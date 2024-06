Der schönste Abenteuerspielplatz

Hohe Gipfel und ruhige Täler, kühle Bergseen und urige Almen – das sind die Kulissen für sommerliche Naturerlebnisse in Obertauern im Salzburger Land. Hier finden Urlauber*innen, wonach sie sich sehnen. Individualsportler ebenso wie Familien. Bekannt als Wanderparadies, bietet die Region auch Trailrunnern und Mountainbikern ideale Bedingungen. Der Almseilgarten gilt als einer der schönsten im Alpenraum, und zum Sommerhit hat sich Berg-Yoga entwickelt.

Obertauern, eigentlich in erster Linie als Winterdestination bekannt, liegt 90 Kilometer südlich von Salzburg zwischen 1740 und 2526 Meter Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstadter Tauernpass. 8 Kilometer nördlich befindet sich auf 1009 Meter Seehöhe der Ort Untertauern. Auf der Südseite des Passes ist Tweng auf 1233 Meter im Salzburger Lungau, ebenfalls 8 Kilometer von Obertauern entfernt.

In Obertauern, Untertauern und Tweng haben rund 40 Betriebe im Sommer geöffnet: Fünfsterne-, Viersterne Superior-, Viersterne- und Dreisternehotels, Pensionen, Jugendhotels, Ferienwohnungen, Privatzimmer, Appartements und Selbstversorgerhütten. Die Sommersaison dauert von Mitte Juni bis Ende September.

Vollkommene Ruhe

und kühle Bergluft

Das Übernachten in der Höhe ist hier Programm. Vollkommene Ruhe. Kühle Bergluft. Hüttenatmosphare. Ein Abend unter Gleichgesinnten. Schlagworte, die das Naturerlebnis erklären, die Nacht am Berg zu verbringen. Verschiedene Almen und Hütten in Obertauern machen es möglich.

Vom 29. Juni bis 22. September 2024 sind die Grünwaldkopfbahn täglich von 9 bis 17 Uhr und die Hochalmbahn von 9 bis 16 Uhr bei gutem Wetter in Betrieb. Mountainbikes, Hunde und Kinderwagen werden kostenlos transportiert. Mit dem Bus sind Gäste bequem zwischen Mauterndorf, Tweng, Obertauern, Untertauern, Radstadt und Altenmarkt unterwegs. Buskarten für einen Euro pro Fahrt (Erwachsene und Kinder) werden in den Unterkünften ausgestellt.

Es ist einiges los in Obertauern. Vom 1. Juli bis 8. September 2024 findet ein wöchentlich wiederkehrendes Sommerprogramm mit Outdoor-Aktivitaten für Kinder und Erwachsene statt. Geführte Wanderungen, darunter Kräuter- und Wasserwanderungen, Berg-Yoga, der Workshop „Überleben in der Wildnis“ oder Einblicke ins Leben auf der Alm bringen Gästen die Natur näher. Weitere Angebote sind unter anderem Ausflüge in den Almseilgarten, eine Abfahrt mit dem Mountain Skyver, Kräuterkochkurse, Reitkurse in Tweng oder Fischen im Wildpark Untertauern.

Darüber hinaus sind rund 180 Attraktionen in Stadt und Land Salzburg mit der Vorteilskarte SalzburgerLand Card zugänglich: Bergbahnen, Burgen, Schlösser, Museen, Seen und Bäder, Naturerlebnisse, Panoramastraßen, Wild- und Erlebnisparks, Sportangebote und vieles mehr. Die Karte ist allerdings nicht kostenlos. Erhältlich als 6- und 12-Tageskarte kostet sie 95 beziehungsweise 118 Euro für Erwachsene. Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen 48 beziehungsweise 59 Euro.

