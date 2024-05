Direkte Strandlage und ausgezeichnete Kulinarik

Die Türkische Riviera zählt aktuell zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Neben wunderschönen Sandstränden, kristallklarem Wasser und üppigen Pinienwäldern trumpft die Region auch mit dem The Land of Legends auf, einem großen Themenpark. Darüber hinaus punktet die Region mit Küstenstädtchen wie Side und Hotels auf höchstem Niveau wie dem in Belek gelegenen Fünfsterne Rixos Premium Belek.

Belek ist ein fast ausschließlich vom Tourismus lebender Ort, etwa 45 Kilometer östlich von Antalya gelegen. Die Stadt ist bekannt für ihre Strände, Thermalbäder und Golfplätze. Der Ort selbst lag inmitten von Pinienwäldern, die jedoch für Hotelneubauten – und jedes Jahr werden es mehr – sowie Golfplätze gerodet wurden. Zahlreiche Hotels, überwiegend mit All-inclusive-Angebot, liegen am etwa einen Kilometer entfernten Kies- und Sandstrand. Die Hotelkette mit einer großen Zahl an Unterkünften erstreckt sich entlang der Küste auf einer Strecke von etwa 3 Kilometern. Zwischen ihr und dem Ortskern wurden zahlreiche Golfplätze gebaut. Belek ist neben Kemer und Side einer der meistbesuchten Orte der Türkischen Riviera.

Und die Kultur kommt hier auch nicht zu kurz. Nahe gelegene archäologische Stätten sind unter anderem das römische Amphitheater in Aspendos und die von Säulengängen gesäumten Straßen der späthellenistisch-römischen Stadt Perge, einer der wichtigsten Städte der antiken Provinz Pamphylien. Auf einer Halbinsel bei der östlich gelegenen Stadt Side befindet sich die Ruine des griechischen Apollotempels. Der Kursunlu-Wasserfall liegt inmitten von vogelreichen Pinienwäldern im Landesinneren.

Luxus pur findet der Gast im bereits erwähnten Rixos Premium Belek. Das Hotel verfügt über einen 700 Meter langen Privatstrand in Belek und eignet sich daher besonders für einen Badeurlaub im mediterranen Ambiente. Mit der Aussicht auf Sport und Spiele am Strand sowie viel Spaß im Wasser fühlen sich Familien mit Kindern jeden Alters, aber auch Paare gleichermaßen wohl.

Das luxuriöse Fünfsternehotel, das 2005 eröffnet und zuletzt 2016 renoviert wurde, erstreckt sich über ein 405 000 Quadratmeter großes Grundstück und verfügt über insgesamt 700 Zimmer, welche sich auf ein Hauptgebäude mit fünf Etagen und 60 Suiten mit Pool verteilen.

Die Anlage ist

sehr weitläufig

Die Rixos Hotelkette wurde im Jahr 2000 gegründet und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa, Arabien und Afrika im Bereich All-inclusive-Resorts. Der in Antalya ansässige Konzern verfolgt engagiert das Ziel, die traditionelle türkische Gastlichkeit und ein einzigartiges Spa-Erlebnis in den edelsten Einrichtungen und einem luxuriösen Ambiente anzubieten. Das Herzstück jedes Hotels von Rixos bildet ein belebender Wellness- und Spa-Bereich mit authentischem türkischem Hamam. Hier können die Gäste eine einzigartige Spa-Behandlung, ein köstliches Speiseangebot und ein wunderbares Ambiente genießen. Rixos Hotel ist bekannt für seine Gastfreundlichkeit, seinen zuvorkommenden, persönlichen Service sowie seine erlesene Küche.

Seit seiner Gründung respektiert und schützt Rixos Hotels die Naturschönheiten und natürlichen Ressourcen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen auch eine Nachhaltigkeitsstrategie eingeführt. „Wir wollen mit innovativen Ideen und wachsenden weltweiten Investitionen zum führenden Akteur in der Hotelbranche werden und mit unserer Rixos-Gastfreundschaft unseren Gästen unvergessliche Urlaube schenken. Gleichzeitig arbeiten wir daran, unseren Service und die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern und auch im Bereich nachhaltiger Tourismus führend zu sein“, erklärt Fettah Tamibce, Vorstandsvorsitzender der Rixos Hotelkette.

In allen Zimmern des Rixos Premium Belek erwartet den Gast eine elegante Einrichtung mit modernen Möbeln sowie eine schöne Aussicht auf das Mittelmeer und ins Grüne mit schönen Landschaften. Darüber hinaus verfügen alle Zimmer über einen eigenen Balkon. Einige Zimmer bieten zudem eine Terrasse mit Blick auf den Pool und in die Natur.

Insgesamt gibt es acht Zimmerkategorien: Deluxe Room, Family Room, Deluxe Family Room, Deluxe Suite, Legendary Suite, Superior Suite, eine Queen Suite (195 Quadratmeter) und eine Royal Premium Suite (315 Quadratmeter).

