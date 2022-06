Die Fernwanderroute „Lechweg“ vom Lechquellengebirge bis zum Lechfall in Füssen im Allgäu wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Sahnehäubchen im Jubiläumsjahr: 2022 startet die Lechweg-Wandersaison schon 14 Tage früher.

Bisher war die höchstgelegene Etappe zwischen dem Formarinsee und Lech am Arlberg meist erst Ende Juni begehbar. Das warme Wetter im März hat für ein schnelleres Abschmelzen der Schneedecke gesorgt, sodass die Saisonvorbereitung in diesem Bereich heuer früher abgeschlossen werden kann und die Shuttlebusse zum Wanderstart schon ab dem 8. Juni verkehren.

Bis zum 23. Juni gibt es täglich drei Busverbindungen um 9.00, 10.25 und 15.30 Uhr ab Lech zum Startpunkt am See. Ab dem 24. Juni wird der Wanderbus-Service dann noch einmal ausgeweitet. Der Lechweg ist eine echte Erfolgsgeschichte: Mehrere Tausend Weitwanderer waren auf der Route schon unterwegs, deren 15 Wegabschnitte durch eine der letzten alpinen Wildflusslandschaften in sieben bis zehn Tagesetappen zu schaffen sind. Weitere Informationen unter www.lechweg.com. (BSZ)