Wandererlebnis

für die ganze Familie

Ganz großgeschrieben wird in Obertauern Familienurlaub. Almen, Tiere, Kletterfelsen, Bäche, Seen – für Kinder birgt die Berglandschaft spannende Abenteuer. Familienfreundliche Unterkünfte, kinderwagentaugliche Wanderwege und pollenfreie Höhenluft sind weitere Pluspunkte. Reiten, fischen, baden, Pferdekutschenfahrten, Ausflüge und Kulturtrips – die Region in und um Obertauern hat wegen ihrer zentralen Lage im Land Salzburg alles, was einen perfekten Sommerurlaub in den Bergen ausmacht.

Wer auf halber Strecke zwischen Obertauern und Untertauern von der Bundesstraße B 99 in die Gnadenalmstrase abfährt, taucht ein in eine andere Welt. Raus aus dem Alltag, hinein in ein idyllisches, sanft ansteigendes Hochplateau auf über 1250 Meter Höhe, eingebettet in das Panorama der Radstädter Tauern.

„Alles Alm“ heißt der im Einklang mit der Natur angelegte Familienrundweg, auf dem sich alles um das Almleben von einst und heute dreht. Die flache, kinderwagentaugliche Route führt an zehn Themenstationen vorbei, die Wissenswertes präsentieren und spannende Fakten aus Natur, Tierwelt und Geschichte vermitteln. Spielstationen, Rastplätze mit Rutschen und Schaukeln, Begegnungen mit Tieren und unterhaltsame Informationen wechseln sich ab. Gut eineinhalb Stunden sollte man für den Weg einplanen. Geboten werden dort unter anderem ein großer Wasserspielplatz, ein Kuhflecken-Memory als Rätselspiel für die ganze Familie, Kuhflecken-Sprungmeile, Murmeltierbau, Riesenrutsche und eine Aussichtsplattform.

Für die Kleinsten hat Obertauern eine eigene Erlebniswelt geschaffen. Mit Maskottchen Bobby entdeckt der Nachwuchs die Bergwelt von Obertauern und tobt sich bei verschiedenen Abenteuern aus. Auf Stationen rund um den Grünwald- und Krummschnabelsee warten lustige Aufgaben, unter anderem ein spannender Stelzenparcour, eine abenteuerliche Floßfahrt über den Krumschnabelsee oder eine Erkundung der unterirdischen Mankeibauten (Mankeis sind Murmeltiere). Bobbys Erlebniswelt ist von Anfang Juli bis Mitte September geöffnet.

Für Hitzegeplagte, die unter den extremen Temperaturen des Sommers stöhnen, gilt die schlichte Erkenntnis: je höher, desto kühler. Im hochgelegenen Obertauern können Urlauber*innen aufatmen, insbesondere beim Wandern erfrischt die klare Bergluft, aber auch einer der elf Bergseen. Alles, was die Berge ausmacht, bietet Obertauern: über 280 Kilometer Wanderwege, Mountainbike-Routen, urige Almhütten, majestatische Gipfel, die klaren Spiegel der Bergseen und das Rauschen der Gebirgsbäche. Der Wild- und Freizeitpark in Untertauern mit seinen Wildtiergehegen in denen sich Mufflons, Rot- und Damwild tummeln, und der Streichelzoo mit Ponys, Ziegen, Enten und Gänsen, Hasen, Meerschweinchen und Lamas, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Seit diesem Jahr gibt es auch Wallabys im Park. Weitere Attraktionen sind eine Bummelbahn, Spielplätze, das Abenteuerland für Kinder, ein Fischteich und ein Badesee. Pferdefreunde sind in Tweng willkommen für Ausritte oder im Pferdecamp.

Landschaftliche Höhepunkte und Attraktionen gibt es in der Region genügend. Idyllische Bergseen und der imposante Johanneswasserfall sind ideale Ausflugszie-le. Angler finden in der Taurach und im Grünwaldsee ihr Revier. Am Grünwaldsee werden Tret- und Ruderboote kostenlos verliehen, auf dem Krummschnabelsee sind Kinder mit einem Floß und Stand-Up-Paddler (SUP) unterwegs.