Was aber neben der Weitläufigkeit und den tollen Zimmern/Suiten besonders hervorsticht ist das kulinarische Angebot des Rixos Premium Belek. Neben den vier À-la-carte-Restaurants Aksam (moderne türkische Küche), Piazzetta Italiana (italienische Küche), Z’Asya (asiatische Küche) und Mykorini (griechische Küche) gibt es noch das Turquoise Restaurant mit einem überbordenden Buffet, das People’s mit internationaler Küche, das rund um die Uhr 24 Stunden geöffnet hat, den Food Court (offenes Buffet) und das Rixy Restaurant, speziell für die Kinder. Die À-la-carte-Restaurants sind an sechs Wochentagen geöffnet – Reservierung erforderlich – und können ab einer Mindestaufenthaltsdauer von drei Tagen kostenlos von den Gästen genutzt werden. Allerdings darf jedes À-la-carte-Restaurant nur einmal pro Aufenthalt kulinarisch besucht werden. Darüber hinaus gibt es noch zehn Bars und diverse weitere Möglichkeiten, sich zu verköstigen. In diesem Zusammenhang muss auch gesagt werden, dass die Qualität der Speisen, insbesondere in den vier À-la-carte-Restaurants und im Turquoise, hervorragend ist, um nicht zu sagen in vielen Fällen Sterne-Niveau hat.

Natürlich gibt es in der Anlage mehrere Pool-Areas und ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot sowie einen Kinderclub, in dem sich die Kleinen, aber auch Größeren, austoben können. Die Erwachsenen können sich im Spa- und Wellnessbereich eine Auszeit gönnen.

Rund 9 Kilometer vom Rixos Premium Belek entfernt befindet sich der Themenpark The Land of Legends, der ebenfalls zur Rixos-Gruppe gehört. Besucherinnen und Besucher erwartet in dieser Saison mit der Tropic Lagoon ein komplett neuer Bereich mit einer Vielzahl an Wasserspaßaktivitäten. Highlight: Der Turtle Coaster, der mit einer Länge von 457 Metern zu den längsten Wasserrutschen weltweit zählt – wer sich darauf einlässt, erlebt einen absolut gigantischen Wasser-Fahrspass. Ferner gibt es unter anderem noch den 62 Meter hohen Hyper Coaster und vieles mehr.

Neben all der Action in den Fahrgeschäften kann man im Park aber auch mit Delfinen schwimmen. Für ganz Mutige gibt es Tauchen mit Haien oder einen Unterwasser-Spaziergang im Aquarium mit tropischen Fischen.

Im November 2024 läutet Rixos mit der Einweihung des ersten Nickelodeon Hotels & Resorts außerhalb Lateinamerikas zudem eine neue Ära ein und bringt Gästen Attraktionen rund um SpongeBob Schwammkopf, Star Trek, PAW-Patrol, Dora the Explorer und den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Murat Alpman, Senior Vice President of Sales & Marketing bei Rixos kommentiert: „Wir erweitern das Angebot des The Land of Legends stetig und freuen uns über die Partnerschaft mit Nickelodeon, dank derer Kinder, Teenager und Erwachsene künftig noch mehr Attraktionen bei uns erleben können.“ Das Nickelodeon Resort wird das zweite Themenhotel im The Land of Legends sein neben dem Kingdom Hotel und über insgesamt 267 Zimmer und Suiten verfügen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt sind.

Im The Land of Legends befindet sich auch das größte Outdoor-Einkaufszentrum Antalyas mit 170 Stores renommierter internationaler Marken. „Wir bieten Urlaubern im The Land of Legends mit unserer Shopping Avenue ein Einkaufserlebnis, das in dieser Form einmalig für die Region Antalya ist“, so Alpman. Mit acht Restaurants und Bars ist das The Land of Legends auch abends ein beliebter Hotspot bei Einheimischen und Urlaubern. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von lateinamerikanischen Spezialitäten im Ava, griechischen Klassikern im Mykorini, türkischen Steaks im Aksam bis zu fangfrischem Fisch im Nemo, dem ersten Aquarium-Restaurant Antalyas. Gäste der Rixos Hotels von Belek bis Kemer erhalten während ihres Aufenthalts kostenfreien Eintritt. Zudem pendelt ein ebenfalls kostenloser Shuttle-Service zwischen dem Themenpark und den Resorts.

Wer sich im Rixos Premium Belek einen Urlaub gönnt, wird es sicherlich nicht bereuen. Das Meer zum Greifen nahe, der Service super, das Personal freundlich und zuvorkommend, das Sport- sowie Freizeitangebot riesig und die Weitläufigkeit der Anlage phänomenal. Nicht zu vergessen die hohe Qualität der Kulinarik. Hier passt so ziemlich alles zusammen. (Friedrich H. Hettler)