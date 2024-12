Ein Paradies für Wintersportler und Ruhesuchende

Im Herzen der Kärntner Nockberge liegt Bad Kleinkirchheim, ein malerisches Dorf, das im Winter zu einem wahren Paradies für Wintersportler*innen und Erholungssuchende wird. Die Region ist bekannt für ihre hervorragend präparierten Pisten, die beiden Thermalbäder und die traditionelle Kärntner Gastfreundschaft. Besonders hervorzuheben ist auch das Hotel GUT Trattlerhof der Familie Forstnig, das durch seine Kombination aus Luxus, Komfort und Authentizität einen besonderen Platz im Herzen der Gäste gefunden hat, sowie Trattlers Hof-Chalets.

Mit über 103 Kilometern perfekt präparierter Pisten – davon 18 Kilometer blaue, 77 Kilometer rote und 8 Kilometer schwarze Pisten – sowie 24 modernen Liftanlagen und Bergbahnen bietet Bad Kleinkirchheim ein unvergleichliches Skierlebnis für alle Könnerstufen. Von sanften Hängen für Anfänger bis hin zu anspruchsvollen Abfahrten für erfahrene Skifahrer ist für jeden etwas dabei. Die Funline, der Snowpark und die Kidsslope bieten zusätzliche Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Besonders erwähnenswert ist die Weltcup-Abfahrt „Kärnten – Franz Klammer“, eine der anspruchsvollsten Pisten der Region, benannt nach dem berühmten österreichischen Skirennläufer.

Aber auch Langläufer kommen in Bad Kleinkirchheim auf ihre Kosten, denn es gibt ein umfangreiches Netz an gespurten Loipen. Die gut präparierten Strecken führen durch die verschneite Winterlandschaft und bieten dabei atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Die Loipen sind sowohl für klassische Langläufer als auch für Skater geeignet.

Eine hervorragende Möglichkeit, die unberührte Natur zu genießen, ist das Schneeschuhwandern. Geführte Touren durch die tief verschneiten Landschaften eröffnen Einblicke in die winterliche Flora und Fauna. Die stille Schönheit der verschneiten Wälder und Berge kann in vollem Umfang erlebt werden, fernab von den belebten Skipisten.

Für Familien und Adrenalinjunkies gleichermaßen bietet Bad Kleinkirchheim mehrere Rodelbahnen. Ob am Tag oder bei Flutlicht, eine rasante Abfahrt auf dem Schlitten sorgt für Spaß und Spannung. Besonders empfehlenswert ist die Rodelbahn auf der Kaiserburg, die eine aufregende und zugleich sichere Abfahrt bietet.

Eine romantische Pferdeschlittenfahrt durch die verschneiten Wälder ist ein Highlight für Paare und Familien. Eingehüllt in warme Decken, können Gäste die winterliche Landschaft in aller Ruhe genießen und die zauberhafte Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Für diejenigen, die die weiße Pracht auf sanftere Weise erkunden möchten, sind die zahlreichen Winterwanderwege ideal. Die gut ausgeschilderten Routen führen durch malerische Landschaften und bieten zahlreiche Gelegenheiten für Fotoaufnahmen und kleine Pausen, um die Aussicht aufzusaugen und zu genießen.

Eine besondere Ehre zuteil wurde zum Winter Opening in Bad Kleinkirchheim Franz Klammer, dem nach wie vor erfolgreichsten Abfahrtsskirennläufer aller Zeiten. Noch heute ist sein Name nachhaltig in Bad Kleinkirchheim verankert.

Der Platz direkt vor dem Gebäude des Tourismusverbands heißt nun offiziell Franz-Klammer-Platz. Und damit alle schon beim Vorbeifahren wissen, dass in Bad Kleinkirchheim die Erfolgsgeschichte einer Legende begann – 1971 feierte Klammer in Bad Kleinkirchheim seinen ersten Europacupsieg in der Abfahrt auf der FIS K70 –, ziert den Platz eine etwa 3 Meter hohe Franz-Klammer-Skulptur, geschaffen vom Künstler Egon Gruber.

