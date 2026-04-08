Atemwegserkrankungen wie allergisches Asthma oder die Lungenerkrankung COPD können die Belastbarkeit und die Lebensqualität deutlich einschränken. Mit Hohe Tauern Health steht Betroffenen ein europaweit einzigartiges Gesundheitsangebot zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen naturbasierte Therapien am Fuße der Krimmler Wasserfälle, der größten Wasserfälle Europas. Ihre Wirkung ist wissenschaftlich untersucht und klinisch belegt.

Der zentrale therapeutische Faktor ist der fein zerstäubte Sprühnebel der Wasserfälle. Diese Wasserfall-Aerosole bestehen aus winzigen, negativ geladenen Partikeln, die tief in die Atemwege gelangen können. Dort entfalten sie eine reinigende, entzündungshemmende und immunmodulierende Wirkung. Die Folgen sind weniger Atemnot, eine verbesserte Lungenfunktion und ein spürbar gesteigertes Wohlbefinden.

Wirkung wissenschaftlich belegt

Die gesundheitlichen Effekte der Wasserfalltherapie werden seit Jahren an der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg erforscht. Frühere Studien belegten bereits deutliche Verbesserungen bei allergischem Asthma, darunter eine Beschwerdefreiheit von mindestens vier Monaten. Eine aktuelle klinische Untersuchung zeigt nun erstmals auch messbare Effekte bei Menschen mit COPD der Stadien GOLD I bis III.

Untersucht wurden unter anderem körperliche Leistungsfähigkeit, Lungenfunktion, Entzündungsparameter und subjektive Lebensqualität. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen bereits nach rund 14 Tagen Aufenthalt. Der therapeutische Effekt hält bei vielen Teilnehmenden über mehrere Monate an. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse bietet Hohe Tauern Health ab Sommer 2026 maßgeschneiderte Therapieangebote speziell für Menschen mit COPD GOLD I bis III.

Therapie mit Struktur und Nachhaltigkeit

Der tägliche Aufenthalt am Wasserfall ist in ein ganzheitliches Therapieprogramm eingebettet, das individuell auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt wird. Neben der naturbasierten Atemtherapie umfasst das Angebot gezielte Bewegungseinheiten, darunter Übungen zur Stärkung der Atemmuskulatur und zur Verbesserung der Ausdauer. Workshops, Vorträge und gesundheitspsychologische Beratung runden das Angebot ab. Die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen ermöglicht eine professionelle Betreuung: Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler begleiten den Behandlungsverlauf fachlich fundiert und persönlich.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts sind zertifizierte allergikerfreundliche Unterkünfte. In Zusammenarbeit mit der Universität wurden strenge Kriterien für Innenraumluft, Ausstattung und Hygiene entwickelt. Damit beginnt die Therapie dort, wo Regeneration besonders wichtig ist: im Schlaf.

Ein offiziell anerkanntes Naturheilvorkommen

Die Krimmler Wasserfälle sind seit 2015 als natürliches Heilvorkommen anerkannt, die Wiederanerkennung erfolgte 2025. Die Therapieangebote von Hohe Tauern Health können bei entsprechender medizinischer Indikation von Krankenkassen gefördert werden. Dank der europäischen Patientenmobilität können auch Patientinnen und Patienten aus anderen EU-Ländern nach Krimml kommen und sich dort behandeln lassen. Die Kosten können im Anschluss von der jeweiligen Krankenkasse teilweise oder vollständig rückerstattet werden.

Für welche Patientinnen und Patienten geeignet

Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder mit allergischem Asthma sowie an Menschen mit COPD der Stadien GOLD I bis III. Empfohlen werden Aufenthalte von 14 oder 21 Tagen, da sich therapeutische Effekte in diesem Zeitraum besonders nachhaltig entfalten. Die Therapiesaison dauert von Mitte Mai bis Ende September, wenn die Konzentration der Wasserfall Aerosole am höchsten ist.

Krimml als Ort der Therapie und Erholung

Krimml ist noch viel mehr als ein Ort der Therapie. Eingebettet in die alpine Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern bietet der Ort Bedingungen, die medizinische Maßnahmen sinnvoll unterstützen. Die natürliche Umgebung wirkt beruhigend, fördert Bewegung in der Natur und schafft Raum für Regeneration und mentale Entlastung.

Gäste erleben die Landschaft aktiv und zugleich achtsam. Geführte Wanderungen, genussvolle Almwanderungen und sanfte E-Bike-Touren ermöglichen Bewegung im eigenen Rhythmus. Ob Naturliebhaber, Erholungssuchende oder sportlich Aktive, die alpine Umgebung eröffnet vielfältige Zugänge zur Natur.

Ergänzt wird das Angebot durch bewusst entschleunigende Formate wie Waldbaden in Begleitung einer zertifizierten Waldbaden Therapeutin oder

Yogaeinheiten in der Nähe der Wasserfälle. Geführte Kräuterwanderungen schlagen eine Brücke zwischen Naturwissen und Wahrnehmung und vertiefen das Verständnis für die alpine Umgebung. So greifen Therapie und Erholung ineinander und ermöglichen einen ganzheitlichen Zugang zur Gesundheit, der Körper und Geist gleichermaßen anspricht. (BSZ)

www.hohe-tauern-health.at

