Freizeit und Reise

Wandern im Sommer in Obertauern. (Foto: TVB Obertauern)

19.08.2026

Ein Ort für Jung und Alt

Obertauern bietet jede Menge Aktivitäten für Kinder und Erwachsene

Hohe Gipfel und ruhige Täler, kühle Bergseen und urige Almen – das sind die Kulissen für sommerliche Naturerlebnisse in Obertauern im Salzburger Land. Die Region erstreckt sich von Untertauern über den Radstädter Tauernpass bis nach Tweng im Salzburger Lungau und vereint das Beste aus zwei alpinen Welten. Die hochalpine Landschaft Obertauerns begeistert mit einzigartigem Berggefühl, während die idyllischen Talorte Untertauern und Tweng zu entspannten Wanderungen, Radtouren und Naturgenuss einladen. Hier finden Urlauber, wonach sie sich sehnen. Individualsportler können sich jedem Schwierigkeitsgrad stellen und Familien finden in der Region beste Urlaubsbedingungen. Auch Trailrunner und Mountainbiker finden hier ideale Bedingungen. Der Almseilgarten gilt als einer der schönsten im Alpenraum, und zum Sommerhit hat sich Berg-Yoga entwickelt.

Obertauern liegt 90 Kilometer südlich von Salzburg zwischen 1740 und 2526 Meter Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstädter Tauernpass. Acht Kilometer nördlich befindet sich auf 1009 Meter Seehöhe der Ort Untertauern. Auf der Südseite des Passes, im Salzburger Lungau, liegt ebenfalls acht Kilometer von Obertauern entfernt, der Ort Tweng auf 1233 Metern.

Noch bis 4. Oktober 2026 findet ein wöchentlich wiederkehrendes kostenloses Wochenprogramm mit Outdoor-Aktivitäten für Kinder und Erwachsene statt. Geführte Wanderungen, darunter Kräuter- und Wasserwanderungen, Berg-Yoga, der Familien-Workshop „Wir bauen ein Basecamp“ oder Touren mit Einblicken ins Leben auf der Alm bringen Gästen die Natur näher. Weitere Angebote sind unter anderem Ausflüge in den Almseilgarten, eine Abfahrt mit dem Mountain Skyver, Kräuterkochkurse, Reitkurse in Tweng oder Fischen im Wildpark Untertauern. 

Wer auf halber Strecke zwischen Obertauern und Untertauern von der Bundesstraße B99 in die Gnadenalmstraße abfährt, taucht in eine andere Welt ein. Raus aus dem Alltag, hinein in ein idyllisches, sanft ansteigendes Plateau auf über 1250 Meter Höhe, eingebettet in das Panorama der Radstädter Tauern. „Alles Alm“ heißt der im Einklang mit der Natur angelegte Familien-Rundweg, auf dem sich alles um das Almleben von einst und heute dreht. Die flache, kinderwagentaugliche Route führt an zehn Themen-Stationen vorbei, die Wissenswertes präsentieren und spannende Fakten aus Natur, Tierwelt und Geschichte vermitteln. Spielstationen, Rastplätze mit Rutschen und Schaukeln, Begegnungen mit Tieren und unterhaltsame Informationen wechseln sich ab. Gut eineinhalb Stunden sollte man für den Weg einplanen. Geboten werden dort unter anderem ein großer Wasserspielplatz, ein Kuhflecken-Memory als Rätsel-Spiel für die ganze Familie, Kuhflecken-Sprungmeile, Murmeltierbau, Riesenrutsche und eine Aussichtsplattform.

Für die Kleinsten hat Obertauern eine eigene Erlebniswelt geschaffen. Mit Maskottchen Bobby entdeckt der Nachwuchs die Bergwelt von Obertauern und tobt sich bei verschiedenen Abenteuern aus. Auf Stationen rund um den Grünwald- und Krummschnabelsee warten lustige Aufgaben, darunter ein spannender Stelzenparcours, eine Kugelbahn, ein „Fit mach mit“-Platz, ein Wasserrad, eine abenteuerliche Floßfahrt über den Krummschnabelsee, unterirdische Murmeltierbauten sowie Ruder- und Tretboote. Bobby’s Erlebniswelt ist von Anfang bis Mitte September geöffnet.

Zwei Bergbahnen – Grünwaldkopfbahn und Hochalmbahn – sind bei gutem Wetter täglich in Betrieb. Kinderwägen, Hunde und Mountainbikes werden kostenlos transportiert. Über 280 Kilometer Wanderwege führen zu Gipfeln mit fantastischer Aussicht, urigen Almen, stillen Bergseen und Naturschauspielen wie dem Johanneswasserfall. 2024 wurde dort eine Aussichtsplattform errichtet, die sich harmonisch in die Landschaft einfügt und einen freien Blick auf den Ort, an dem das Wasser in die Tiefe stürzt, ermöglicht – ein beeindruckendes Erlebnis.

In 1740 Meter Höhe sind die Gewässer nicht nur um einiges kälter als die im Tal, sondern aufgrund ihrer Lage inmitten schroffer Berghänge und moosgrünen Almwiesen mit spektakulären Aussichten auch ein optischer Genuss. Obertauern kann gleich mit 11 Bergseen aufwarten. Schwimmen in kalten Gewässern stärkt das Immunsystem, belebt Körper und Geist und regt den Stoffwechsel an. Gleichzeitig hat der Sprung ins kühle Nass auch positive mentale und physische Effekte für die Gesundheit. Beim Eintauchen in die smaragdgrünen Bergseen mit Wassertemperaturen zwischen 17 und 23 Grad ziehen sich die Gefäße zusammen und das Blut wird im Körperkern zentralisiert, um die Körpertemperatur bestmöglich zu halten. Nach dem erfrischenden Bad weiten sich die Gefäße, es kommt zu einer verstärkten Durchblutung. Während die stärkere Durchblutung der Muskulatur und des Körperkerns ein wohliges Gefühl hervorrufen, stärkt der Wechsel von Kälte und Wärme das Immunsystem.

Trailrunning in Obertauern vereint sportliche Herausforderungen mit Naturerlebnissen. Die abwechslungsreiche, herausfordernde Trendsportart trainiert den Körper, macht den Kopf frei und fördert die Entspannung. Die Trail Runs in Obertauern führen auf acht ausgeschilderten Strecken über insgesamt 133 Kilometer vorbei an wilden Wasserfällen und Schluchten, über Almwiesen und Berghänge, zu Gipfelkreuzen und smaragdgrünen Bergseen. Von Cross Adventure bis Cross Trail fordern die Pfade Anfänger wie Könner. Die bergigen Strecken verbessern nicht nur die Koordination und das Reaktionsvermögen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden. Wie die Austrian Moderate Altitude Study (AMAS)-Höhenstudie I und II belegt, gilt dies vor allem für das Training zwischen 1500 und 2500 Metern Höhe. Die klare, pollenfreie Bergluft macht Obertauern zusätzlich zu einem idealen Ort, um mit Trail Running zu beginnen und nach neuen Herausforderungen zu suchen. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf alle Waren 19 Prozent Mehrwertsteuer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz