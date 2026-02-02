Ein Paradies für alle Sinne

Inmitten alter Obstbäume und klarer Quellen, umgeben von weitläufigen Allgäuer Wiesen, liegt ein Ort, der dem Wesentlichen wieder Raum gibt: Die Alpzitt-Chalets im 3.000-Seelen-Örtchen Burgberg am Fuße des Grünten, dem sogenannten „Wächter des Allgäus“. 2018 hat das Inhaberehepaar Sonja und Albert Gilb in ihrer Heimat im Illertal an der alten Sägemühle aus dem 17. Jahrhundert das autofreie Chalet-Dorf Alpzitt eröffnet (www.alpzitt-chalets.de). Die Lage ist mehr als perfekt, direkt in den Alpen und doch nur rund zwei Stunden von München entfernt: Die Region Alpsee-Grünten schmiegt sich lieblich in die Berglandschaft ein, mit einem Bike oder E-Bike lässt sich die unmittelbare Umgebung bestens erkunden, der Große Alpsee als größter Natursee der Region liegt nur 15 Autominuten entfernt und ist jeden Ausflug wert. Man kann überall die Allgäuer Gastfreundschaft genießen, mit dem Ruder- oder Tretboot den See erkunden, Schwimmen, Kiten, Segeln und Surfen. Das Chalet-Dorf ist auch perfekter Ausgangspunkt für tolle Wanderungen im Sommer wie im Winter. Viele Spazierwege starten direkt vor dem Hüttendorf und sogar anspruchsvollere Mehrstundenwanderungen sind nur einen Katzensprung entfernt. Empfehlenswert ist eine Wanderung zur nahegelegenen Burgruine Burgberg, die mit einem fantastischen Rundumblick auf die reizvolle Allgäuer Landschaft belohnt. Im Winter punkten Langlaufloipen und Schneeschuhwanderwege mit Bewegung in der frischen Allgäuer Bergluft. Wer mag, kann atemberaubende exklusive Ein- und Ausblicke beim Wandern & Biken mit einem privatem Guide genießen.

Dass im Alpzitt voll auf Entschleunigung gesetzt wird, wird bereits bei der Anreise deutlich: Das Gepäck wird mit dem Bollerwagen ins jeweilige Chalet transportiert, Hektik kann gar nicht erst aufkommen, die Seele kann von Minute Eins an durchatmen, wenn beim Alltag die Stopptaste gedrückt wird. Das Gefühl an schöne Kindheitserinnerungen mit gemeinsamen Angeln, Wald und Bäche erforschen, barfuß durch feuchte Bergwiesen laufen, Schlitten fahren oder einen Schneemann bauen ohne ständige Erreichbarkeit und ohne Alltagsdruck kommt sofort auf – „nur Zeit für sich und seine Lieben haben, das ist ein Luxus, den man hier bei uns verschwenden darf“, beschreiben die Eigentümer ihre Philosophie. Dem Wesentlichen soll wieder mehr Raum gegeben werden, und das kommt bei Gästen aus Nah und Fern so gut an, dass im Herbst 2025 weitere romantische Chalets Chalet-Ferienwohnungen dazukamen, die liebevoll bis ins kleinste Detail geplant sind und in ihrer Architektur stark an urige Allgäuer Berghütten erinnern. Die neuen exklusiven Chalets am Naturbadesee, ein Panoramachalet und neue Premium-Chalets mit direktem Seezugang erfreuen sich inzwischen großer Nachfrage und laden mit eigenem Whirlpool auf der Terrasse und neuem Spa-Gebäude zu echter Auszeit vom Alltag ein.

„Zitt bedeutet soviel wie Zeit haben. Wir wollten das Erbe unserer Geschichte erhalten und noch weiterentwickeln“, erzählt Inhaber Albert Gilb, der zusammen mit seiner Familie gleich neben dem Chalet-Haupteingang wohnt. Mit viel Innovationskraft und Weitsicht hat er nun sein Herzensprojekt verwirklicht und sechs neue Spa-Chalets geschaffen, die mit 60 bis 90 qm viel Platz für besondere Auszeiten bieten: Drei Chalets befinden sich direkt am Wasser, mit eigener Stegplattform. Das Interieur zeigt sich luxuriös und behaglich zugleich. Zwei Chalets besitzen einen privaten Garten/Naturbadesee, ein Chalet liegt über dem Spa-Gebäude und bietet einen traumhaften Blick über das gesamte Alpzittareal. Die Innenausstattungen zeigen sich allesamt von exzellenter Qualität, ohne überflüssigen Schnickschnack, sondern behaglich und vereinen Allgäuer Tradition mit modernem Zeitgeist. Nachhaltigkeit hat in den Chalets einen hohen Stellenwert – es gibt Zirbenholz-Betten, einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit Kamin, eine komplett ausgestattete Küche, ein großzügiges Bad mit Privatsauna und extra Dusche oder freistehender Badewanne, eine Feuerschale auf der Terrasse und einen privaten Hot Pot, der von Gästen bei Bedarf mit extra bereitgestelltem Fichtenholz angefeuert werden kann.

