax Guide Lilien ausgezeichnet ist, und dazu raffinierte Spitzenküche.

Wer nach dem Wintersport zurück kommt ins Schalber, der taucht ein in eine wohlig warme Welt des Wohlbefindens. 5000 Quadratmeter widmen sich dem Baden und Schwimmen, dem Saunieren, Ruhen und Massieren. Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser vereinen sich zu einem Ambiente der größtmöglichen Entspannung: das Hallenbad mit Sole- oder Whirlpool, die Tiroler Schwitzstube, das Japanische Dampfbad, die prickelnde Eisgrotte – es ist Wellness-Zeit.

Im Lady SPA bleiben die Damen unter sich. Sie erleben die sanfte Wärme in der Rosenblütensauna, die heilsame Wirkung der Soledämpfe in der Himalaya-Salzsteingrotte und viele Wohlfühlmomente mehr. Im Private Spa sind Paare unter sich. Ein Highlight ist zweifelsohne das große Angebot an Ayurveda-Behandlungen. Zahlreiche Beautytreatments sowie Behandlungen, Massagen, Körperanwendungen, Bäder und vieles mehr schenken kostbare Stunden fernab von Stress und Hektik.

An dieser Stelle etwas zur Geschichte der Familie Schalber. 1972 entschloss sich der Serfauser Landwirt und Schilehrer Alois Schalber mit seiner Ehefrau Rosa, als Gastronom in seiner Heimatgemeinde tätig zu werden. Er errichtete bei seinem Elternhaus das Cafe und Apres-Ski Lokal „Serfauserhof“. Gemeinsam schaffte es das Ehepaar, das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt und einem vollen Erfolg zu machen. Ab 1974 wurde das Cafe zum Restaurantbetrieb erweitert und 1977 zum „Hotel Serfauserhof“ ausgebaut, so Tochter Veronika Schalber, die seit 2023 zusammen mit ihrer Schwester Brigitte Schalber die Geschicke der Wellnessresidenz lenkt.

1980 wurde die Landwirtschaft an den Dorfeingang verlegt und gleichzeitig im neuen „Schalberhof“ acht Ferienwohnungen eingerichtet. In den Folgejahren wurde der Serfauserhof mit einem Hallenbad ausgestattet, die Ferienwohnungen ausgebaut und weitere Pläne geschmiedet. Anstatt wie viele andere beengt im Dorfzentrum das vorhandene Hotel auszubauen, gingen Rosi und Alois Schalber andere Wege und errichten 1989 im Bereich des „Schalberhofs“ einen Hotelneubau, großzügig und weitläufig in den Dimensionen, hochwertig ausgestattet und gebaut nach den Bedürfnissen der Gäste – das damalige Alpenhotel Schalber, die heutige Wellnessresidenz Schalber.

5-Sterne-Superior

Ab 1993 richtete die Familie Schalber dieses Haus als eines der ersten in Tirol auf Wellness aus, und verfolgt diesen Zweig seitdem beharrlich und mit großem Erfolg. 2001 wurde der Wellnessbereich komplett renoviert und auf 3000 Quadratmeter erweitert. Ein Jahr später erhielt das Schalber den 5. Stern als ein Zeichen für die Qualität und Dienstleistungsorientierung im Haus.

In den Folgejahren wurde die Wellnessresidenz immer wieder erweitert und verbessert. 2011 wurde dem Schalber dann der Zusatz „Superior“ zum 5. Stern verliehen. Diese Höherkategorisierung ging aber nicht vom Hotel aus, so Veronika Schalber. Vielmehr habe damals der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftkammer Österreich bei einer Überprüfung angefragt, ob das Haus, aufgrund des angebotenen Standards und der Qualität, nicht in die Kategorie 5-Sterne-Superior gehen wolle. Familie Schalber fühlte sich ob dieser Anfrage geehrt und willigte ein, denn die damit verbundenen zusätzlichen Anforderungen für „Superior“ waren laut Gastgeberin Veronika nicht gravierend.

Ständig wurde das Haus ausgebaut und erneuert. 2016 kam dann die Schalber Fun & Action Area für die Kinder hinzu und im Frühjahr 2018 wurde die Gartenanlage um einen Wellnessgarten mit Naturteich erweitert. Mittlerweile hat die Wellnessresidenz 111 Zimmer und Suiten in verschieden Größen – erlesener Luxus gepaart mit höchstem Komfort.

Die Schalbers leben herzliche Gastfreundschaft, Liebe zum Detail und exquisiten Geschmack. Man kann sagen, hier kommt zusammen, was zusammengehört: Tradition und Luxus, ein familiäres Ambiente und gehoben-moderne Hotelkultur, Natur und Architektur sowie Spannung und Entspannung. Im Zusammenhang mit dem Begriff Familienbetrieb betont Veronika Schalber dezidiert, dass die rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi auch zur Familie gehören. Und sie ist sich sicher, dass die Gäste dieses Familiäre der Mitarbeiter auch in puncto Gastfreundschaft spüren. Gleichzeitig betont sie, dass man „Gastfreundschaft nicht verkaufen kann, wenn man nicht bereit ist Freundschaft zu schließen“.

Exzellente Küche

Bewusst verzichtet die Wellnessresidenz bei der Kulinarik laut Veronika Schalber auf eine Klassifizierung mit Sternen oder Hauben. Vielmehr setzt das Schalber auf höchste Kochkunst und Service auf hohem Niveau. Denn auch ohne Sterne, Hauben oder Kochlöffel haben die zubereiteten und raffinierten Kreationen dieses Niveau, das garantiert ein exzellentes Team unter der Leitung von Küchenchef Gerhard Krießmann. Darüber hinaus hat sich das Schalber aus Nachhaltigkeitsgründen auch gegen die Form des Buffets entschieden – mit ein Ausfluß der Coronapandemie, so die Hotelchefin.

Wenn abends erlesene Gerichte im eleganten Ambiente serviert werden, dann sind die Feinschmecker glücklich. Edle Weine begleiten die herausragende Küche. Die Menüs werden ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Zutaten zusammengestellt – vom großzügigen Frühstücksbuffet über das Mittagsbuffet mit köstlichen Variationen für den kleinen Hunger zwischendurch, von hausgemachten Mehlspeisen am Nachmittag bis zum exquisiten abendlichen Fünf-Gänge-Wahlmenü.

Da sich die Wellnessresidenz Schalber auch als Familienhotel versteht, kommen Kinder hier nicht zu kurz. Neben der exklusiven, weitläufigen Wellness-, Spa-, Vital- und Badelandschaft bietet das Schalber einen eigenen Familienbereich für große und kleine Wellnessfreunde. Wenn alle gemeinsam baden, saunieren und entspannen wollen, ist das Familienhallenbad genau das Richtige. Kinder lieben die Wasserrutsche und das Kinderbecken mit der lustigen Gegenstromanlage. In der Familiensauna genießen Eltern und Kinder gemeinsam die wohltuende Wärme. Im eigenen Kinderspielbereich können sich die kleinen Wasserratten zwischendurch austoben.

Der Indoor-Funpark für Kinder und Jugendliche verspricht unabhängig vom Wetter reichlich Abwechslung und reicht von einer Softplayanlage mit Trampolin über ein Multifunktionsfeld für allerlei Ball- und Bewegungsspiele bis hin zu Minigolf (9 Bahnen) und einem supertollen Tiefseilgarten. Zudem sorgen eine Hängebrücke sowie eine Parabelrutsche für echte Gaudi. Und natürlich darf in einer alpinen Urlaubsresidenz wie dem Schalber auch eine Kletter- und Boulderwand nicht fehlen.

Wenn die Eltern mal eine Auszeit brauchen, ist die Kinderbetreuung täglich von 9 bis 21 Uhr mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm (für Kinder ab drei Jahren) zur Stelle. Für die Kinder gibt es ein eigenes Programm, bei dem auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen. Jugendliche erleben gemeinsam Geselligkeit, Spaß und Sport.

Die Wellnessresidenz Schalber bietet jedem Gast ansprechenden Luxus, eine niveauvolle und herzliche Atmosphäre, beste Qualität, persönlichen Service sowie kompetente und äußerst hilfsbereite sowie freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Haus hat für alle Gäste, ob groß oder klein, das entsprechende Angebot. Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf. Wer sich hier nicht wohlfühlt, entspannt und seinen Urlaub nicht in vollen Zügen genießt, ist selber schuld. (Friedrich H. Hettler)