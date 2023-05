Einmal dem Kaiser über den Kopf laufen

Die Ferienregion Wilder Kaiser ist ein wahres Mekka für Trailrunner*innen. Ob gemütliche Forststraße, technische Trails oder gar felsige Gipfel – hier ist für jeden Geschmack was dabei. Atemberaubendes Panorama, sportliche Herausforderungen, Adrenalinkick pur – das erwartet alle Laufbegeisterten auch heuer beim Kaiserkrone Trail Ende Juni. Doch nicht nur für die Teilnehmer*innen ist dieser Lauf ein Erlebnis. Begleitet wird die Veranstaltung von einem attraktiven Rahmenprogramm, das das Rennwochenende in Scheffau zum idealen Ziel für laufbegeisterte Familien macht.

Fünf Bewerbe, 115 Kilometer, 8460 Höhenmeter – darauf dürfen sich passionierte Läufer*innen am 23. und 24. Juni 2023 beim Kaiserkrone Trail in Scheffau am Wilden Kaiser freuen. Bei den unterschiedlichen Wettbewerben treffen sich bei dieser Veranstaltung Laufsportler aus aller Welt. Mit dem extrem technischen Skyrace über drei Gipfel und dem Marathon, der einmal rund um den gesamten Wilden Kaiser führt, ist das Event ein Fixtermin für Trailrunner – ob Newcomer oder Skyrace-Profi. Übrigens: Wie auch im Jahr 2021 ist der diesjährige Kaiserkrone Trail Austragungsort der österreichischen und deutschen Skyrunning Meisterschaft.

Wer noch nicht ausreichend in Form für die anspruchsvolle Skyrace-Strecke oder den Marathon ist, ist auf dem Speed-Trail bestens aufgehoben. Dieser ist nicht nur lauftechnisch, sondern auch landschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend: Mit Blick auf die felsigen Kaisergipfel und den türkisen Hintersteinersee führt die Strecke über abwechslungsreiches Terrain.

Trailrunning-Einsteigern sei der Easy Trail entlang der malerischen Kaiser-Kulisse empfohlen – mit gut 600 Höhenmetern auch für Anfänger schaffbar. Damit auch den Kindern nicht fad wird, wenn die Eltern im Rennfieber sind, gibt es auch heuer wieder den Kids Trail – der wie so oft ein heimliches Highlight der Veranstaltung ist. Die unterschiedlichen Wettbewerbe sowie ein zusätzliches Rahmenprogramm garantieren ein abwechslungsreiches Wochenende für die ganze Familie – auch für diejenigen, die nicht mitlaufen. Alle Infos und Anmeldung unter Kaiserkrone Trail. (BSZ)