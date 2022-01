Entspannung, Erholung und Genuss

Ellmau am Wilden Kaiser ist eine Gemeinde mit rund 2900 Einwohnern im Tiroler Bezirk Kufstein. Der Ort war bereits zu Urzeiten ein bekanntes Handelszentrum. Da das Dorf auf der Strecke zwischen Kufstein und Innsbruck liegt, wurde um 1616 eine Poststation errichtet, die bis ins 20. Jahrhundert hinein von der Familie Kaisermann verwaltet wurde.

Zuerst bestand Ellmau aus drei Vierteln, welche im 19. Jahrhundert zu der politischen Gemeinde Ellmau gebildet wurden. 1850 wurden Scheffau, Söll und Ellmau zu einer Gemeinde mit dem Namen Söll vereinigt. Aber bereits 15 Jahre später, am 4. Oktober 1865, wurde das Gebiet wieder in die drei selbstständigen Gemeinden aufgeteilt.

Bis heute hat sich Ellmau zu einem bekannten und beliebten Tourismusort entwickelt. Der Anschluss an das Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental machte den Ort zu einer großen Wintersportregion, der mit knapp einer Million Nächtigungen pro Jahr zu den Spitzenreitern im Tiroler Unterland gehört.

Die markanten Felstürme des Wilden Kaisers sind das Wahrzeichen von Ellmau und ein Kraftplatz für alle Bergliebhaber. Die sanften Berge der gegenüberliegenden Kitzbühler Alpen mit ihren Gondelbahnen und Panoramawegen bieten eine jede Menge Erlebnisse für alle Bergfreunde egal zu welcher Jahreszeit.

288 Pistenkilometer

Im Winter zählt die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental zu den größten und modernsten Skigebieten weltweit. 288 perfekt präparierte Pistenkilometer, 90 moderne Bergbahnen, 80 urige familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen, Panoramaausblicke auf über 70 Dreitausender, Erlebnispisten und Österreichs größtes Nachtskigebiet toppen das Skierlebnis im Kaisergebirge. Insgesamt 225 Pistenkilometer werden beschneit und garantieren somit schneesicheres Skifahren während der ganzen Wintersaison.

Darüber hinaus ist Ellmau wie gemacht für alle, die gerne auch abseits der Pisten die Winternatur erleben. Hier kann der Gast in einer beschaulichen Winterlandschaft durchatmen, in der Natur die Ruhe finden, die er sucht, staunen und genießen. Langlaufen, Nordic Walking, Skitourengehen, Schneeschuhwandern, Rodeln – all das ist hier möglich vor der traumhaften Kulisse des Wilden Kaisers.

Die Sonne blitzt vom Himmel, der Schnee glitzert. Ausgedehnte Winterwanderwege führen durch die Landschaft und lassen Urlauber in der Aktivregion Wilder Kaiser in der frischen Luft Kraft und Energie tanken. Die sanft hügelige Landschaft ist wie geschaffen für den Langlauf. Auf den sonnigen Ebenen können Anfänger und Könner auf bestens präparierten Loipen ihre Spuren ziehen. Mit ihren natürlichen und bestens gepflegten Rodelbahnen ist die Region Wilder Kaiser schon längst ein beliebter Rodler-Treff. Über zwölf Kilometer – teilweise beschneibar und verteilt auf vier familienfreundliche Rodelbahnen – sorgen dafür, dass die Kufen in Fahrt kommen.

Natürlich gibt es in Ellmau auch zahlreiche Beherbergungsbetriebe. Einer davon liegt direkt an der Piste und zwar das 4-Sterne Superior Hotel Das Kaiserblick, das zu den besten Häusern in der Region zählt. Wie auch immer Urlauber am liebsten in den Bergen unterwegs sind: Geführte Wanderungen, ein Wanderrucksack im Zimmer, einen E-Bike-Tour, ein neuer Ski-Depot Keller sowie Winterwanderwege direkt vor der Hoteltür, dies und vieles mehr gehören zum Service im Hotel. Am Fuße des Wilden Kaisers liegt auch der reiz- und anspruchsvolle 88 Hektar große 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser.

Das Hotel der Familie Künig macht Skifahrer happy, denn hier ist Ski in–Ski out ein Luxus, den kein Brettlfan missen möchte. Die Piste führt an der Hoteltür vorbei und abends schwingt man glücklich und zufrieden vor dem Skikeller ab.

Sport und Wellness

Das Kaiserblick kümmert sich nicht nur um Sportbegeisterte, sondern bietet auch zahlreiche Wellness-Streicheleinheiten für Körper und Seele. Spätestens seit der Neugestaltung ist das Vier-Sterne-Superior Hotel eine exklusive Wellness- und Spa-Adresse inmitten der Aktivregion am Wilden Kaiser. Auf 1900 Quadratmetern dreht sich alles um Saunieren, Ruhen, Schönheit und Wohlbefinden. Der Infinity Sky Pool auf der Dachterrasse bietet einen fantastischen Blick auf die umliegenden Berge. Aber bitte nicht erschrecken, wenn im Infinity Sky Pool Nacktschwimmer auftauchen, denn der gehört zur Sky Relax Area, die ausschließlich Erwachsenen vorbehalten ist, mit Saunen sowie Dampfbad, und damit kleiderfreie Zone ist. Darüber hinaus sorgen der Indoor-, Whirl- und ein ganzjährig beheizter Outdoorpool für entspannten Wellnessgenuss.

Stylish, geräumig, hell und hochmodern – das sind alle Zimmer und Suiten. Jeder Raum schafft mit stilvollem Interieur eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Panoramastudios halten ihr Versprechen und bieten einen atemberaubenden Blick auf den Wilden Kaiser.

Stolz kann Gastgeberfamilie Künig und ihr Team auch auf ihre Kulinarik sein. Denn Das Kaiserblick steht für feinste Küche und tolle Weine – 1000 verschiedene Weine befinden sich auf der Weinkarte. Darüber hinaus wird der edle Traubensaft in Gläsern der renommierten Tiroler Glasmanufaktur Riedel kredenzt. Wein aus irgendeinem Glas und Wein aus einem Riedel Rebsortenglas unterscheidet sich in der Nase, auf der Zunge und am Gaumen so markant, dass man bisweilen meint, zwei verschiedene Weine zu verkosten. Damit will Hausherr Armin Künig zeigen, was mit einem Rebsorten spezifischen Glas alles möglich ist.

Die Genusspension ist von früh bis spät ein kulinarisches Highlight. Das mehrgängige Abendmenü mit à la carte Auswahl lässt keine Wünsche offen. Begleitet werden die Köstlichkeiten von erlesenen Weinen aus dem, wie oben bereits erwähnt, bestens bestückten Weinkeller und der Vinothek. In der „Schnapsidee“ hat sich Chef Armin einen kleinen Traum verwirklicht. Dort reifen Speck und Käse bei perfekten Bedingungen, neben exklusiven Wein- und Schaumwein-Raritäten und Geheimtipps der Weinwelt.

Der atemberaubende Blick auf den Wilden Kaiser von fast jeder Stelle des Hotels aus, kombiniert mit den Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Superior Hauses – Wellness, Erholung, Genuss uns Gourmet – ist das Besondere am Kaiserblick. Luxus für Körper, Geist und Genuss. (Friedrich H. Hettler)