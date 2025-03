Eine aufregende neue Saison

Der Allgäu Skyline Park startet mit einem spektakulären Event-Programm in die Saison 2025! Besucher dürfen sich auf zahlreiche Premieren, besondere Thementage und beliebte Klassiker freuen. Von exklusiven Vorteilen für Geburtstagskinder bis hin zu einem noch nie dagewesenen "Skyline Park for free"-Tag – die neue Saison verspricht unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am 12. und 13. April 2025 gibt es an mehreren Wochenenden ein besonderes Pre-Opening: 22. und 23. März, 29. und 30. März und 5. und 6. April. An diesen Tagen erhalten Besucher bereits vorab die Möglichkeit, den Park zu entdecken. Sollte das Wetter nicht mitspielen, behält sich der Skyline Park das Recht vor, geschlossen zu bleiben.

Den Auftakt der Event-Saison macht das Wochenende der Nachbarschaft: Am 12. und 13. April können alle Besucher aus einem Umkreis von 15 Kilometer den Park zum Sonderpreis von 32 Euro für Kinder und Erwachsene genießen. Ein weiteres Highlight ist das Wochenende für Winter Geburtstagskinder am 10. und 11. Mai. Kinder bis 14 Jahre, die zwischen dem 4. November 2024 und dem 11. April 2025 Geburtstag hatten, erhalten an diesen Tagen freien Eintritt.

Premiere: Das "ALL-INCLUSIVE-Wochenende" vom 23. bis 25. Mai! Zum ersten Mal in der Geschichte eines Freizeitparks findet das All-Inclusive-Wochenende statt! Gegen einen Aufpreis von 15 Euro auf das reguläre Tagesticket erwartet die Besucher ein kulinarisches Schlemmerparadies mit zahlreichen köstlichen Speisen und Getränken. Nähere Informationen zum Event und den Tickets sind auf der Website des Skyline Parks zu finden.

Neu ist auch der "Skyline Park for free" am 5. Juli 2025. Ein völlig neues Konzept erwartet Besucher an diesem Tag. Am 5. Juli ist der Eintritt für alle Besucher komplett kostenfrei – egal ob klein oder groß, jung oder alt. Dieses Event richtet sich besonders an alle, die den Skyline Park noch nie besucht haben und ihn einfach einmal kennenlernen möchten. Gezahlt wird nur pro Fahrt: An allen Gastronomieständen gibt es Streifenkarten zu kaufen, mit denen die Besucher die Fahrgeschäfte nutzen können. Die Preise pro Fahrt liegen zwischen 1 und 4 Euro, sodass jeder individuell entscheiden kann, welche Attraktionen er ausprobieren möchte. Dieses innovative Konzept ist eine absolute Neuheit im Skyline Park!



Das Event Skyline Park bei Nacht findet am 14. August 2025 statt. Ein echtes Highlight, das sich inzwischen als Klassiker etabliert hat. Am 14. August genießen Besucher den Skyline Park in ganz besonderem Ambiente. Mit Live-Musik an verschiedenen Orten und einer Verlängerung der Öffnungszeiten bis Mitternacht wird dieser Abend wieder ein unvergessliches Erlebnis.



Nach den Sommerferien stehen alle Erstklässler und Wiesn Fans im Vordergrund, denn am 16. September feiert der Park alle Erstklässler beim Schultütenfest. Sie bekommen freien Eintritt und eine kleine Überraschung von dem Maskottchen Löwi. Am 20. September wird im Skyline Park die Wiesn Eröffnung gefeieret. Zünftige Blasmusik und bayerische Schmankerl wie Fleischpflanzerl, Hendl und Brezen sorgen für Oktoberfeststimmung.



Den gebührenden Abschluss der Saison bildet dann das beliebte Halloween-Spektakel. Auch 2025 erwartet die Besucher gruselige Dekorationen, schaurige Attraktionen und ein unvergleichliches Gruselerlebnis. (FHH)

Infos unter: www.skylinepark.de.