Mit dem Winter Opening am Nikolaustag startete der Tourismusverband Bad Kleinkirchheim auch die #servusfranz-Kampagne, in der die Verbundenheit der Bad Kleinkirchheimer mit ihrem Idol authentisch und humorvoll vor den Vorhang geholt wird. Erstmals wurde der Image-Film zur Kampagne #servusfranz, in dem auch Freunde und Wegbegleiter einen Auftritt haben, präsentiert. Jakob Forstnig, Tourismusverbands-Vorsitzender in Bad Kleinkirchheim: „Mit unserer #servusfranz-Kampagne erreichen wir einen nachhaltigen Effekt für den Tourismus. Aber vor allem sind die Eröffnung des Franz-Klammer-Platzes und die Einweihung der Franz-Klammer-Skulptur eine Herzensangelegenheit – sie sind das Symbol einer jahrelangen Freundschaft mit unserem Skikaiser.“

Early Morning Skiing

mit Skiidol Franz Klammer

Wer den QR-Code abruft, der auf der Skulptur angebracht ist, wird persönlich mit einer Botschaft von Franz begrüßt. Und wer leibhaftig einmal mit Franz Klammer Skifahren möchte für den/die gibt es das „Early Morning Skiing – Ski vor 9 mit Franz Klammer“. Im exklusiven Kreis vor allen anderen die Pisten erkunden, gemeinsam mit einem Olympiasieger, das ist eine bleibende Erinnerung. Der österreichische Skihero trifft die Gäste direkt an der Talstation der Kaiserburgbahn und nach einem Warm-up-Coffeesnack geht es noch vor Sonnenaufgang rauf auf den Berg. 2 Stunden lang erkundet man dann an der Seite die Skiidols das Skigebiet und holt sich wertvolle Tipps und Tricks für den perfekten Carving-Schwung. Anschließend klingt bei einem gemütlichen Brunch mit köstlicher regionaler Alpen-Adria-Kulinarik der Morgen aus. Die Termine sind: 7. Januar, 4., 11. und 18. Februar 2025 – Preis: 195 Euro pro Person.

„Früher hatte ich immer einen Schleim, wenn es vor dem Rennen geschneit hatte. Da war die Piste nämlich derart langsam, dass sich auch meine Konkurrenten eine gute Zeit holten. Dann konnte ich mein Können, das ich mir in meiner Jugend in Bad Kleinkirchheim aneignete, nicht gebührend ausspielen”, fand Klammer spontan die passende Anekdote zum einsetzenden Schneefall, der Lust auf einen Winterurlaub in Kärnten macht.

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: „Für den Kärntner Tourismus ist Franz Klammer ein wichtiger Markenbotschafter. Er vermittelt seit Jahren nicht nur seine Leidenschaft für den Skisport, sondern auch für die Schönheit und Gastfreundschaft Kärntens. Die Freude für den Skisport wurde und wird durch Leitfiguren wie Franz geprägt.“

Natürlich gibt es in Bad Kleinkirchheim zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten, eine davon ist das bereits erwähnte Hotel Trattlerhof. Das Haus ist weit mehr als nur eine Unterkunft; es ist ein Rückzugsort, der Tradition und Moderne auf harmonische Weise verbindet. Das Haus liegt malerisch am Waldrand. Im Winter sind die Liftanlagen in unmittelbarer Nähe, was den Zugang zum Skigebiet besonders bequem macht. Das familiengeführte Haus blickt auf eine 140-jährige Geschichte zurück und bietet seinen Gästen eine warme und einladende Atmosphäre.

Vorzüglich Urlauben kann man seit 2017 nicht mehr nur im traditionsreichen Hotel, sondern auch in den modernen und zeitgleich urigen Chalets mit Almhüttenflair. Sie sind eine Kombination aus dem Charme einer Skihütte und dem Komfort eines Sternehotels, so Hotelier und Chaletbetreiber Jakob Forstnig. Ganz nach Trattlers Philosophie wurden die 14 Hütten im Hüttendorf allesamt mit traditionellen, hochwertigen Naturmaterialien wie Lärchen- und Fichtenholz von heimischen Betrieben erbaut. Nachhaltigkeit und Regionalität spielen beim genüsslichen Urlaub in Trattlers Hof-Chalets ebenso wie im Hotel eine wichtige Rolle.

Kurz zur Geschichte der Chalets: „Manchmal muss man die Perspektive wechseln, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.“ Nicht nur eine neue Perspektive, sondern ein neuer Ort öffnete Gastgeber Jakob Forstnig die Augen und lieferte so den Grundstein für die Entstehung der heute so beliebten Hof-Chalets. Durch einen Zufall besuchte Forstnig ein prächtiges Hüttendorf, welches dem jungen Gastgeber nicht mehr aus dem Kopf gehen sollte.

