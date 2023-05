Einzigartig, märchenhaft und phantastisch

In Serfaus-Fiss-Ladis kommt wirklich niemand zu kurz. Die besonderen Bergwelten der drei Tiroler Bergdörfer laden auch in diesem Sommer alle großen und kleinen Urlauber zu gemeinsamen Abenteuern ein. Und das wie kaum eine andere Ferienregion in den Alpen. Besser noch: Schon ab 17. Juni starten sie in die Sommersaison und machen die Berge für Familien, Genießer, Sportler und Actionfans zugänglich und erlebbar.

Die einen brauchen ihr Mountainbike, um glücklich zu sein, die anderen eine Stirnlampe, ein bisschen Goldstaub und eine mystische Höhle. Oder reichen vielleicht auch Wanderschuhe und ein Rucksack? Diese Wünsche unter einen Hut zu bringen, gleicht fast einer Phantasiewelt. Nicht für Serfaus-Fiss-Ladis. Denn die drei Bergdörfer bilden eine schlichtweg phantastische Urlaubsregion mit dem wohl umfassendsten Freizeitangebot im gesamten Alpenraum. Das garantiert nicht nur Abwechslung und Genuss, sondern auch rundum sorglose Bergferien auf höchstem Niveau - egal ob für Singles, Freunde, Familien oder im Drei-Generationen-Verbund.

Vorreiter in Sachen Bergurlaub

Berge machen glücklich und schenken Kraft. Sie entschleunigen, inspirieren und lassen den Alltagsstress vergessen. Um die Kombination aus Natur, Bewegung und Action zu erleben, gibt es keinen besseren Ort als Serfaus-Fiss-Ladis. Ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike, ob mit Kind und Kegel oder allein – die Ferienregion ist Vorreiter in Sachen Bergurlaub. Wie kaum eine andere Destination vereint sie Alpenromantik, sportliche Vielfalt und Familienzeit auf kleinstem Raum. Auf dem sonnigen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal finden Erholungssuchende eine Urlaubsidylle, in der sich gelebte Tradition, echte Abenteuer und kulinarische Genüsse harmonisch zu einem einzigartigen Bergerlebnis verbinden. So wird der Bergurlaub für jeden nicht nur märchenhaft, sondern phantastisch.

Abenteuer auf jedem Niveau

Ob Groß oder Klein, mit Mountainbike, Bergschuhen oder Stirnlampe, vom 17. Juni bis 22. Oktober schaukeln die Bergbahnen der Sonne entgegen und bringen alle Bergfexe in luftige Höhen. So entdecken alle Familienmitglieder die herrliche Bergwelt im eigenen Tempo. Wo die einen fröhlich in die Pedale treten, genießen die anderen in aller Ruhe das Panorama auf die Dreitausender der Samnaungruppe und der Ötztaler Alpen. Oder sie lassen es Schritt für Schritt auf sich wirken, zum Beispiel auf kreativ inszenierten Themenwanderwegen oder liebevoll gestalteten Spielplätzen, wo kleine Abenteurer sogar auf Höhlentour und Schatzsuche gehen.

Von Rennfeeling bis Romantik

Doch damit nicht genug. In Serfaus-Fiss-Ladis sorgt nicht nur die herrliche Natur für Abwechslung. Auch in diesem Jahr locken zahlreiche Events und Veranstaltungen und lassen den Alltag in weite Ferne rücken. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von MOUNDS - dem Musikfestival für die ganze Familie mit Sundowner-Konzert am Lader Schlossweiher über die Lange Nacht oder den Muira Huangart in Serfaus bis hin zum Erlebnisabend oder s’Fest am Brunnen in Fiss und Magic Ladis - Romantische Sommernacht in Ladis. Echtes Rennfeeling liegt bei der BIG-Bobby-Car-Europameisterschaft mit Life Radio Tirol Bühne in der Luft. Das Golden Fine Arts Festival ist die perfekte Veranstaltung für alle Genießer und bietet eine wunderbare Kombination aus Kulinarik, Musik und Kunst. Wer seinen Gaumen noch mehr verwöhnen möchte, besucht das Street Food Festival in Fiss.

Übrigens: Damit einer phantastischen Auszeit auf höchstem Niveau nach dem „Rundum-Sorglos-Prinzip“ nichts im Wege steht, erhält jeder Gast, der in einem der ausgewiesenen Partnerbetriebe in Serfaus, Fiss oder Ladis übernachtet, die Servicekarte „Super. Sommer. Card.“. Damit können alle geöffneten Bergbahnen inklusive der Erlebniswelten am Berg von Serfaus-Fiss-Ladis unbegrenzt genutzt werden. Außerdem profitieren alle SFL-Gäste von der Kinderanimation in den beiden Kinderclubs, dem Wanderbus und den geführten Bergwanderungen. (BSZ)