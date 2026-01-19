Freizeit und Reise

Blick in die unberührte Winterlandschaft. (Foto: Tourismusverband Rauris, Michael Gruber)

19.01.2026

Einen Gang runter schalten

Raurisertal: Die Slow-Travel-Destination im Winter

Die unberührte Natur im Nationalpark Hohe Tauern im eigenen Tempo, mit Respekt vor der Natur und kleinem Fußabdruck erleben. Einen Gang runter schalten und dafür mit einem der landschaftlich schönsten Winterurlaubsgebiete im Alpenraum belohnt werden: So geht Slow Traveling im Raurisertal.

Bewusst genießen statt hastig konsumieren: Stress und Hektik im Urlaub war gestern. Heute geht es in erster Linie um das Wahrnehmen der Urlaubsdestination, das Kennenlernen von Einheimischen, ihrer Kultur, Gastfreundschaft und Küche. Aber auch um echte, nachhaltige Naturerlebnisse, die heute so selten geworden sind. In Rauris, der größten Gemeinde des Nationalparks Hohe Tauern, geht es beim langsamen Reisen außerdemimmer um einen kleinen ökologischen Fußabdruck – bei der Anreise, der Mobilität vor Ort und beim Wintersport.

Entspannt reisen, statt hetzen

Langsam reisen für Natur und Seele. Wer per Bahn ins Raurisertal fährt, steigt schon zuhause in die bewusste Erholung ein und kann sich auch am Ende der Anreise auf gute Verbindungen verlassen: Ab den Bahnhöfen Zell am See und Taxenbach pendeln das ganze Jahr Linienbusse bis nach Bucheben. In der Hauptsaison verstärken samstags und sonntags zusätzliche Gästeshuttles am Morgen, zu Mittag und am frühen Nachmittag die Verbindung zwischen Bahnhof Taxenbach und Rauris/Wörth. Das Guest Mobility Ticket ist seit diesem Jahr die kostenlose Fahrkarte für alle Busse und Bahnen im gesamten Bundesland. Für einen autofreien, nachhaltigen und bewusst langsamen Winterurlaub in den Rauriser Goldbergen

In Slow Motion durch die Talschlüsse

Erleben, entdecken, beobachten. Ein Großteil der berauschend schönen Winterlandschaften in den fünf Rauriser Seitentälern erschließt sich nur zu Fuß. Dafür eröffnen sie Naturerlebnisse, die den Kopf frei, den Geist und die Seele weit machen. Mit einem Nationalpark Ranger geht es auf Winter- und Schneeschuhtouren in einen der schönsten Talschlüsse der Salzburger Alpen, mitten durch den Rauriser Urwald. Ein so alter Bergsturzwald ist in den Alpen heute kaum noch anzutreffen. Unberührte und verschneite Winterlandschaften, Ruhe und Einsamkeit erwarten Slow Traveler auch beim Langlaufen zwischen Bucheben und Bodenhaus. Das rhythmische Gleiten durch den Schnee ist wie eine Reise zu sich selbst. Die 30 Kilometer gespurten Loipen im Raurisertal sind dank der Höhenlage bis in 1200 Meter bis ins Frühjahr in Form. Auf Tourenskiern durch frischen Pulverschnee bergwärts stapfen und die kalt-klare Winterluft auf der Haut spüren, verspricht im Raurisertal ein ganz persönliches Bergabenteuer mit außergewöhnlichen Sinneseindrücken. Zählt doch der Nationalpark Hohe Tauern zu den großartigsten Berglandschaften der Erde. Mit der Rauriser Gästekarte sind die Rauriser Shuttlebusse (Mo, MI, FR) zu den Loipen im Hüttwinkltal und den Nationalpark Schneeschuhrouten kostenlos, wie die dort angebotenen geführten Schneeschuhtouren mit Nationalpark-Rangern.

Skifahren wie früher in den Goldbergen

Emotionen statt Emissionen. Schon seit 140 Jahren wird im Raurisertal Ski gefahren. Heute sprechen die Tester nach wie vor von einem der „landschaftlich schönsten Skigebiete im gesamten Alpenraum“ (skiresort.at). Natursportler erwartet hier ein weites und naturbelassenes Pistennetz aller Schwierigkeitsgrade mit einem großartigen Ausblick auf die Goldberge. Die erste klimaneutrale Bergbahn Österreichs bringt Skifahrer und Snowboarder in kürzester Zeit an den Start. Drei Viertel des Stroms für ihren Betrieb werden in einem eigenen Kraftwerk erzeugt und Emissionen im Bahnbetrieb durch CO2-Zertifikate kompensiert. Für einen noch kleineren Fußabdruck können Skifahrer auf den kostenlosen Skibus zur Rauriser Hochalmbahn umsteigen. So kommen sie bis Anfang April Energie- und CO2-sparendauf die Pisten der Hochalmbahnen. (BSZ)

www.raurisertal.at

