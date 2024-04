Das letzte Wochenende der Skisaison gehört in St. Anton am Arlberg traditionell den Hartgesottenen sowie Schaulustigen. „Der weisse Rausch“ ist grundsätzlich ein Rennen für alle – doch selbst erfahrene Abfahrtsläufer stoßen an ihre Grenzen, wenn sie mit mehreren Hundert Pistencracks gleichzeitig vom „Ungeheuer“ und höchsten Punkt des Skigebiets aus, der Valluga, ins Tal rauschen. Schon die richtige Position beim Massenstart entscheidet über wertvolle Sekunden, bevor der tückische Zwischenaufstieg am Schmerzensberg die Lungen brennen lässt. „Egal ob Profisportler oder Hobbyfahrer, jeder geht hier an den Start und damit an die persönlichen Grenzen“, beschreibt der deutsche Mehrfachsieger Florian Holzinger den speziellen Reiz des „weissen Rausch“. Der Abfahrtslauf startet am 20. April 2024 um 17 Uhr am Vallugagrat von St. Anton am Arlberg, für mutige Kids von elf bis 16 Jahren geht‘s bereits um 16.30 Uhr bei „Der weisse Rausch Mini“ oberhalb der Sennhütte los.

Tourismusdirektor Martin Ebster sieht den „weissen Rausch“ als eines dieser Events, „die einfach perfekt nach St. Anton am Arlberg passen“. In langjähriger Tradition des professionellen Skisports und dennoch für alle gemacht: „Das gibt es so nicht noch einmal auf der Welt.“ Ebster moderiert das Spektakel zum Saisonfinale wie gewohnt live vom Tal in St. Anton am Arlberg. Über die Bedeutung des kultigen Rennens für die Destination sagt er: „St. Anton ist bekannt als eine der sportlichsten Regionen in den Alpen – im Sommer wie im Winter. Auch wenn ‚Der weisse Rausch‘ doch als ziemlich verrücktes Event erscheinen mag, ist er zu einem der Leuchttürme für unser international bekanntes Bergdorf geworden. Vor mehr als 25 Jahren hatte wohl niemand damit gerechnet, aber der große Andrang auf die Anmeldungen spiegelt seine Strahlkraft wider. Darauf dürfen wir als Region schon richtig stolz sein!“

Bevor „Der weisse Rausch“ zum 25. Mal internationale Sportler sowie Zuschauer in den Westen Tirols zieht, zeigt sich der Frühjahrsskilauf in St. Anton am Arlberg noch von seiner besten Seite. Bei Sonnenschein und top-präparierten Pisten begrüßen das Tiroler Bergdorf und seine Gastgeber am Berg und im Tal bis einschließlich 21. April 2024 Urlauber zu den letzten Schwüngen der Wintersaison. Für alle, die ihre freien Tage im kürzlich als „Best Tourism Village“ ausgezeichneten St. Anton am Arlberg verbringen möchten, lohnt die klimaneutrale und komfortable Zuganreise zum höchstgelegenen ICE-Bahnhof weltweit, direkt beim Dorfzentrum gelegen. Mehr Komfort auch auf den Pisten verspricht seit diesem Winter zudem die vom Drehkreuz Alpe Rauz erreichbare neue 8er-Gondel Albonabahn I in Stuben, die Gäste wetterfest auf die Albona bugsiert.

Sonne, Schnee, Ski und Sounds: Mit internationalen Künstlern steigt das Tanzcafé Arlberg Music Festival im Frühjahr 2024 erstmals überregional im gesamten Arlberg-Gebiet. Zum Frühjahrsskilauf lässt die zehnte Ausgabe der Konzertreihe bis 14. April 2024 Tirol und Vorarlberg noch näher zusammenwachsen. Denn erstmals wird das bisher in Lech Zürs beheimatete Open-Air-Event überregional ausgetragen – mit zusätzlichen Konzerten in St. Anton, St. Christoph und Stuben am Arlberg. Urlauber kommen so in den Genuss von spannend besetzten Bühnen und Tanzflächen mit mehr als 30 Auftritten, nur wenige Schwünge entfernt von einigen der wohl besten Skipisten weltweit. Highlights aus dem hochkarätigen Programm: die Wiener Chartstürmer Josh. und Julian le Play, die energiegeladene Neo-Austropop-Band Granada, die Live-Techno-Experten Elektro Guzzi und Balkan-Beat-König Shantel. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos. (BSZ)