Der Relax Guide 2025 hat das Hotel Panorama Royal****s in Bad Häring mit beeindruckenden drei Lilien ausgezeichnet und zählt es zu den „Aufsteigern des Jahres“. Diese hervorragende Bewertung zeigt, dass die Gäste im Panorama Royal ein erstklassiges Erholungsangebot und eine hohe Servicequalität erwarten können.



Christian Werner, Herausgeber des Relax Guide, betont, dass das Panorama Royal bereits heute eine Form von Wellness bietet, die in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird: eine Auszeit, die innerlich nährt und es ermöglicht, gestärkt in den Alltag zurückzukehren. „Achtsamkeit, Gefühlsbewusstheit und Authentizität werden in Zukunft mehr gefragt sein als Bespaßung und künstlich inszenierte Zerstreuung. Immer mehr Hoteliers haben das bereits erkannt“, erklärt Werner.



Mit der ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie „Our way of healing“ beschreitet das Hotel Panorama Royal fundierte und erfolgreiche Wege zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität. Unter dem Motto „Quelle der Kraft, Energie und Lebensfreude“ verbinden Experten an diesem Kraftplatz jahrtausendealtes Gesundheitswissen mit wirksamen westlichen Heilmethoden. „Unser Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das Immunsystem zu stärken und die Energiereserven wieder aufzufüllen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und eine ganzheitliche Regeneration zu ermöglichen“, so Gastgeber Peter Mayer. Unterstützt wird das exklusive Konzept des Panorama Royal durch die wohltuende Ruhelage, durch die luxuriösen Annehmlichkeiten der beeindruckenden 7500 Quadratmeter großen Wellnesswelt und Genusserlebnisse aus der von Gault Millau mit drei Hauben ausgezeichneten Küche. Zudem belegt das Hotel Panorama Royal bei Connoisseur Circle, den zweiten Platz im Rating „Die besten Hotels“ in der Kategorie „Wellnesshotels“. (BSZ)