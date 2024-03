Entschleunigen und aktiv entspannen

Nach elf Haarnadelkurven erreicht man endlich die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis. Getreu dem Motto „Wo Herzlichkeit zu Hause ist!“ steht die Tiroler Destination für einen abwechslungsreichen und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Hier findet man einen Wohlfühlort, an dem alle, ob Klein oder Groß, Jung oder Alt, eine Auszeit genießen und sich frei und unbeschwert erholen können. Denn in Serfaus-Fiss-Ladis haben die Berge allen etwas zu bieten.

Die drei Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht: Aktivitäten für Wintersportler, Abwechslung für die ganze Familie, Abenteuer für Actionhelden, atemberaubende Panoramen für Genießer und außergewöhnliche Spezialitäten für Feinschmecker.

Auf Wanderungen rund um die Orte kann man den Winter hautnah erleben und genießen. Schritt für Schritt geht es durch die weiße Winterwelt. Schneekristalle glitzern im Sonnenlicht wie Diamanten. Statt über Pisten zu sausen, nehmen Winterwanderer jedes Detail um sich herum intensiv wahr. Das ist 100-prozentiger Naturgenuss, ganz ohne Stress, Liftticket und Ski. Und vor allem auch ohne sportliche Höchstleistungen. Grund genug für viele Aktivurlauber*innen, das Winterwandern als Alternative zum klassischen Skiurlaub zu entdecken. Dabei steht weniger die körperliche Herausforderung als vielmehr das bewusste Erleben der Natur im Vordergrund.

Unberührte Natur

Entschleunigen, aktiv entspannen und sich etwas Gutes tun. Denn beim Winterwandern lautet die Devise: Spaß für alle. Dank leichtem Einstieg, geringer Verletzungsgefahr und wenig alpinem Risiko lassen hier alle Familienmitglieder beim Wandern durch die unberührte Natur Schritt für Schritt den Alltag hinter sich. Ob auf der Almpromenade auf 2000 Metern Seehöhe oder auf dem Fisser Kraft- und Sinnesweg – insgesamt locken in der Region über 100 Kilometer präparierte Winterwanderwege und Themenrouten.

Oder darf es etwas aktiver sein? Wer noch tiefer in die unberührte Natur eintauchen möchte, wählt Schneeschuhe als Fortbewegungsmittel. Auf leisen Sohlen geht es querfeldein. Durch tief verschneite Wälder, sogar bis hoch hinauf zu einsamen Gipfelkreuzen. Wer sich im Schnee sicher fühlt und auf eigene Faust losziehen möchte, findet rund um die drei Bergdörfer sechs ausgeschilderte Touren. Einfach den Schneeschuhsymbolen und den gelben sowie roten Schildern folgen. Oder man schließt sich den geführten Touren an.

Auch an aktive Familien wurde in Serfaus-Fiss-Ladis gedacht. Zu empfehlen ist der Rundwanderweg um den Högsee. Der Wanderweg eignet sich für Ausflüge mit den Kleinsten, die die Eltern am besten in einer Kraxe oder auf einem Rodel begleiten. Das gilt übrigens auch für den Panorama-Genussweg. Er führt ohne große Steigungen von der Bergstation der Komperdellbahn in Serfaus bis zur Bergstation der Möseralmbahn in Fiss und bietet tolle Ausblicke auf die Tiroler Alpen. Damit man dieses Panorama auch richtig genießen kann, laden entlang der Strecke immer wieder Wohlfühlstationen zum Verweilen ein. Wem die gesamte Strecke zu lang ist, der kann zum Beispiel mit dem Sunliner oder der Waldbahn die Route beliebig abkürzen und wieder ins Tal gondeln.

Und was fehlt jetzt noch? Ganz klar, der kulinarische Kick. Nach ein paar Stunden im Schnee darf die Einkehr in eine der zahlreichen Hütten nicht fehlen. Im Gegenteil: Auf einer Hütte einzukehren und sich mit regionalen Spezialitäten zu stärken, rundet das Erlebnis erst richtig ab.

Serfaus-Fiss-Ladis überzeugt durch ein besonders familienfreundliches Wintersportangebot. Und natürlich kann der Gast bis Ostern und darüber hinaus neben den beschriebenen „leisen Winterwundern“ aber auch seine Schwünge in den Schnee der 214 bestens präparierten Pistenkilometer ziehen und einen Stop in den zum Teil urigen Hütten einlegen, um das Flair sowie die Kulinarik zu genießen. Darüber hinaus ist für die kleinen Rennsemmeln an den Ostertagen auch der Osterhase mit kleinen Aufmerksamkeiten auf den Pisten unterwegs.

Ein besonderer Platz

Natürlich gibt es in den drei Bergdörfern zahlreiche Beherbergungsbetriebe der unterschiedlichsten Kategorien. Einer dieser Betriebe ist das Schlosshotel Fiss (www.schlosshotel-fiss.com). „Ich wollte einen besonderen Ort an einem besonderen Platz schaffen“, erzählt Seniorchefin Bernadette Domenig vom Beginn der Schlosshotel-Geschichte. Seit sie 1991 das im Jahr 1940 als Jagdschloss und Gästehaus erbaute Hotel übernahm, folgte sie mit ihrer Familie und ihrer Crew stets der Vision, Urlaubserlebnisse zu bieten, die nicht nur jeden für sich glücklich machen, sondern die die ganze Familie hochleben, die Gemeinsamkeit entspannt genießen und die schönen Seiten des Lebens feiern lassen.