In Obertauern warten viele persönliche Glücksmomente: Yoga-Übungen auf sattgrünen, blühenden Almwiesen vor majestätischen Bergen; die Bewältigung des Mountainbike-Rundwegs Stoneman Taurista nach 123 Kilometern und 4500 Höhenmetern; die erste Bergtour mit dem Nachwuchs im Kinderwagen; der Anblick weidender Kühe auf der Alm; am Ufer eines kristallklaren Bergsees die Spiegelbilder der Wolken betrachten.

Über 280 Kilometer Wanderwege führen zu Gipfeln mit fantastischer Aussicht, urigen Almen, stillen Bergseen und Naturschauspielen wie dem bereits erwähnten Johanneswasserfall. Das Panoramaerlebnis beginnt wegen seiner Höhenlage bereits in Obertauern. Auf kinderwagentauglichen Wanderwegen können auch Familien mit kleinen Kindern die Hochgebirgslandschaft genießen. Beliebte Wanderziele sind die vielen Almhütten, in denen sich die Wanderer mit herzhaften Brettljausen und anderen regionalen Köstlichkeiten stärken. Auch drei der 31 Etappen des Salzburger Almenwegs, der auf 350 Kilometern 120 Almen im Salzburger Pongau miteinander verbindet, führen durch die Bergwelt von Obertauern.

Trailrunning in Obertauern vereint sportliche Herausforderungen mit Naturerlebnissen. Die abwechslungsreiche, herausfordernde Trendsportart trainiert den Körper, macht den Kopf frei und fördert die Entspannung. Die Trail Runs in Obertauern führen auf acht ausgeschilderten Strecken über insgesamt 133 Kilometer vorbei an wilden Wasserfällen und Schluchten, über Almwiesen und Berghänge, zu Gipfelkreuzen und smaragdgrünen Bergseen. Von Cross Adventure bis Cross Trail fordern die Pfade Anfänger wie Könner.

Die bergigen Strecken verbessern nicht nur die Koordination und das Reaktionsvermögen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden. Wie die Austrian Moderate Altitude Study (AMAS)-Höhenstudie I und II belegt, gilt dies vor allem für das Training zwischen 1500 und 2500 Metern Höhe. Die klare, pollenfreie Bergluft macht Obertauern zusätzlich zu einem idealen Ort, um mit Trail Running zu beginnen und nach neuen Herausforderungen zu suchen.

In 1740 Meter Höhe sind die Gewässer nicht nur um einiges kälter als die im Tal, sondern aufgrund ihrer Lage inmitten schroffer Berghänge und moosgrünen Almwiesen mit spektakulären Aussichten auch ein optischer Genuss. Obertauern kann gleich mit elf Bergseen aufwarten. Schwimmen in kalten Gewässern stärkt das Immunsystem, belebt Körper sowie Geist und regt den Stoffwechsel an. Gleichzeitig hat der Sprung ins kühle Nass auch positive mentale und physische Effekte für die Gesundheit. Beim Eintauchen in die smaragdgrünen Bergseen mit Wassertemperaturen zwischen 17 und 23 Grad ziehen sich die Gefäße zusammen und das Blut wird im Körperkern zentralisiert, um die Körpertemperatur bestmöglich zu halten.

Nach dem erfrischenden Bad weiten sich die Gefäße, es kommt zu einer verstärkten Durchblutung. Während die stärkere Durchblutung der Muskulatur und des Körperkerns ein wohliges Gefühl hervorrufen, stärkt der Wechsel von Kälte und Wärme das Immunsystem. Hansjorg Ransmayr, Bergwanderführer, Wasserretter und Autor des Buches Wildswimming-Alpen führt Gäste zu den schönsten Plätzen und durchschwimmt mit ihnen die erfrischenden Gewässer. Für Anfänger wird vor dem Kaltbaden ein Gesundheits-Check empfohlen. (Friedrich H. Hettler)