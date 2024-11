Dolce vita in den Bergen

Im Herzen des Salzburger Landes, an der Grenze zu Tirol, liegt das Biohotel Rupertus in Leogang. Dieses einzigartige Hotel ist nicht nur ein Ort der Ruhe und Erholung, sondern auch ein Vorbild für nachhaltigen Tourismus. Seit seiner Gründung im Jahr 1977 hat sich das Hotel Rupertus zu einem der führenden Biohotels in Österreich entwickelt.

Die Region Leogang im Salzburger Land ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Aktivurlauber. Umgeben von den majestätischen Leoganger Steinbergen bietet die Region eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer locken Wanderwege und Mountainbike-Strecken durch die atemberaubende Landschaft, zusätzlich laden Klettersteige, Naturlehrpfade und entspannende Spaziergänge in der malerischen Umgebung dazu ein, die Schönheit der Natur in vollen Zügen zu genießen.

Im Winter bieten die schneebedeckten Berge ein breites Spektrum an Aktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Langlaufen und Rodeln auf den bestens präparierten Pisten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Für die Abenteuerlustigen gibt es auch Möglichkeiten zum Eisklettern und Schneeschuhwandern. Die Region ist ideal für einen aktiven und gleichzeitig erholsamen Winterurlaub. Besonders nachhaltig geht das im Biohotel Rupertus, das schon mehrfach für ihr Green-Konzept ausgezeichnet wurde.

Modernes Design verschmilzt mit der Natur

Wenngleich der Weltcup und die im kommenden Jahr in Saalbach stattfindende alpine Ski-WM der ganzen Skiregion ein spezielles Flair geben: Wer im Rupertus wohnt, entdeckt ebenso gerne die sanften Seiten des Winters, ob beim Schneemann bauen im Hotelgarten oder im schönen Wellnessbereich.

Durch ganz viel Nestwärme und wertige, meist heimische Materialien zeichnet sich der moderne Wellness- und Poolbereich im Rupertus aus. Hier verschmelzen Green Lifestyle und modernes Design mit der umgebenden Natur. Die Leoganger Steinberge, die schon morgens ins Zimmer grüßen, bieten auch beim Bahnen ziehen auf 22 Metern Länge im beheizten Indoor- wie Outdoorpool einen herrlichen Anblick.

Die runde Panoramasauna mit Eisbrunnen, Zirbensauna, Kräuter-Dampfbad und Infrarotkabine im adults only-Bereich und die Familien-Kräutersauna mit „Familien-Nestern“ am Pool lassen keine Wellnesswünsche offen. Dazu werden entspannende Spa-Treatments unter anderem mit den Produkten der Biokosmetik-Manufaktur „Marías“ aus Salzburg angeboten. Yoga-Fans werden auch im Winter die Retreats im angenehm nach Holz duftenden Yoga-Raum mit renommierten Guides geboten.

Für Gastgeberin Nadja Blumenkamp ist Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit eine erklärte Herzensangelegenheit. Neben der „no food waste“-Philosophie gehört dazu auch, dass jeden Abend zwischen einem veganen und einem „herkömmlichen“ Bio-Menü gewählt werden darf. Sei es für ein ganzes veganes Menü oder auch nur ausgewählte Gänge.

„Die Nachfrage ist auf jeden Fall gestiegen – was anfangs noch die vegetarische Ernährung war, hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Vegan-Hype entwickelt“, sagt Rupertus-Küchenchef Norman Köhler. Neugierde wird hier belohnt, denn von VeganWelcome geprüft und mit Gault Millau-Haube gekrönt, überzeugt das Essen auf der ganzen Linie. Genuss bedeutet hier „saisonale Produkte aus der Region“.

Die Küche setzt auf

Getreide und Gemüse

Die regionalen Lieferanten sind qualitätsgeprüft und legen Wert auf Umwelt, Klimaschutz sowie transparente Kennzeichnung ihrer Produkte. „Wer sich auf die Natur einlässt und dabei seine Sinne einsetzt, erlebt den perfekten Genussmoment“, verspricht Gastgeberin Nadja Blumenkamp. Und weiter: „Mir ist es ein Anliegen, die Pflanzenkraft zu nutzen, weil sie einen kleineren CO2-Abdruck hinterlässt. Die Küchencrew setzt zudem gerne auf Getreide- und Gemüsesorten vom regionalen Bio-Hof. Sobald die frischen Produkte von den Leoganger Bauern bei uns eintreffen, werden sie leaf-to-root verarbeitet.“

Das Rupertus setzt als einziges Hotel in Leogang zu 100 Prozent Bio, Nachhaltigkeit und Regionalität in die Tat um und macht den Urlaub so tatsächlich grün. Das Schöne daran ist aber nicht nur das gute Gewissen gegenüber der Umwelt, sondern auch, dass man in Punkto Genuss auf nichts verzichten muss.

Der wertige Wellnessbereich mit Pool und die Sicherheit, auch im Urlaub hochwertiges Bio-Essen genießen zu können, nach Belieben sogar vegan, ist eine Kunst, die das familiengeführte Biohotel Rupertus beherrscht. Die Gastgeber kombinieren eine selbstverständliche, nie zur Schau gestellte grüne Lebenseinstellung mit einem Gespür für „Dolce Vita“ in den Bergen.

Für Kurzentschlossene gibt es zu Weihnachten 2024 ein ganz besonderes Angebot: Mit dem Ziel, absolute Skianfänger zwischen drei und fünf Jahren für den Skisport zu begeistern, bekommen die Kids an bestimmten Terminen zwischen Dezember 2024 und April 2025 alles kostenfrei. Ein echter Geheimtipp für Mamas und Papas, die sportlich etwas für den Nachwuchs tun wollen. (Maria Anger)