So entstand in Fiss ein Hotel, das heute von Simone Domenig in zweiter Generation als einer der Leitbetriebe der alpinen Hotellerie geführt wird – und das Spa- und Familienerlebnisse auf höchstem Fünfsterne-Niveau bietet. Für Simone Domenig repräsentiert das Schlosshotel (SHF) „eine einzigartige Kombination aus Qualität, Lage, Service und Philosophie, die den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bietet“. Die bemerkenswerte Ausstattung und Architektur, die Harmonie und Ruhe des Hauses, die zahlreichen Benefits für Familien, die haubengekrönte Kulinarik im Beef Club – vor Kurzem erhielt das Á-la-carte-Restaurant vier von fünf möglichen Hauben, für Simone Domenig eine Bestätigung der Bemühungen „um Exzellenz in der Gastronomie“ – die immer zeitgemäße Spa-Kompetenz und die authentische sowie diskrete Gastfreundschaft sind darüber hinaus noch einige Gründe mehr, das Schlosshotel Fiss kennen- und schätzen zu lernen.

Ski-in, Ski-out

Das Fünfsternehaus zählt zu den besten Hotels in der Ferienregion für Wellness-, Familien- sowie Aktivurlaub. Durch seine Exklusivität, die unvergleichliche Ski-in- und Ski-out-Lage, das breit gefächerte Angebot für Kinder und Familien und dem Wellnessbereich auf 5000 Quadratmetern ist das Hotel ideal für jeden Gast. Ein Highlight im Wellnessbereich ist der imposante, über 30 Meter lange Panorama-Outdoorpool.

In den letzten Jahren wurde im SHF viel an der Dienstleistungs- und Servicequalität gearbeitet, berichtet die Hotelchefin. „Unser Fokus lag darauf, die Erfahrung unserer Gäste kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass sie sich bei uns rundum wohlfühlen.“ Die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit stand ebenfalls im Fokus der Bemühungen. „Wir haben uns intensiv um die Gewinnung und Bindung von Fachkräften bemüht, indem wir moderne Crew Homes mit kurzem Weg zur Arbeit, eine moderne Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen geschaffen haben. Die niedrige Fluktuation unserer Mitarbeiter zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Dies spiegle sich auch in den vielen positiven Bewertungen der Gäste wider, die immer wieder die Professionalität und Herzlichkeit der SHF-Crew hervorheben, so Simone Domenig.

Allerdings sei es eine große Herausforderung, die Qualität im Haus kontinuierlich zu steigern und ein noch exklusiveres Erlebnis für die Gäste zu schaffen, betont die Hotelchefin. In den nächsten zehn Jahren will sie einiges verändern und neu gestalten – man ist jedoch erst in der Planungsphase. Dabei ist es ihr aber ein Anliegen, dass das Schlosshotel authentisch bleibt. „dass ich mich im Hotel jederzeit so wohlfühle, dass ich selbst gerne hier Urlaub machen würde. Es ist mir sehr wichtig, dass unser Service persönlich ist.“

Die Gäste schätzen laut Simone Domenig die einzigartige Lage des Hauses. Immer wieder höre sie, wie entspannt der Urlaubstag ist, da es keine langen Wege gibt und man in keinen Bus oder ins Auto steigen muss, um zum Skilift zu kommen. Zwischen den Skiabfahrten können die Gäste sogar kurz im Hotel einkehren, um das Nachmittagsbuffet zu genießen oder um einfach nur mal kurz zu entspannen. Auch im Sommer können die Gäste mit den Wanderschuhen oder dem Rad direkt vom SHF aus losstarten.

Der Slogan von Serfaus-Fiss-Ladis „We are family“ trifft auch auf das Schlosshotel zu. Das SHF positioniert sich klar als Familienhotel und legt laut Simone Domenig großen Wert darauf, dass sich sowohl Erwachsene als auch Kinder im Haus wohlfühlen. „Wir haben unterschiedliche Bereiche und Angebote geschaffen, die auf die Bedürfnisse und Interessen aller Familienmitglieder zugeschnitten sind. Von kreativen Programmen im Kidsclub für die jüngsten Gäste über Wasserrutschen in der Splash Wasserwelt bis hin zu entspannenden Momenten im Spa für die Erwachsenen – bei uns findet jeder sein persönliches Urlaubserlebnis. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich Familien gemeinsam entspannen, aber auch individuelle Freiräume genießen können.“

Apropos Kinder. Seit jeher gehört das Schlosshotel Fiss zu den beliebtesten Kinderhotels der Region Tirol. An Ostern erwartet die kleinen Gäste ein kreatives Oster-Programm im SHF Kidsclub: Es werden unter anderem Ostereier in schönen bunten Farben und Mustern bemalt. Am Ostersonntag wird gemeinsam im Garten (bei schönem Wetter) oder im Hotel gesucht, ob der Osterhase viele Ostereier versteckt hat. Die Osterkörbe werden selbst gebastelt, um die gefunden Eier alle einsammeln zu können. Darüber hinaus werden mit den Kindern Mini-Osterzöpfe & Cake-Pops gebacken. Um den Kleinen zu zeigen, woher eigentlich die Ostereier kommen, steht noch der Besuch des SHF-Eierlieferanten „Fisser Goggala“ auf dem Programm.

Das Schlosshotel Fiss bietet jedem Gast ansprechenden Luxus, eine niveauvolle und herzliche Atmosphäre, beste Qualität, persönlichen Service sowie kompetente und äußerst hilfsbereite sowie freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer sich hier nicht wohlfühlt, entspannen und genießen kann, ist selber schuld. (Friedrich H. Hettler)