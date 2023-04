Ein attraktives, grenzüberschreitendes Regionalfestival

Das Band heißt Gemeinsam.Chancen.Gestalten. Ab Mitte Mai wird dann zwölf Wochen lang das bunte Band kultureller, sportlicher, kulinarischer und nachhaltig-naturnaher Ereignisse durch die bayerisch-tschechische Region wehen. Vom 19. Mai bis 6. August 2023 zeigen die verschiedensten Veranstaltungen in der Region zwischen Fichtelgebirge und Karlsbad, dass die bayerisch-tschechische Freundschaft gemeinsam unter einem Dach wächst.

Verschiedene Kommunen und Institutionen arbeiten leidenschaftlich an einem Programm, dass grenzüberschreitenden Charme haben wird und Chancen zur Vernetzung für alle Besucherinnen und Besucher bietet. Noch sind alle im Team in Bewegung und haben die Ärmel hochgekrempelt, alle ziehen an einem Strang, denn die Vorbereitungen für rund 70 Veranstaltungen befinden sich auf der Zielgeraden.

Porzellan, Kurbäder, Bodenschätze, Handwerkskunst, Musik und Natur – die Region bietet vielfältige Schätze. Das historische Egerland bietet kulturellen Reichtum. Diesem widmen sich in diesem Sommer mehrere zweisprachige Sonderausstellungen. So präsentiert das Porzellanikon in Hohenberg an der Eger „Luxus, Wellness, Porzellan – Ein Tag im böhmischen Kurbad“. Gezeigt werden schöne, teure und luxuriöse Stücke aus tschechischen und deutschen Sammlungen, die deutlich machen, warum die High Society aus ganz Europa böhmisches Porzellan so liebte.

Das Egerland-Museum Marktredwitz präsentiert „Allerley Kunststück – Reliefintarsien aus Eger“. In dieser Stadt schufen Kunsttischler im 17. und 18. Jahrhundert einzigartige und wertvolle Möbel mit filigran beschnitzten Einlegearbeiten. Die dreidimensionalen Intarsien faszinieren durch virtuose Schnitztechnik, akribische Detaildarstellung mit mikroskopisch kleinen Einlagen.

Auch die sächsischen Nachbarn stellen eine Rarität in den Mittelpunkt, die das Dreiländer-Eck Bayern-Böhmen-Sachsen verbindet: Die KunstWandelhalle in Bad Elster gibt in einer beindruckend vielfältigen Kunstausstellung „Kunst trifft… Flussperlmuschel“ diesem sonst so versteckt lebenden Tier eine schillernde Bühne. Zudem lädt die nordbayerisch-böhmische Region mit ihren prachtvollen Bädern, ihrer kraftvollen Geologie, ihrer bewegten Geschichte und vielfältigen Natur ein, zu vielen Entdeckungen – hüben und drüben.

Ein buntes Band

der Freundschaft

Pablo Schindelmann, einer der Geschäftsführer der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung und Durchführung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen Selb2023 mbH, freut sich, dass die in diesem Jahr zusammengestellten Veranstaltungen besondere Gelegenheiten sind zu Begegnungen und zur Vertiefung der nachbarschaftlichen Beziehungen. „Wir wollen zeigen, dass in den letzten 30 Jahren aus vielfältigen Kooperationen zwischen Bayern und Tschechien ein buntes Band der Freundschaft gewachsen ist. Dafür wird ein sichtbares Zeichen für Publikum und Mitwirkende ein Freundschaftsarmband sein, das man bei jedem Event bekommt. Die Veranstaltungen sind bis auf einige Ausnahmen kostenlos“.

Zudem legen die Veranstalter großen Wert darauf, dass die unterschiedlichen Sprachen kein Hindernis mehr darstellen. Aufbauend auf den erfolgreichen Vorarbeiten von Tandem, dem deutsch-tschechischen Koordinierungszentrum Jugendaustausch, werden Sprachanimationen und die einfach nutzbare Sprach-App Do kapsy eingesetzt.

Die Freundschaftswochen sind ein attraktives, lebendiges und grenzüberschreitendes Regionalfestival mit vielen Begegnungen und Veranstaltungsformaten wie: Kulturveranstaltungen, Festivals und Konzerte, Sportveranstaltungen, Natur- und Abenteuerveranstaltungen, Konferenzen und Symposien. Es dauert, wie bereits kurz erwähnt, zwölf Wochen (von Ende Mai bis Anfang August 2023) und für jede Woche sind Veranstaltungen zu verschiedenen Themen geplant wie: Licht, Sport, Natur, Wasser, Europa, Sprachen und Geschichte, Kultur, Musik, Kulinarik, Kunst und Design.

Ziel dieser Freundschaftswochen ist es, den erreichten Stand der Zusammenarbeit in der Region zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik insgesamt zu zeigen sowie die bayerisch-tschechischen Beziehungen zu beleben und Impulse für eine weitere langfristige Vertiefung der Kontakte zwischen beiden Ländern auf allen Ebenen zu geben. Darüber hinaus sind die Freundschaftswochen auch ein lebendiges Zeichen im 30-jährige Jubiläumsjahr der Euregio Egrensis. (BSZ)



(Mehr Informationen unter: www.freundschaftswochen2023.eu.)