Ein einmaliges Erlebnis ist übrigens der Frühstücksservice im Dorf: Wenn fleißige Chalet-Mitarbeiter mit dem elektrisch betriebenen Golfwägelchen zur gewünschten Uhrzeit einen liebevoll bestückten Frühstückskorb liefern, der keinen Frühstückswunsch offen lässt und der jeweils am Vorabend vom Gast nach persönlichen Vorlieben zusammengestellt werden kann, steht einem perfekten Tag in den Bergen nichts im Wege. Der warmherzige, persönliche Service und die individuelle Betreuung zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Gastaufenthalt… Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen zu stärken, in der chaleteigenen Sauna zu entspannen, sich am Naturbadeteich zu räkeln, die Privatsphäre im Holzchalet bei guter Literatur zu genießen, Scrabble am robusten Holztisch des Privatgartens zu spielen oder eine Runde Golf inmitten einer malerischen Umgebung zu genießen. Wagemutige können im Sommer Outdoor-Action erleben, wenn sie in der Nähe mit dem Flying Fox über Baumwipfel fliegen oder bei einer Lamawanderung die Uhrzeit vergessen. Kinder haben auf dem weitläufigen Grundstück selbst reichlich Platz zum Spielen, können mit Treträdern umherkurven, die Ziegen im hauseigenen Tiergehege warten auf Streicheleinheiten, Hühner spazieren auf den schmalen Wegen umher, und der Chalethund Seppi begrüßt jeden Gast nach der Rückkehr von einer Unternehmung.

Wertvolle Zeit fürs Ich lässt sich in Alpzitt´s Spa & Retreat genießen. Seit Herbst 2025 bietet eine neue Sauna-, Spa- und Ruhewelt Entspannung mit Traumpanorama maximale Wohlfühlatmosphäre, ein umfangreiches Massage- und Kosmetikangebot individuelle Glücksmomente, eine große Eventsauna wohltuende Aufgüsse und tiefe Entspannung, der Outdoor-Pool mit Liegefläche ganzjährig beheizten Wassergenuss, und der Natursee Schwimmen inmitten der Natur, kristallklar und ganz ohne Chemie. Yogaangebote runden das vielseitige Angebot für all diejenigen ab, die sich lieber ganz auf sich konzentrieren.

Im chaleteigenen Genießerrestaurant „Genusswerk“ erwartet den Gast spätestens abends eine erlesene Auswahl an feinster Kulinarik. Speisen, die mit Liebe zum Detail und regionalen Zutaten zubereitet werden – eine ehrliche, heimatverbundene Küche, die der Küchenchef täglich mit Leidenschaft zaubert. Die Genussmomente werden auf Wunsch in alle Chalets und Ferienwohnungen geliefert, und man kann täglich neu entscheiden, ob man sich für einen stilvollen Abend zu Zweit oder mit der Familie im stilvoll-gemütlichen Restaurant „aufbrezelt“, oder ob man lieber die urige Gemütlichkeit in den „eigenen Wänden auf Zeit“ genießen möchte. Auf Wunsch wird ein Candle-Light-Dinner im Chalet ermöglicht, für ganz besondere Romantik-Momente.

Die Alpzitt-Chalets sind ein tolles Full-Service-Refugium der besonderen Art für erholsame Wellnessmomente, aber auch aktive Naturerlebnisse. Seit der Erweiterung ist ein neues Kapitel für anspruchsvolle Urlaubsgäste aufgeschlagen, das ganz im Zeichen des „Ich-Moments“ steht. Urlaub und Auszeit vom Alltag in Burgberg lassen den Gast mit neuer Kraft gestärkt in den Alltag zurückkehren. Das ist Zeit, die man sich selbst schenkt, oder die man zusammen mit der Familie genießt. Einfach besondere Erholung für Körper und Geist, die man sich gönnen sollte. „Alles dürfen, nichts müssen, denn das Leben ist zu kurz für irgendwann“ – das Motto der Familie Gilb versteht jeder Gast spätestens bei der Abreise. Alpzitt und die Kunst, nichts zu müssen, das gehört zusammen. (Petra Preis)