Als die Idee zur Errichtung des Trattlerhof Feriendorfs erst geboren wurde, gab es für die nach Fortschritt und Weiterentwicklung bestrebten Hofleute kein Halten mehr. Der perfekte Standort für das Projekt „Trattlers Hof-Chalets“ war mit dem grandiosen Grundstück im Familienbesitz schnell gefunden. Direkt an der Skipiste im Skigebiet Bad Kleinkirchheim und dennoch in vollkommener Ruhe im Naturjuwel der Kärntner Nockberge: Jakob Forstnig war klar, dieses besondere Fleckchen Erde muss es sein.

Die urige Kärntner Gemütlichkeit der Hütten stammt aus den Plänen des Architektenpaars Andrea und Herwig Ronacher.

Nach rund fünf Jahren voller Planung, Koordination und Projektverfeinerung erfolgte am 19. Mai 2017 der lange ersehnte Baubeginn der 14 Hof-Chalets. Noch im selben Jahr (20. Dezember 2017) konnte das Großprojekt „Chalet-Dorf“ im Herzen von Bad Kleinkirchheim eröffnet werden.

Die Trattlers Hof-Chalets verstehen sich als Selbstversorgereinheiten mit einer voll ausgestatteten Komfortküche und gemütlichem Essbereich. Auf Anfrage wird ein Frühstück ins Chalet geliefert. Dabei werden eine „süße“ oder „pikante“ Variante mit Kaffee, Tee oder Kakao, Orangensaft, Butter, Marmeladen oder Wurst- sowie Käseaufschnitt und Gebäck serviert.

Die „Hütten“ mit einer Wohnfläche von 85 oder 110 Quadratmetern liegen direkt an der Skipiste im Skigebiet Bad Kleinkirchheim (Stichwort: „Ski in – Ski out“) und dennoch in vollkommener Ruhe im Naturjuwel der Kärntner Nockberge.

Es gibt sechs verschiedene Chalet-Typen: Chalet Classic Romantik, Chalet Classic Familie & Freunde, Chalet Classic Family Plus, Chalet Deluxe Romantik, Chalet Deluxe Familie & Freunde und Chalet Deluxe Family Plus. Die Classic-Typen haben eine Wohnfläche von 85 Quadratmetern für bis zu sechs Personen. In den Deluxe-Chalets wohnt man auf 110 Quadratmetern mit Platz für bis zu zehn Personen.

Diese traditionellen, aber luxuriös ausgestatteten Unterkünfte bieten eine einzigartige Kombination aus Komfort, Privatsphäre und direktem Kontakt zur Natur. Sie sind ideal für alle, die eine Auszeit vom Alltag suchen und dabei nicht auf modernen Komfort verzichten möchten.

In unmittelbarer Nähe zum Chalet-Dorf befindet sich das Hüttenrestaurant Einkehr, das ebenfalls zum Trattlerhof gehört und den Gästen eine hervorragende Küche bietet. Die Gerichte entstehen aus regionalen Produkten von Lieferanten aus der Umgebung, die vom Küchenchef persönlich ausgesucht werden. Nicht umsonst gehört die Einkehr zur erfolgreichen Gastro-Initiative „GenussWirt“ und steht im Falstaff-Guide mit 81 Punkten und einer Gabel. Chalet-Bewohner können die kulinarischen Köstlichkeiten der Einkehr vorbestellen und dann in ihre Hütte liefern lassen.

Ein Winterurlaub in Bad Kleinkirchheim ist ein Erlebnis, das sowohl sportliche Herausforderungen als auch erholsame Momente bietet. Das Hotel Trattlerhof beziehungsweise das Chalet-Dorf sind ideale Ausgangspunkte, um dieses Winterparadies in vollen Zügen zu genießen. Mit erstklassigem Service, einer gemütlichen Atmosphäre und einer hervorragenden Lage direkt im Skigebiet lässt es keine Wünsche offen. Ob der Gast nun einen aktiven Urlaub auf den Pisten plant oder einfach nur die Ruhe und Schönheit der Winterlandschaft genießen möchte, in Bad Kleinkirchheim sowie im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets kommt jeder auf seine Kosten beziehungsweise findet sicherlich das Richtige. (Friedrich H. Hettler)