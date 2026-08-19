Ein Ort für Jung und Alt

Hohe Gipfel und ruhige Täler, kühle Bergseen und urige Almen – das sind die Kulissen für sommerliche Naturerlebnisse in Obertauern im Salzburger Land. Die Region erstreckt sich von Untertauern über den Radstädter Tauernpass bis nach Tweng im Salzburger Lungau und vereint das Beste aus zwei alpinen Welten. Die hochalpine Landschaft Obertauerns begeistert mit einzigartigem Berggefühl, während die idyllischen Talorte Untertauern und Tweng zu entspannten Wanderungen, Radtouren und Naturgenuss einladen. Hier finden Urlauber, wonach sie sich sehnen. Individualsportler können sich jedem Schwierigkeitsgrad stellen und Familien finden in der Region beste Urlaubsbedingungen. Auch Trailrunner und Mountainbiker finden hier ideale Bedingungen. Der Almseilgarten gilt als einer der schönsten im Alpenraum, und zum Sommerhit hat sich Berg-Yoga entwickelt.

Obertauern liegt 90 Kilometer südlich von Salzburg zwischen 1740 und 2526 Meter Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstädter Tauernpass. Acht Kilometer nördlich befindet sich auf 1009 Meter Seehöhe der Ort Untertauern. Auf der Südseite des Passes, im Salzburger Lungau, liegt ebenfalls acht Kilometer von Obertauern entfernt, der Ort Tweng auf 1233 Metern.

Noch bis 4. Oktober 2026 findet ein wöchentlich wiederkehrendes kostenloses Wochenprogramm mit Outdoor-Aktivitäten für Kinder und Erwachsene statt. Geführte Wanderungen, darunter Kräuter- und Wasserwanderungen, Berg-Yoga, der Familien-Workshop „Wir bauen ein Basecamp“ oder Touren mit Einblicken ins Leben auf der Alm bringen Gästen die Natur näher. Weitere Angebote sind unter anderem Ausflüge in den Almseilgarten, eine Abfahrt mit dem Mountain Skyver, Kräuterkochkurse, Reitkurse in Tweng oder Fischen im Wildpark Untertauern.

Wer auf halber Strecke zwischen Obertauern und Untertauern von der Bundesstraße B99 in die Gnadenalmstraße abfährt, taucht in eine andere Welt ein. Raus aus dem Alltag, hinein in ein idyllisches, sanft ansteigendes Plateau auf über 1250 Meter Höhe, eingebettet in das Panorama der Radstädter Tauern. „Alles Alm“ heißt der im Einklang mit der Natur angelegte Familien-Rundweg, auf dem sich alles um das Almleben von einst und heute dreht. Die flache, kinderwagentaugliche Route führt an zehn Themen-Stationen vorbei, die Wissenswertes präsentieren und spannende Fakten aus Natur, Tierwelt und Geschichte vermitteln. Spielstationen, Rastplätze mit Rutschen und Schaukeln, Begegnungen mit Tieren und unterhaltsame Informationen wechseln sich ab. Gut eineinhalb Stunden sollte man für den Weg einplanen. Geboten werden dort unter anderem ein großer Wasserspielplatz, ein Kuhflecken-Memory als Rätsel-Spiel für die ganze Familie, Kuhflecken-Sprungmeile, Murmeltierbau, Riesenrutsche und eine Aussichtsplattform.

Für die Kleinsten hat Obertauern eine eigene Erlebniswelt geschaffen. Mit Maskottchen Bobby entdeckt der Nachwuchs die Bergwelt von Obertauern und tobt sich bei verschiedenen Abenteuern aus. Auf Stationen rund um den Grünwald- und Krummschnabelsee warten lustige Aufgaben, darunter ein spannender Stelzenparcours, eine Kugelbahn, ein „Fit mach mit“-Platz, ein Wasserrad, eine abenteuerliche Floßfahrt über den Krummschnabelsee, unterirdische Murmeltierbauten sowie Ruder- und Tretboote. Bobby’s Erlebniswelt ist von Anfang bis Mitte September geöffnet.

Zwei Bergbahnen – Grünwaldkopfbahn und Hochalmbahn – sind bei gutem Wetter täglich in Betrieb. Kinderwägen, Hunde und Mountainbikes werden kostenlos transportiert. Über 280 Kilometer Wanderwege führen zu Gipfeln mit fantastischer Aussicht, urigen Almen, stillen Bergseen und Naturschauspielen wie dem Johanneswasserfall. 2024 wurde dort eine Aussichtsplattform errichtet, die sich harmonisch in die Landschaft einfügt und einen freien Blick auf den Ort, an dem das Wasser in die Tiefe stürzt, ermöglicht – ein beeindruckendes Erlebnis.

In 1740 Meter Höhe sind die Gewässer nicht nur um einiges kälter als die im Tal, sondern aufgrund ihrer Lage inmitten schroffer Berghänge und moosgrünen Almwiesen mit spektakulären Aussichten auch ein optischer Genuss. Obertauern kann gleich mit 11 Bergseen aufwarten. Schwimmen in kalten Gewässern stärkt das Immunsystem, belebt Körper und Geist und regt den Stoffwechsel an. Gleichzeitig hat der Sprung ins kühle Nass auch positive mentale und physische Effekte für die Gesundheit. Beim Eintauchen in die smaragdgrünen Bergseen mit Wassertemperaturen zwischen 17 und 23 Grad ziehen sich die Gefäße zusammen und das Blut wird im Körperkern zentralisiert, um die Körpertemperatur bestmöglich zu halten. Nach dem erfrischenden Bad weiten sich die Gefäße, es kommt zu einer verstärkten Durchblutung. Während die stärkere Durchblutung der Muskulatur und des Körperkerns ein wohliges Gefühl hervorrufen, stärkt der Wechsel von Kälte und Wärme das Immunsystem.

Trailrunning in Obertauern vereint sportliche Herausforderungen mit Naturerlebnissen. Die abwechslungsreiche, herausfordernde Trendsportart trainiert den Körper, macht den Kopf frei und fördert die Entspannung. Die Trail Runs in Obertauern führen auf acht ausgeschilderten Strecken über insgesamt 133 Kilometer vorbei an wilden Wasserfällen und Schluchten, über Almwiesen und Berghänge, zu Gipfelkreuzen und smaragdgrünen Bergseen. Von Cross Adventure bis Cross Trail fordern die Pfade Anfänger wie Könner. Die bergigen Strecken verbessern nicht nur die Koordination und das Reaktionsvermögen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden. Wie die Austrian Moderate Altitude Study (AMAS)-Höhenstudie I und II belegt, gilt dies vor allem für das Training zwischen 1500 und 2500 Metern Höhe. Die klare, pollenfreie Bergluft macht Obertauern zusätzlich zu einem idealen Ort, um mit Trail Running zu beginnen und nach neuen Herausforderungen zu suchen. (BSZ)