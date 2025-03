Am 3. Mai 2025 findet das Top of the Mountain Closing Concert mit den globalen Hitmachern OneRepublic auf der Ischgl Stage in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun statt. Das Event beginnt um 13 Uhr. Dieses Konzert bildet den krönenden Abschluss der Wintersaison und gleichzeitig das 30-jährige Jubiläum der renommierten Konzertreihe.

Das legendäre Top of the Mountain Closing Concert zieht damit erneut zahlreiche Gäste aus aller Welt nach Ischgl. Mit OneRepublic, einer der erfolgreichsten Bands der Welt, verwandelt sich die Bühne auf 2320 Metern Höhe in ein Zentrum von Musik und Emotionen.

Die für einen Grammy nominierte Band, die allein auf Spotify über fünf Milliarden Streams erreicht hat und für Welthits wie Counting Stars, Apologize und I Ain’t Worried bekannt ist, verspricht ein unvergessliches Ende der Wintersaison. Der Eintritt zum Konzert ist im Skipass für vier oder mehr Tage enthalten. Tagesgäste können am Konzerttag einen Tagesskipass für 145 Euro erwerben, der sowohl Zugang zum Konzert als auch unbegrenztes Skivergnügen in einem der renommiertesten Skigebiete der Alpen bietet.

Seit 1995 begeistert die Top of the Mountain Konzertreihe das Publikum mit Weltklasse-Performances und außergewöhnlichen Konzerten im Herzen der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun. Das diesjährige Jubiläumskonzert mit OneRepublic setzt einen weiteren Meilenstein in der Geschichte dieses ikonischen Events.

Das Konzert ist Teil des Spring Blanc, einer Eventreihe, die den Sonnenskilauf im Frühling in Ischgl zelebriert. Besucherinnen und Besucher können in der Silvretta Arena perfekte Pistenbedingungen, kulinarische Highlights und abwechslungsreiche Veranstaltungen genießen. Spring Blanc kombiniert Wintersport mit Lifestyle und bietet Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis von April bis Mai.

Zahlreiche

Nummer-eins-Hits

Die für einen Grammy nominierte Band OneRepublic besteht aus Sänger, Songwriter und Frontmann Ryan Tedder, den Gitarristen Zach Filkins und Drew Brown, Keyboarder Brian Willett, Bassist und Cellist Brent Kutzle sowie Schlagzeuger Eddie Fisher. Ihr erstes Album Dreaming Out Loud erschien 2007 und enthielt die 15 Millionen Mal verkaufte Hit-Single Apologize, die digitale Verkaufs- und Airplay-Rekorde weltweit brach und der Band eine Grammy-Nominierung einbrachte.

Ihr zweites Album Waking Up, herausgebracht 2009, präsentierte die Erfolgssingles All the Right Moves, Secrets und Good Life. Das mit Platin ausgezeichnete Album Native aus dem Jahr 2013 enthielt den Nummer-eins-Hit Counting Stars, der sich 54 Millionen Mal verkaufte. Es folgten die Alben Oh My My und Human.

Im Jahr 2022 erreichte ihr Hit I Ain’t Worried aus dem Film Top Gun: Maverick über drei Milliarden Streams. In diesem Jahr veröffentlichte die Band I Don’t Wanna Wait mit David Guetta (350 Millionen Streams), den Anime-Abspannsong Nobody (from Kaiju No. 8) und arbeiteten mit Meduza und Leony an Fire, dem offiziellen Song der UEFA Fußball-europameisterschaft 2024, zusammen. (FHH)