Freizeit und Reise

In der Basilika finden im Rahmen der Ottobeurer Konzerte drei große Basilikakonzerte statt. (Foto: Stefan Reichel)

09.04.2026

Ein Ort, ein Klang, eine Idee

Die Ottobeurer Konzerte: Von Juni bis September stehen insgesamt elf Konzerte auf dem Programm

Ottobeuren im Allgäu ist weltberühmt für seine monumentale Basilika. Die sanft hügelige Lage im Voralpengebiet macht den Ort zum idealen Feriendomizil für Wanderer, Radfahrer, Golfer, Kunstliebhaber, für Allgäu-Entdecker und vor allem für Freunde der klassischen Musik.

Mit ihrem Programm 2026 setzen die Ottobeurer Konzerte erneut ein weithin sichtbares Zeichen im bayerischen Musikleben. In einzigartiger Weise verbinden sich die barocke Architektur der Basilika Ottobeuren, bedeutende Werke der Musikgeschichte und international renommierte Orchester zu einem Gesamterlebnis von außergewöhnlicher Dichte. Von Juni bis September stehen insgesamt elf Konzerte auf dem Programm – drei große Basilikakonzerte, ergänzt durch hochkarätige Aufführungen im Kaisersaal der Benediktinerabtei Ottobeuren sowie Kammerkonzerte im Museum für zeitgenössische Kunst.

Große Basilikakonzerte – geistliche Weite und sinfonische Monumente.

Den Auftakt der Basilikakonzerte bildet am Sonntag, 21. Juni 2026, Edward Elgars monumentales Oratorium „The Dream of Gerontius“. Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks kehren unter der Leitung von Sir Simon Rattle in die Basilika zurück und knüpfen damit an eine über 75-jährige Tradition legendärer Gastspiele an. Elgars tief spirituelles Werk, das den Weg der menschlichen Seele von der Todesstunde bis in die Ewigkeit schildert, ist auf dem europäischen Kontinent selten zu hören und erklingt nach 2008 erst zum zweiten Mal in Ottobeuren. In der weiten Akustik der Basilika trifft die deutlich von Wagner inspirierte Tonsprache auf englische Oratorientradition – ein Ereignis von besonderem Rang.

Am Sonntag, 19. Juli 2026, stehen zwei Schlüsselwerke von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm: die weltberühmte Sinfonie g-Moll, die erstmals in der Basilika erklingt, und das ergreifende Requiem d-Moll. Der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg und das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz München musizieren unter der Leitung von Hansjörg Albrecht. Mozarts meisterhafte Verbindung von dramatischer Wucht, innerer Zartheit und kompositorischer Klarheit entfaltet sich dabei in einem Raum, der wie geschaffen ist für geistliche Musik.

Den Abschluss der großen Konzerttrilogie bildet am Sonntag, 20. September 2026, ein sinfonisches Monument: Anton Bruckners 8. Symphonie, oft als „Krone der Musik des 19. Jahrhunderts“ bezeichnet. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter seinem Chefdirigenten Vladimir Jurowski lässt dieses gewaltige Werk in der Basilika erklingen, wo es nun bereits zum neunten Mal aufgeführt wird. Mit über 90 Mitwirkenden verbindet sich Bruckners Klangarchitektur mit der barocken Raumwirkung der Basilika zu einem überwältigenden Gesamterlebnis.

Kaisersaal und Kammermusik – Vielfalt und Nachwuchsförderung.

Fester Bestandteil der Ottobeurer Konzerte sind zudem Aufführungen erstklassiger Ensembles, Kammermusiker und Nachwuchskünstler. Erstmals nach fünfjähriger Renovierungszeit wird der Kaisersaal der Benediktinerabtei Ottobeuren wieder zur Bühne für die Ottobeurer Konzerte. Zusammen mit dem Museum für zeitgenössische Kunst spannt sich der Bogen von sinfonischer Jugendförderung über eine festliche Operngala bis hin zu intimer Kammermusik und innovativen Formaten für Kinder. Ensembles wie das Südwestdeutsche Kammerorchester, das Schwäbische Jugendsinfonieorchester oder international profilierte Solisten wie Ingolf Turban und Tomoko Sawallisch prägen das facettenreiche Programm.

Die Ottobeurer Konzerte 2026 stehen damit exemplarisch für die Einheit von Raum, Werk und Interpretation. Die Basilika Ottobeuren wird einmal mehr zum Resonanzraum großer Musik, in dem geistliche Barockarchitektur und musikalische Meisterwerke eine eindrucksvolle Symbiose eingehen – ein kulturelles Ereignis mit überregionaler Strahlkraft. (BSZ)

(Tickets & Informationen: Touristikamt Kur & Kultur, Marktplatz 14, D-87724 Ottobeuren, Tel.: +49 (0)8332 9219-50, touristikamt(at)ottobeuren.de, www.ottobeuren.de)

 

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