Ein alterwürdiger Bergbauernhof mit knarzenden alten Holzbalken, kleinen Fenstern und blumengeschmückten Balkonen vor der majestätischen Bergkulisse des Wilden Kaisers. Er ist das Elternhaus des ehemaligen Ellmauer Bürgermeisters Johann Leitner, der den Hof Hinterschnabl 1985 von seiner Mutter übernommen und ihn 2016 an seinen Sohn übergeben hat. Erstmals erwähnt wurde der neben einer schmalen Bergstraße etwa einen Kilometer oberhalb von Ellmau gelegene Bauernhof in der Ellmauer Ortschronik bereits um 1694. Der originale Glockenturm auf dem Dach erinnert daran, dass man früher damit die Bauern, Knechte und Mägde von der Feldarbeit zum Essen rief.

Heute praktiziert an diesem Ort Filmbergdoktor Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl). Allerdings real ist nur der fantastische Ausblick. Die Dreharbeiten im Inneren der Arztpraxis finden woanders statt. Der Location Scout, der damals losgeschickt wurde, um diesen passenden Drehort für ein Remake der langlebigen Arztserie Der Bergdoktor zu finden, hatte hier im Ellmauer Ortsteil Faistenbichl ins Schwarze getroffen.

Im Auftrag von ZDF und ORF wird seit 2007 die auf der Welle reloadeter Heimatfilme mitschwimmende und neu aufgelegte TV-Erfolgsserie am Wilden Kaiser gedreht. Um den Filmstars hautnah zu begegnen, locken Veranstaltungen wie der Bergdoktor-Fantag in Going oder das Bergdoktor-Bergfest in Söll noch mehr Besucher als gewöhnlich an.

Eine Fake-Apotheke

Der Kirchplatz Going ist einer der Hauptdrehorte der Serie. Neben der Kirche, einen Steinwurf entfernt, liegt der Filmgasthof „Wilder Kaiser“, der im wirklichen Dorfleben das private Zuhause von Johann Gschwendtner ist. Weshalb die Innenaufnahmen andernorts stattfinden: im Gasthof Föhrenhof im Ellmauer Ortsteil Auwald. In Going gefaked ist auch die Apotheke, die in Wirklichkeit das Goinger Pfarrhaus ist. Und wo wohnen unser Bergdoktor und seine Familie?

Wer den Spuren der Originalschauplätze des Bergdoktors folgen will, kann eine geführte Besichtigungstour im Tourismusbüro buchen. Von der Filmwanderung und E-Bike-Tour bis zur Traktorfahrt mit Besichtigung des Bergdoktor-Haus (Köpfinghof) am Bromberg oberhalb von Söll ist das Angebot weit gefächert.

Blickt man in der Filmgeschichte zurück auf die Anfänge, dann begegnen wir in Ellmau so berühmten Filmpionieren wie beispielsweise Paul Ostermayr, bekannt auch als Paul May. Mit Der Edelweißkönig realisierte er 1938 seinen ersten Film als Regisseur. Und es folgten rund 30 weitere Ganghoferverfilmungen. Sein weitsichtiger Vater Peter Ostermayr (Peter May), Gründer der Münchner Produktionsfirma Emelka (der Vorgängerin der Bavaria Film AG), hatte bereits 1918 vom Bestsellerautor Ludwig Ganghofer die Alleinverfilmungsrechte dessen Romane erworben. 1919 adaptierte er Ganghofers Hochlandroman Der Edelweißkönig für seinen gleichnamigen Stummfilm. 20 Jahre später bot Ellmau mit dem Kaisergebirge seinem Sohn die ideale Kulisse für seinen gleichnamigen Film. In Ellmau gedreht wurden auch die Außenaufnahmen Peter Ostermayrs düster-fatalistischen Heimatfilms Violanta, bei dem Sohn Paul die Regie führte. Die Uraufführung fand in Berlin am 8. Mai 1942 statt. Propagandaminister Joseph Goebbels missfiel diese gegen den Strich der NS-Blut- und Bodenideologie gebürstete Filmadaption der Novelle Der Schatten des Schweizer Autors Ernst Zahn.

Ellmau wurde auch nach dem Krieg zur perfekten Kulisse einer Reihe von Filmen (Weiße Schatten, Sturm am Wilden Kaiser, Ruf der Berge), populären TV-Serien (Der Wilde Kaiser, Die Hüttenwirtin, Heimkehr mit Hindernissen) und Musiksendungen (Lustige Musikanten und Melodien der Berge).

Bereits in den 1950er-Jahren, der Ära des boomenden Heimatfilms, der vor allem bei den Nordlichtern die Sehnsucht nach den Bergen weckte, wurde Ellmau als Urlaubsort einem breiteren Publikum bekannt. Strippenzieher war der Hannoveraner Tourismuspionier Hans- Joachim Stickrodt. Er brachte mit dem ersten Hummel-Reisen-Bus deutsche Sommerfrischler nach Ellmau.

Mit ihm beginnt auch die Geschichte des heutigen Hotels Der Bär am Kirchbichl. 1958 baute der weitsichtige, begeisterte Alpinist das Haus Tyrol. 1974 übernahm das Ehepaar Lorette und Karl-Heinz Windisch die Geschäftsführung des Hauses, das später als Der Bär firmierte. 1999 wurde die Familie Windisch auch Eigentümer der Hotelanlage.

Aus den ehemaligen Hotel mit fünf Zimmern ist bis heute ein behutsam erweitertes Viersterne-Haus mit 62 Zimmern und Suiten sowie einem Hauch von Luxus im Einklang mit der Natur erwachsen. Familien mit Kindern sind hier ausdrücklich willkommen. Hervorzuheben ist die grandiose, mit drei Falstaff Gabeln ausgezeichnete Gourmetküche von Herbert Wieser, begleitet von edlen Weinen, die Sommelier Robert Lechner, einer der vielen langjährigen Mitarbeiter, zum Fünf-Gänge-Menü empfiehlt.

Perfekte Kulisse

Betont werden sollte, dass auch die Mitarbeiter des Hotels den SPA-Bereich benutzen und auch einmal selbst Gast im Hause Windisch sein dürfen. Der ganzjährig beheizte 20-Meter-Infinitypool mit Blick auf den Wilden Kaiser sowie ein 30 Meter Sommerpool laden ein, den Aufenthalt zu genießen. Kein Wunder, dass sich Mitglieder des Filmteams des Bergdoktors nach den Dreharbeiten hier wohl fühlen und entspannen können. Wie der Hausherr uns verrät, fand 1999 der Dreh für einen Teil der Serie Weissblaue Geschichten im Hotel Bär statt.

Der ehemalige Bauernort Ellmau ist längst eine Tourismusdestination, die sich mit dem Klimawandel bereits auf eine verkürzte Winter- und dafür verlängerte Sommersaison eingestellt hat. Der Hintersteiner See am Fuße des Wilden Kaisers sowie der Schwarzsee bieten im Sommer angenehme Abkühlung. Bis zur Bergstation Hohe Salve, auch der Rigi Tirols genannt, auf 1829 Meter Höhe kommt man heute mit den Liften, um zu wandern oder Ski zu fahren. Insgesamt 81 Bahnen und Lifte sowie 80 Hütten bespielen die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental und bieten Skifans 275 Kilometer Pistenspaß. Und auch Golf-Fans können jubeln: über den 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser, nur wenige Schritte vom Dorfzentrum entfernt. (Angelika Irgens-Defregger)

